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Guerra Ucraina Russia, visita di Zelensky oggi a Roma: incontra Meloni e Mattarella. LIVE Sky TG24
Ucraina, 1.503° giorno di guerra Il Sole 24 ORE
Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Oggi Zelensky in Italia: incontrerà Mattarella e Meloni la Repubblica
Guerra Ucraina Russia, Zelensky atteso oggi a Roma da Mattarella e Meloni Sky TG24
Guerra in Ucraina, Kiev: "Un bimbo morto e 12 feriti in un attacco di droni russi" Tgcom24
Ucraina, la guerra delle parole Il Resto del Carlino
Nella trincea delle guerre. La mappa dei conflitti e i numeri La Nazione
Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi la Repubblica
Zelensky avverte: raid imminenti da Mosca. Intesa con Berlino su droni e missili Patriot - Zelensky avverte: “Mosca potrebbe colpire di nuovo l'Ucraina stanotte” RaiNews
Guerra ultime notizie. Ucraina, la Germania finanzierà missili Patriot per Kiev Il Sole 24 ORE
Zelensky: "Una posizione russa conquistata solo grazie a droni e robot, è la prima volta" RaiNews
Dentro la guerra: la Russia, l'Ucraina e noi (14.04.2026) Radio Radicale
L’Ucraina conquista postazioni nemiche con i primi robot terrestri da guerra nella storia: i soldati russi si sono arresi e consegnati MeteoWeb
La guerra di droni di massa è la nuova minaccia per l’Europa Euronews.com
Parlamento Ue, un'opera per i bambini ucraini rapiti durante la guerra Sky TG24
Guerra Ucraina-Russia, le notizie in diretta | Domani Zelensky incontra Mattarella e Meloni. Droni ucraini colpiscono stabilimento chimico in Russia. Lavrov in visita ufficiale in…
Focus Europa - Commissione europea - I rapporti Ue-Ungheria dopo la vittoria di Magyar, il Collegio su energia e la strategia europea Radio Radicale
Guerra in Ucraina, Meloni frena Descalzi (Eni): lo stop agli acquisti di gas dalla Russia è un’arma efficace Milano Finanza
Guerra in Ucraina, Zelensky a Berlino ricevuto con gli onori militari dal cancelliere Merz La Stampa
Armi a Putin da Italia e Ue: come si aggirano le leggi, i divieti e le sanzioni Corriere della Sera
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