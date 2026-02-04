Il disco in evidenza: Hearted Woman, 2026, Ora Cogan

Ora Cogan, cantautrice canadese, annuncia l’uscita di Hard Hearted Woman, una nuova raccolta di brani che conferma un approccio musicale guidato dall’istinto e da una costante sovversione dei generi. L’album nasce da un processo creativo profondamente legato all’esperienza fisica e al paesaggio naturale di Lillooet, nel cuore più remoto della wilderness della British Columbia, luogo in cui l’artista si è stabilita mentre le composizioni prendevano forma.

Disponibile anche su Amazon

Un album radicato nel paesaggio e nell’esperienza

Hard Hearted Woman è stato concepito attraverso pratiche quotidiane e momenti di isolamento, tra esercizi in acque gelide, riflessioni al crepuscolo e lunghi tragitti su strade deserte. Questo contesto ha contribuito a definire una scrittura essenziale e stratificata, in cui le esperienze personali diventano materia sonora. Per la realizzazione dell’album, Ora Cogan ha collaborato con David Parry e Tom Weis, lavorando sulla costruzione dei brani attraverso un equilibrio tra country essenziale, teatralità psych rock e frequenze folk spettrali. Il risultato è un insieme coerente di tracce che riflette un percorso artistico maturato nel tempo.

Honey come primo singolo estratto

Il singolo apripista dell’album è Honey. Il brano sviluppa un intreccio tra melodie country e ritmi indie-rock complessi, dando forma a una struttura sonora che cresce in modo graduale e mantiene una forte tensione emotiva. L’andamento del pezzo accompagna l’ascoltatore con naturalezza, rafforzando il ruolo guida della voce e dell’impianto musicale. Il singolo è accompagnato da un video diretto da Paloma Ruiz-Hernandez, che traduce visivamente un’idea di esistenza sospesa tra isolamento individuale e desiderio collettivo, rafforzando il legame tra immaginario sonoro e dimensione concettuale.

Uscita, continuità discografica e identità sonora

Hard Hearted Woman è il sesto album di Ora Cogan e il secondo pubblicato per Sacred Bones. L’album sarà disponibile dal 13 marzo per la label di New York e rappresenta il seguito dell’EP Bury Me, uscito ad aprile. All’interno del nuovo lavoro è presente anche il brano omonimo Bury Me. Il sound dell’artista continua a muoversi tra Americana, folk minimale e rock psichedelico, mantenendo una forte attenzione per la natura e per una dimensione occulta che attraversa l’intero progetto musicale.

Un nuovo tassello nel percorso di Ora Cogan

Con Hard Hearted Woman, Ora Cogan consolida una visione musicale coerente e personale, costruita su esperienze vissute, paesaggi interiori e una ricerca sonora essenziale. L’album si inserisce con continuità nella sua discografia, rafforzando un’identità artistica che unisce istinto, sperimentazione e radici ben definite. (La redazione)

Disponibile anche su Amazon