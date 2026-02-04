L’italiano dell’arte, il nuovo volume di Andrea Felici e Veronica Ricotta

L’italiano dell’arte è il nuovo libro di Andrea Felici e Veronica Ricotta, pubblicato da Carocci editore. Il volume si inserisce nel filone degli studi sulla lingua italiana applicata alla storia dell’arte, un ambito di ricerca sviluppatosi in modo sistematico solo in tempi relativamente recenti. Il testo propone un quadro aggiornato delle ricerche e si rivolge anche a un pubblico interessato a un uso didattico dei contenuti.

Disponibile anche su Amazon

La lingua dell’arte nella tradizione degli studi italiani

Il libro analizza gli aspetti linguistici dei testi di storia dell’arte, un’area che per lungo tempo ha ricevuto attenzione marginale nella linguistica italiana. Gli autori presentano un profilo sintetico ma aggiornato delle principali linee di ricerca sulla lingua dell’arte, collocandole all’interno della tradizione degli studi sulla lingua italiana. L’approccio consente di comprendere l’evoluzione dei testi della letteratura artistica nel contesto storico e culturale in cui sono nati.

Testi, tipologie e lessico delle scienze visuali

Un elemento centrale del volume è l’analisi dei testi della letteratura artistica in Italia lungo l’arco dei secoli. I materiali vengono valutati secondo tipologia testuale, strategie discorsive e lessico tecnico, con riferimento a un settore di indagine ampio e articolato come quello delle scienze visuali. Particolare attenzione è riservata agli autori maggiormente significativi, considerati come casi rappresentativi per comprendere le trasformazioni linguistiche nel tempo.

Un volume con finalità anche didattiche

Pensato anche come strumento didattico, il libro si conclude con una sezione antologica che raccoglie alcuni casi esemplari. Questa parte finale offre esempi concreti di testi artistici, utili per l’analisi linguistica e per l’approfondimento dei temi affrontati nelle sezioni precedenti. La struttura complessiva rende il volume adatto sia allo studio universitario sia alla consultazione specialistica.

Chi sono gli autori

Andrea Felici è professore associato di Linguistica italiana all’Università degli Studi di Urbino. Si è occupato in più occasioni di lingua dell’arte, in particolare in relazione agli scritti di Michelangelo e Leonardo. Veronica Ricotta è professoressa associata di Linguistica italiana all’Università per Stranieri di Siena. La lingua dell’arte costituisce uno dei suoi principali ambiti di ricerca.

Un contributo alla linguistica dell’arte contemporanea

L’italiano dell’arte rappresenta un contributo significativo allo studio della lingua italiana applicata alla storia dell’arte. Grazie all’esperienza scientifica di Andrea Felici e Veronica Ricotta, il volume offre una sintesi chiara delle ricerche esistenti e propone nuove analisi, confermandosi come riferimento per chi si occupa di linguistica, letteratura artistica e scienze visuali. (La redazione)

