Che cos’è un algoritmo: il libro di Marcello Frixione e Daniele Porello

Che cos’è un algoritmo, edito da Carocci, è il nuovo libro di Marcello Frixione e Daniele Porello. Il volume affronta uno dei concetti più rilevanti della scienza contemporanea. Tuttavia, lo fa con un approccio accessibile e progressivo. L’algoritmo non viene presentato come un’astrazione tecnica, bensì come uno strumento che ha inciso profondamente sulla cultura, sulla tecnologia e sulla vita quotidiana. Per questo motivo, il testo si rivolge a un pubblico ampio, interessato a comprendere meglio il mondo digitale.

Il ruolo dell’algoritmo nella storia della scienza

Il concetto di algoritmo ha assunto un ruolo centrale nella scienza degli ultimi cento anni. In particolare, i contributi pionieristici di Alan Turing hanno segnato una svolta decisiva. Da allora, l’algoritmo è diventato una nozione fondamentale per comprendere i limiti e le possibilità del calcolo. In origine, infatti, esso apparteneva quasi esclusivamente all’ambito matematico. Successivamente, però, ha trovato applicazione in contesti sempre più ampi. Di conseguenza, l’avvento dell’informatica ha favorito una diffusione trasversale del concetto. Non solo la tecnologia, ma anche la cultura e la società ne sono state profondamente influenzate. Questo passaggio è uno dei punti chiave trattati nel libro.

Dalla carta e penna all’intelligenza artificiale

Nel volume, l’evoluzione dell’algoritmo viene ripercorsa in modo piano e comprensibile. In primo luogo, vengono analizzati gli algoritmi che possono essere eseguiti con carta e penna. Successivamente, l’attenzione si sposta sugli sviluppi stimolati dall’informatica. Questi passaggi consentono di comprendere come il concetto si sia progressivamente trasformato. Infine, il testo affronta i modelli più complessi che costituiscono la base dell’intelligenza artificiale e del machine learning. Tuttavia, il focus non è sugli aspetti tecnici avanzati. Al contrario, l’obiettivo è fornire strumenti concettuali utili per interpretare gli entusiasmi e le preoccupazioni che accompagnano queste tecnologie.

Un libro per comprendere il presente

Secondo gli autori, una comprensione più approfondita degli algoritmi è fondamentale per leggere molti aspetti del mondo attuale. Per questo motivo, il libro non si limita a una ricostruzione storica. Piuttosto, propone una riflessione filosofica sul significato e sull’impatto degli algoritmi nella vita quotidiana. In questo modo, il lettore viene accompagnato verso una maggiore consapevolezza.

Chi sono gli autori

Marcello Frixione insegna Filosofia della mente e Filosofia e intelligenza artificiale presso l’Università degli Studi di Genova. Daniele Porello insegna Logica e Filosofia e intelligenza artificiale presso l’Università degli Studi di Genova.

Conclusione

Che cos’è un algoritmo rappresenta un contributo chiaro e rigoroso alla comprensione di un concetto spesso dato per scontato. Grazie a un’esposizione graduale e accessibile, il libro mostra come gli algoritmi siano diventati elementi centrali della nostra realtà. Pertanto, il testo risulta utile non solo per studenti e studiosi, ma anche per chi desidera orientarsi con maggiore lucidità nel contesto tecnologico contemporaneo. (La redazione)

