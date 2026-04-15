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🔴 Guerra in Ucraina, la situazione attuale -

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15 Aprile 2026

Breaking News

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🔴 Guerra in Ucraina, la situazione attuale - Guerra Ucraina Russia, visita di Zelensky oggi a Roma: incontra Meloni e Mattarella. LIVE - Sky TG24

Guerra Ucraina Russia, visita di Zelensky oggi a Roma: incontra Meloni e Mattarella. LIVE  Sky TG24

🔴 Guerra in Ucraina, la situazione attuale - Ucraina, 1.503° giorno di guerra - Il Sole 24 ORE

Ucraina, 1.503° giorno di guerra  Il Sole 24 ORE

🔴 Guerra in Ucraina, la situazione attuale - Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Oggi Zelensky in Italia: incontrerà Mattarella e Meloni - la Repubblica

Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Oggi Zelensky in Italia: incontrerà Mattarella e Meloni  la Repubblica

🔴 Guerra in Ucraina, la situazione attuale - Guerra Ucraina Russia, Zelensky atteso oggi a Roma da Mattarella e Meloni - Sky TG24

Guerra Ucraina Russia, Zelensky atteso oggi a Roma da Mattarella e Meloni  Sky TG24

🔴 Guerra in Ucraina, la situazione attuale - Guerra in Ucraina, Kiev: "Un bimbo morto e 12 feriti in un attacco di droni russi" - Tgcom24

Guerra in Ucraina, Kiev: "Un bimbo morto e 12 feriti in un attacco di droni russi"  Tgcom24

🔴 Guerra in Ucraina, la situazione attuale - Ucraina, la guerra delle parole - Il Resto del Carlino

Ucraina, la guerra delle parole  Il Resto del Carlino

🔴 Guerra in Ucraina, la situazione attuale - Nella trincea delle guerre. La mappa dei conflitti e i numeri - La Nazione

Nella trincea delle guerre. La mappa dei conflitti e i numeri  La Nazione

🔴 Guerra in Ucraina, la situazione attuale - Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi - la Repubblica

Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi  la Repubblica

🔴 Guerra in Ucraina, la situazione attuale - Zelensky avverte: raid imminenti da Mosca. Intesa con Berlino su droni e missili Patriot - Zelensky avverte: “Mosca potrebbe colpire di nuovo l'Ucraina stanotte” - RaiNews

Zelensky avverte: raid imminenti da Mosca. Intesa con Berlino su droni e missili Patriot - Zelensky avverte: “Mosca potrebbe colpire di nuovo l'Ucraina stanotte”  RaiNews

🔴 Guerra in Ucraina, la situazione attuale - Guerra ultime notizie. Ucraina, la Germania finanzierà missili Patriot per Kiev - Il Sole 24 ORE

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🔴 Guerra in Ucraina, la situazione attuale - Zelensky: "Una posizione russa conquistata solo grazie a droni e robot, è la prima volta" - RaiNews

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🔴 Guerra in Ucraina, la situazione attuale - Dentro la guerra: la Russia, l'Ucraina e noi (14.04.2026) - Radio Radicale

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L’Ucraina conquista postazioni nemiche con i primi robot terrestri da guerra nella storia: i soldati russi si sono arresi e consegnati  MeteoWeb

🔴 Guerra in Ucraina, la situazione attuale - La guerra di droni di massa è la nuova minaccia per l’Europa - Euronews.com

La guerra di droni di massa è la nuova minaccia per l’Europa  Euronews.com

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🔴 Guerra in Ucraina, la situazione attuale - Guerra Ucraina-Russia, le notizie in diretta | Domani Zelensky incontra Mattarella e Meloni. Droni ucraini colpiscono stabilimento chimico in Russia. Lavrov in visita ufficiale in Cina - Corriere della Sera

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🔴 Guerra in Ucraina, la situazione attuale - Focus Europa - Commissione europea - I rapporti Ue-Ungheria dopo la vittoria di Magyar, il Collegio su energia e la strategia europea - Radio Radicale

Focus Europa - Commissione europea - I rapporti Ue-Ungheria dopo la vittoria di Magyar, il Collegio su energia e la strategia europea  Radio Radicale

🔴 Guerra in Ucraina, la situazione attuale - Guerra in Ucraina, Meloni frena Descalzi (Eni): lo stop agli acquisti di gas dalla Russia è un’arma efficace - Milano Finanza

Guerra in Ucraina, Meloni frena Descalzi (Eni): lo stop agli acquisti di gas dalla Russia è un’arma efficace  Milano Finanza

🔴 Guerra in Ucraina, la situazione attuale - Guerra in Ucraina, Zelensky a Berlino ricevuto con gli onori militari dal cancelliere Merz - La Stampa

Guerra in Ucraina, Zelensky a Berlino ricevuto con gli onori militari dal cancelliere Merz  La Stampa

🔴 Guerra in Ucraina, la situazione attuale - Armi a Putin da Italia e Ue: come si aggirano le leggi, i divieti e le sanzioni - Corriere della Sera

Armi a Putin da Italia e Ue: come si aggirano le leggi, i divieti e le sanzioni  Corriere della Sera

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