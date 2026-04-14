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La petroliera cinese sfida gli USA a Hormuz mentre Xi propone un piano di pace Il Fatto Quotidiano
L’Italia sospende il rinnovo dell’accordo con Israele RSI Radiotelevisione svizzera
Petroliera cinese attraversa lo Stretto di Hormuz dopo il blocco Usa The Epoch Times Italia -
Dopo il blocco Usa petroliera cinese attraversa Hormuz. Pechino: "continueremo ad entrare e uscire" fattieavvenimenti.it
Guerra Iran, Cina vara piano di pace in 4 punti | Petroliera cinese forza blocco USA su Hormuz: cosa succede IlSussidiario.net
PETROLIERA CINESE PASSA HORMUZ | IL BLOCCO USA NON ESISTE? danilotorresi.it
Petroliera cinese supera blocco Usa nello Stretto di Hormuz Sky TG24
Guerra in Irtan. Petroliera cinese forza il blocco USA: alta tensione a Hormuz GiornaleSM
Islamabad propone di ospitare un secondo round di negoziati - Liveblog ANSA
Una petroliera cinese ha attraversato Hormuz nonostante il blocco Usa Askanews
Iran: scatta blocco navale di Hormuz, passa una sola petroliera AGI
Hormuz, petroliera cinese attraversa lo Stretto. Cina: "Irresponsabile il blocco navale Usa" lapresse.it
Hormuz, petroliera cinese sfida il blocco degli USA Il Messaggero
Iran, Guerra nel golfo, la diretta. Pechino: "Irresponsabile il blocco di Hormuz". Media: "Possibile ripresa dei colloqui" | Libero Quotidiano.it Libero Quotidiano
Usa-Iran, una petroliera cinese sfida il blocco dello Stretto di Hormuz. Pressing sugli Usa per la revoca Secolo d'Italia
Iran: petroliera cinese attraversa Stretto Hormuz nonostante blocco Usa Il Sole 24 ORE
Guerra Iran, nave cinese attraversa lo stretto di Hormuz e sfida il blocco imposto da Donald Trump Tiscali Notizie
Stretto di Hormuz tra le mine, petroliera cinese sfida il blocco: gli aggiornamenti QuiFinanza
Iran-USA diretta, si lavora a nuovi negoziati. Petroliera cinese passa Hormuz. Anche Vance contro il Papa MSN
Iran, nave cinese sfida blocco Hormuz. Cina: Mossa Usa irresponsabile Sky TG24
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