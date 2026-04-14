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🔴 Petroliera cinese sfida il blocco USA e attraversa Hormuz

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14 Aprile 2026

Breaking News

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🔴 Petroliera cinese sfida il blocco USA e attraversa Hormuz La petroliera cinese sfida gli USA a Hormuz mentre Xi propone un piano di pace - Il Fatto Quotidiano

La petroliera cinese sfida gli USA a Hormuz mentre Xi propone un piano di pace  Il Fatto Quotidiano

🔴 Petroliera cinese sfida il blocco USA e attraversa Hormuz L’Italia sospende il rinnovo dell’accordo con Israele - RSI Radiotelevisione svizzera

L’Italia sospende il rinnovo dell’accordo con Israele  RSI Radiotelevisione svizzera

🔴 Petroliera cinese sfida il blocco USA e attraversa Hormuz Petroliera cinese attraversa lo Stretto di Hormuz dopo il blocco Usa - The Epoch Times Italia -

Petroliera cinese attraversa lo Stretto di Hormuz dopo il blocco Usa  The Epoch Times Italia -

🔴 Petroliera cinese sfida il blocco USA e attraversa Hormuz Dopo il blocco Usa petroliera cinese attraversa Hormuz. Pechino: "continueremo ad entrare e uscire" - fattieavvenimenti.it

Dopo il blocco Usa petroliera cinese attraversa Hormuz. Pechino: "continueremo ad entrare e uscire"  fattieavvenimenti.it

🔴 Petroliera cinese sfida il blocco USA e attraversa Hormuz Guerra Iran, Cina vara piano di pace in 4 punti | Petroliera cinese forza blocco USA su Hormuz: cosa succede - IlSussidiario.net

Guerra Iran, Cina vara piano di pace in 4 punti | Petroliera cinese forza blocco USA su Hormuz: cosa succede  IlSussidiario.net

🔴 Petroliera cinese sfida il blocco USA e attraversa Hormuz PETROLIERA CINESE PASSA HORMUZ | IL BLOCCO USA NON ESISTE? - danilotorresi.it

PETROLIERA CINESE PASSA HORMUZ | IL BLOCCO USA NON ESISTE?  danilotorresi.it

🔴 Petroliera cinese sfida il blocco USA e attraversa Hormuz Petroliera cinese supera blocco Usa nello Stretto di Hormuz - Sky TG24

Petroliera cinese supera blocco Usa nello Stretto di Hormuz  Sky TG24

🔴 Petroliera cinese sfida il blocco USA e attraversa Hormuz Guerra in Irtan. Petroliera cinese forza il blocco USA: alta tensione a Hormuz - GiornaleSM

Guerra in Irtan. Petroliera cinese forza il blocco USA: alta tensione a Hormuz  GiornaleSM

🔴 Petroliera cinese sfida il blocco USA e attraversa Hormuz Islamabad propone di ospitare un secondo round di negoziati - Liveblog - ANSA

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🔴 Petroliera cinese sfida il blocco USA e attraversa Hormuz Una petroliera cinese ha attraversato Hormuz nonostante il blocco Usa - Askanews

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🔴 Petroliera cinese sfida il blocco USA e attraversa Hormuz Iran: scatta blocco navale di Hormuz, passa una sola petroliera - AGI

Iran: scatta blocco navale di Hormuz, passa una sola petroliera  AGI

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Hormuz, petroliera cinese attraversa lo Stretto. Cina: "Irresponsabile il blocco navale Usa"  lapresse.it

🔴 Petroliera cinese sfida il blocco USA e attraversa Hormuz Hormuz, petroliera cinese sfida il blocco degli USA - Il Messaggero

Hormuz, petroliera cinese sfida il blocco degli USA  Il Messaggero

🔴 Petroliera cinese sfida il blocco USA e attraversa Hormuz Iran, Guerra nel golfo, la diretta. Pechino: "Irresponsabile il blocco di Hormuz". Media: "Possibile ripresa dei colloqui" | Libero Quotidiano.it - Libero Quotidiano

Iran, Guerra nel golfo, la diretta. Pechino: "Irresponsabile il blocco di Hormuz". Media: "Possibile ripresa dei colloqui" | Libero Quotidiano.it  Libero Quotidiano

🔴 Petroliera cinese sfida il blocco USA e attraversa Hormuz Usa-Iran, una petroliera cinese sfida il blocco dello Stretto di Hormuz. Pressing sugli Usa per la revoca - Secolo d'Italia

Usa-Iran, una petroliera cinese sfida il blocco dello Stretto di Hormuz. Pressing sugli Usa per la revoca  Secolo d'Italia

🔴 Petroliera cinese sfida il blocco USA e attraversa Hormuz Iran: petroliera cinese attraversa Stretto Hormuz nonostante blocco Usa - Il Sole 24 ORE

Iran: petroliera cinese attraversa Stretto Hormuz nonostante blocco Usa  Il Sole 24 ORE

🔴 Petroliera cinese sfida il blocco USA e attraversa Hormuz Guerra Iran, nave cinese attraversa lo stretto di Hormuz e sfida il blocco imposto da Donald Trump - Tiscali Notizie

Guerra Iran, nave cinese attraversa lo stretto di Hormuz e sfida il blocco imposto da Donald Trump  Tiscali Notizie

🔴 Petroliera cinese sfida il blocco USA e attraversa Hormuz Stretto di Hormuz tra le mine, petroliera cinese sfida il blocco: gli aggiornamenti - QuiFinanza

Stretto di Hormuz tra le mine, petroliera cinese sfida il blocco: gli aggiornamenti  QuiFinanza

🔴 Petroliera cinese sfida il blocco USA e attraversa Hormuz Iran-USA diretta, si lavora a nuovi negoziati. Petroliera cinese passa Hormuz. Anche Vance contro il Papa - MSN

Iran-USA diretta, si lavora a nuovi negoziati. Petroliera cinese passa Hormuz. Anche Vance contro il Papa  MSN

🔴 Petroliera cinese sfida il blocco USA e attraversa Hormuz Iran, nave cinese sfida blocco Hormuz. Cina: Mossa Usa irresponsabile - Sky TG24

Iran, nave cinese sfida blocco Hormuz. Cina: Mossa Usa irresponsabile  Sky TG24

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