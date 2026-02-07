Frida: il tour 2026 dell’artista italiana

Frida porta la sua musica in tour nelle principali città italiane con uno spettacolo che unisce interpretazioni di grandi classici della musica italiana e internazionale a brani originali scritti e composti da lei. Il tour prende il via dal 7 febbraio 2026 e attraversa teatri e sale da concerto di grande rilievo, proponendo un percorso musicale personale, coerente e contemporaneo.

Date e tappe del tour 2026 di Frida

Il tour di Frida si sviluppa in diverse città italiane, toccando contesti artistici e culturali eterogenei. La prima data è sabato 7 febbraio all’Abbazia di Montecassino, seguita da un calendario articolato che prosegue per tutto il mese di marzo.

Le tappe del 2026:

7 febbraio all’Abbazia di Montecassino

all’Abbazia di Montecassino 28 febbraio al Trianon Viviani di Napoli

al Trianon Viviani di Napoli 4 marzo all’Auditorium Parco della Musica di Roma

all’Auditorium Parco della Musica di Roma 5 marzo al Blue Note di Milano

al Blue Note di Milano 7 marzo all’Auditorium Lo Squero di Venezia

all’Auditorium Lo Squero di Venezia 8 marzo alla Sala del Carmine di Massa Lombarda

alla Sala del Carmine di Massa Lombarda 14 marzo al Teatro Fusco di Taranto

al Teatro Fusco di Taranto 21 marzo al Teatro Rossini di Gioia del Colle

al Teatro Rossini di Gioia del Colle 22 marzo al Teatro Curci di Barletta

al Teatro Curci di Barletta 23 marzo al Teatro Virgola di Polignano

Un itinerario che accompagna il pubblico lungo un racconto musicale costruito con cura e coerenza.

Frida: formazione e identità musicale

Cantante e pianista, figlia d’arte di Stefano Bollani e Petra Magoni, Frida è cresciuta immersa nella musica, sviluppando fin da giovanissima una solida formazione. Il suo percorso artistico si distingue per sensibilità personale, equilibrio tra tecnica ed espressione emotiva, e una naturale capacità interpretativa. La sua proposta musicale attraversa pop, jazz e musica d’autore, con richiami alla musica classica, arrangiamenti articolati e suggestioni elettroniche arricchite da effetti vocali. Ogni brano del repertorio rappresenta una tappa del suo cammino musicale, dai primi ascolti alle influenze più recenti.

Il concerto: repertorio e sound dal vivo

Il concerto di Frida si configura come un vero itinerario musicale, che include brani come You’ve Got a Friend di Carole King e Futura di Lucio Dalla, passando per Back to Black di Amy Winehouse e There You’ll Be di Faith Hill. Trovano spazio anche le atmosfere poetiche di Battiato, Paolo Conte e Leonard Cohen, con una interpretazione intensa di Hallelujah. Sul palco, Frida è affiancata dal musicista britannico Mark Glentworth. Insieme costruiscono un sound contemporaneo grazie all’uso di pianoforte elettrico, vibrafono e altri strumenti ed effetti, che ampliano la gamma timbrica e l’impatto emotivo dello spettacolo. La voce di Frida, delicata ma potente, si muove con naturalezza tra registri e atmosfere diverse.

Un percorso musicale che lascia traccia

Il tour di Frida è più di una semplice esibizione dal vivo: è un racconto musicale e umano che riflette un’identità artistica già matura. Negli anni, nonostante la giovane età, Frida ha calcato palchi importanti, inclusi contesti istituzionali come il Quirinale in occasione della Festa della Repubblica e gli Internazionali d’Italia di Roma, confermando una presenza scenica solida e una forte capacità comunicativa.