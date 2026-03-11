Il disco in evidenza: Forever Ends Someday, 2026, Wesley Joseph

Il 10 aprile 2026 Wesley Joseph pubblicherà il suo primo album Forever Ends Someday per Secretly Canadian. Il progetto rappresenta il punto di arrivo di un percorso creativo iniziato alcuni anni fa e costruito attraverso EP, collaborazioni e un’intensa attività live. Nel nuovo lavoro, l’artista nato a Walsall e oggi basato a Londra riunisce influenze diverse. Soul e R&B si intrecciano con il rap e con suggestioni elettroniche alternative e psichedeliche. Ne nasce un album compatto e personale, formato da tredici brani collegati da un filo emotivo costante. Inoltre, il disco nasce da un processo creativo spontaneo e da un lavoro di studio condiviso con diversi collaboratori.

Un suono che fonde soul, rap ed elettronica

Con Forever Ends Someday, Wesley Joseph non segue un genere preciso. Al contrario, l’album unisce diversi riferimenti musicali che hanno contribuito alla sua formazione artistica. Da una parte emergono il soul e l’R&B che hanno accompagnato la sua crescita. Dall’altra parte resta presente l’influenza del rap, che si manifesta soprattutto nella scrittura e nel ritmo delle strofe. Inoltre, il disco incorpora elementi di elettronica alternativa e psichedelica, scoperti online dall’artista durante l’adolescenza. La voce si muove quindi con naturalezza tra registri differenti. In alcuni momenti resta quasi sospesa su atmosfere soul più discrete. In altri, invece, assume una forma più vicina al rap poetico. Allo stesso tempo, le linee melodiche costruiscono trame sonore ricche di sfumature. Questo equilibrio permette ai tredici brani di mantenere una coerenza emotiva. Di conseguenza, l’album assume un carattere cinematografico e diretto, ma allo stesso tempo proiettato verso nuove direzioni sonore.

Un processo creativo tra più città e numerose collaborazioni

La realizzazione di Forever Ends Someday ha coinvolto diversi luoghi e professionisti. Le sessioni si sono svolte tra Londra, Walsall, Los Angeles e uno studio isolato sulle montagne svizzere. In questo contesto, Wesley Joseph ha lavorato con un gruppo di collaboratori molto ampio. Tra i nomi coinvolti figurano Nicolas Jaar, Harvey Dweller, Tev’n, A.K. Paul, Al Shux, Ryan Raines e Romil Hemnani dei Brockhampton. Il metodo di lavoro ha privilegiato l’intuizione e la sperimentazione. Invece di seguire strutture rigide, le sessioni hanno lasciato spazio a arrangiamenti organici e a un approccio aperto alla ricerca sonora. Tuttavia, il risultato finale mantiene una forte attenzione ai dettagli. Nel disco compaiono anche due collaborazioni vocali. La prima coinvolge l’amica d’infanzia Jorja Smith. La seconda riguarda Danny Brown, presente nel brano Piece of Mind. Inoltre, l’album è stato anticipato dai singoli If Time Could Talk e Pluto Baby, che hanno introdotto il pubblico alle nuove sonorità del progetto.

Dal debutto con ULTRAMARINE al primo album

Il percorso discografico di Wesley Joseph è iniziato nel 2021 con l’EP ULTRAMARINE. Quel lavoro ha attirato l’attenzione di diverse realtà della musica e della moda, tra cui The FADER, GQ, i-D, Pigeons & Planes e Vogue. Successivamente, nel 2023, è arrivato GLOW. Questo secondo progetto ha consolidato la sua reputazione nella nuova scena musicale britannica. Il disco è stato accolto come un lavoro audace, capace di unire alternative R&B, rap e soul in una visione sonora coerente. Nel frattempo, l’artista ha sviluppato una rete di collaborazioni con diversi musicisti. Tra questi figurano A. K. Paul, Dave Okumu, Leon Vynehall, Joy Orbison, Jorja Smith e Loyle Carner. Parallelamente, Wesley Joseph ha portato il suo live show in vari paesi. Ha inoltre realizzato un tour da headliner in Nord America. A Londra, invece, ha ottenuto un importante risultato con una data sold out al KOKO.

Conclusione: un debutto che riassume un percorso artistico

Con Forever Ends Someday, Wesley Joseph presenta un debutto discografico che riassume diversi anni di ricerca personale e musicale. L’album combina influenze differenti e un metodo creativo aperto alla sperimentazione. Allo stesso tempo, il progetto mantiene una forte coerenza emotiva tra i brani. Di conseguenza, il disco conferma l’ambizione dell’artista e il suo ruolo nella nuova scena musicale britannica. Il lavoro, pubblicato il 10 aprile 2026, rappresenta quindi un passaggio importante nella sua evoluzione artistica. (La redazione)

Album disponibile anche su Amazon