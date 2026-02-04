Home ARTICOLI Il disco in evidenza: Hearted Woman, 2026, Ora Cogan
Il disco in evidenza: Hearted Woman, 2026, Ora Cogan

Ora Cogan pubblica Hard Hearted Woman, nuovo album disponibile dal 13 marzo 2026 per Sacred Bones. Un lavoro nato nella wilderness della British Columbia, costruito tra country essenziale, folk minimale e rock psichedelico, con il singolo Honey come apripista.

Ora Cogan (press photo)

Ora Cogan, cantautrice canadese, annuncia l’uscita di Hard Hearted Woman, una nuova raccolta di brani che conferma un approccio musicale guidato dall’istinto e da una costante sovversione dei generi. L’album nasce da un processo creativo profondamente legato all’esperienza fisica e al paesaggio naturale di Lillooet, nel cuore più remoto della wilderness della British Columbia, luogo in cui l’artista si è stabilita mentre le composizioni prendevano forma.

Un album radicato nel paesaggio e nell’esperienza

Hard Hearted Woman è stato concepito attraverso pratiche quotidiane e momenti di isolamento, tra esercizi in acque gelide, riflessioni al crepuscolo e lunghi tragitti su strade deserte. Questo contesto ha contribuito a definire una scrittura essenziale e stratificata, in cui le esperienze personali diventano materia sonora. Per la realizzazione dell’album, Ora Cogan ha collaborato con David Parry e Tom Weis, lavorando sulla costruzione dei brani attraverso un equilibrio tra country essenziale, teatralità psych rock e frequenze folk spettrali. Il risultato è un insieme coerente di tracce che riflette un percorso artistico maturato nel tempo.

Honey come primo singolo estratto

Il singolo apripista dell’album è Honey. Il brano sviluppa un intreccio tra melodie country e ritmi indie-rock complessi, dando forma a una struttura sonora che cresce in modo graduale e mantiene una forte tensione emotiva. L’andamento del pezzo accompagna l’ascoltatore con naturalezza, rafforzando il ruolo guida della voce e dell’impianto musicale. Il singolo è accompagnato da un video diretto da Paloma Ruiz-Hernandez, che traduce visivamente un’idea di esistenza sospesa tra isolamento individuale e desiderio collettivo, rafforzando il legame tra immaginario sonoro e dimensione concettuale.

Uscita, continuità discografica e identità sonora

Hard Hearted Woman è il sesto album di Ora Cogan e il secondo pubblicato per Sacred Bones. L’album sarà disponibile dal 13 marzo per la label di New York e rappresenta il seguito dell’EP Bury Me, uscito ad aprile. All’interno del nuovo lavoro è presente anche il brano omonimo Bury Me. Il sound dell’artista continua a muoversi tra Americana, folk minimale e rock psichedelico, mantenendo una forte attenzione per la natura e per una dimensione occulta che attraversa l’intero progetto musicale.

Un nuovo tassello nel percorso di Ora Cogan

Con Hard Hearted Woman, Ora Cogan consolida una visione musicale coerente e personale, costruita su esperienze vissute, paesaggi interiori e una ricerca sonora essenziale. L’album si inserisce con continuità nella sua discografia, rafforzando un’identità artistica che unisce istinto, sperimentazione e radici ben definite. (La redazione)

