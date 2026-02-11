La televisione. Dal broadcasting allo streamcasting: il manuale aggiornato sull’industria tv e streaming

La televisione. Dal broadcasting allo streamcasting, pubblicato da Carocci editore e curato da Massimo Scaglioni e Anna Sfardini, analizza l’evoluzione del mezzo televisivo nel contesto contemporaneo. Il volume, completamente rivisto e aggiornato, affronta il passaggio dal broadcasting tradizionale allo streamcasting, evidenziando le trasformazioni che hanno ridefinito modelli produttivi, strategie editoriali e sistemi di misurazione.

Pur avendo superato i settant’anni, la televisione mantiene infatti una posizione centrale nel sistema mediale. Tuttavia, le sue caratteristiche cambiano in modo costante, adattandosi a un ecosistema ibrido in cui canali lineari e piattaforme digitali convivono e si integrano.

Dal broadcasting allo streamcasting: come cambia la televisione

Il concetto di broadcasting si fonda su un flusso vincolato al palinsesto, dove la programmazione segue una struttura lineare e predeterminata. Oggi, invece, questo modello si trasforma progressivamente in streamcasting, un sistema che combina l’offerta lineare con quella on demand delle piattaforme.

Di conseguenza, la televisione non è più soltanto un mezzo legato alla trasmissione programmata, ma diventa un ambiente ibrido. L’offerta si amplia e si articola su più canali distributivi. Inoltre, la fruizione si fa più flessibile, perché gli spettatori possono accedere ai contenuti secondo modalità differenti.

Il libro approfondisce questa transizione strutturale, spiegando come il cambiamento tecnologico abbia inciso sui modelli industriali e sulle dinamiche di consumo. Per questo motivo, il volume rappresenta uno strumento utile per comprendere le logiche che regolano l’attuale sistema audiovisivo.

Modelli di produzione, marketing e misurazione dell’audience

Uno degli aspetti centrali di La televisione. Dal broadcasting allo streamcasting riguarda l’analisi dei meccanismi di funzionamento del mezzo televisivo. Il testo esamina i modelli di produzione, le strategie di programmazione e le politiche di marketing editoriale e commerciale.

Inoltre, vengono approfondite le attività di promozione sia on air sia on line, evidenziando come la comunicazione dei contenuti sia diventata parte integrante della strategia industriale. Parallelamente, il volume dedica spazio alle analisi qualitative e ai sistemi di misurazione della total audience, tema cruciale in un contesto in cui la fruizione avviene su più piattaforme.

Grazie al contributo di studiosi autorevoli nell’ambito dei Media studies e di professionisti che operano nelle imprese mediali, il libro offre un quadro completo e aggiornato. Ne deriva un manuale strutturato, pensato per chi si avvicina al settore per studio, per lavoro o per interesse personale.

I curatori: competenze accademiche e ricerca sul campo

Massimo Scaglioni è professore ordinario di Economia dei media all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Inoltre, dirige il CERTA, Centro di ricerche sulla televisione e gli audiovisivi, e il master Fare tv. Insegna anche all’Università della Svizzera Italiana e collabora con quotidiani e settimanali come esperto di televisione.

Anna Sfardini è professore associato di Metodi di ricerca sulla produzione e i consumi mediali presso la stessa università. Coordina le attività di ricerca del CERTA ed è esperta di Audience studies. Nel corso della sua attività ha realizzato numerose ricerche empiriche, sia in ambito accademico sia per i principali operatori del mercato audiovisivo.

La direzione scientifica dei curatori garantisce quindi un approccio rigoroso, aggiornato e coerente con le trasformazioni in atto nel settore televisivo e dello streaming.

Un riferimento per comprendere la tv contemporanea

La televisione. Dal broadcasting allo streamcasting si configura come il manuale più completo sull’industria della tv e dello streaming. Il volume fornisce strumenti teorici e operativi per interpretare un mezzo che, pur evolvendo costantemente, resta centrale nel panorama mediale.

Attraverso un’analisi che integra produzione, programmazione, marketing e audience, il libro curato da Massimo Scaglioni e Anna Sfardini offre una visione organica e aggiornata delle trasformazioni in corso. Per questo motivo, rappresenta un punto di riferimento per comprendere il presente e le prospettive future della televisione. (La redazione)

