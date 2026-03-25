Il disco in evidenza: Movement, 2026, Gigi Masin

Gigi Masin annuncia il suo primo album solista in sei anni: Movement uscirà il 29 maggio 2026 per l’etichetta Sacred Bones, anticipato dal singolo Lost. L’artista veneziano, tra le figure più influenti della scena ambient italiana e internazionale, porta avanti un percorso musicale iniziato quarant’anni fa con l’esordio Wind.

Un’evoluzione musicale naturale

Dopo l’ipnotico EP Vahine del 2022 e la collaborazione con Rod Modell per Red Hair Girl At Lighthouse Beach del 2024, Gigi Masin propone con Movement un suono inconfondibile e proiettato in avanti. Il disco fonde malinconie MIDI, ritmi technoidi, nuvole groovy e profondità ambient acquatiche, alimentando un senso di moto perpetuo che attraversa ogni traccia. Il primo singolo, Lost, evoca la sensazione di galleggiare in un mare sconosciuto, sospesi tra emozioni contrastanti, guidati da una tromba sintetizzata dal timbro struggente. La musica diventa così un linguaggio per il cuore, che unisce determinazione e sogno, passione e introspezione.

Significato e ispirazione di Movement

Il titolo dell’album ha un doppio significato. Da un lato riflette l’evoluzione dell’artista e la sua visione della scena ambient, che è cresciuta da nicchia a fenomeno globale. Dall’altro, celebra il movimento in senso letterale: la natura, il corpo e la danza come risposta al suono. Gigi Masin intende allontanare l’ambient dall’ascolto solitario, trasformandolo in esperienza dinamica e condivisa. L’ispirazione nasce anche dai ricordi d’infanzia, osservando le rondini volteggiare, metafora di vite che si sfiorano senza mai toccarsi completamente. Il mare, con le sue onde e profondità, diventa simbolo delle emozioni umane, offrendo atmosfere sospese tra stupore e malinconia.

Tracce e atmosfere del disco

Movement si apre con Bed on Mars, che immerge l’ascoltatore in un’atmosfera cosmica, mentre The Age of Sampling riflette sull’arte del campionamento con ritmi spettrali e voci d’epoca. La title track Movement si evolve da percussioni electro a una deep house crepuscolare, arricchita da pad celestiali e ottoni sintetici. UMI richiama il Giappone con toni jazz e Golden emana calore in stile bossa nova. Deception Dance esplora ritmi eccentrici tra funk e techno, mentre Azimuth (John Taylor) rende omaggio al trio ECM. Il disco si chiude con Fifteen, un lento distendersi di droni e pad che trasmette serenità e pace all’ascoltatore. Nonostante le difficoltà personali, dalla perdita della moglie alla distruzione dello studio, Masin conferma la sua dedizione alla bellezza e alla musica ambient, consolidando il suo ruolo di riferimento internazionale.

Un ritorno atteso

Con Movement, Gigi Masin torna a dominare la scena ambient con un lavoro profondo e variegato, che unisce passato e futuro della sua carriera. L’album conferma la capacità dell’artista di reinventarsi, mantenendo intatta la sua sensibilità emotiva e la visione sonora che lo ha reso un punto di riferimento per generazioni di musicisti e appassionati di musica elettronica. (La redazione)