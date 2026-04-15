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Diatriba tra Trump e Papa Leone XIV: interviene l’Arcivescovo di Cagliari Baturi Cagliaripad.it
Trump non lascia ma raddoppia: "Qualcuno può dire al Papa che l'Iran uccide gli innocenti?" HuffPost Italia
Tira una brutta aria fra il Papa e Trump e anche per la Chiesa urge una corsa alle armi Il Foglio
TRIESTE | TRUMP ATTACCA IL PAPA, TREVISI: «LA CHIESA NON PUO’ TACERE DAVANTI ALLA GUERRA» Telequattro
Risorse e fondi della Chiesa al crash-test dopo gli scontri tra Trump e Papa Leone XIV ItalyPost
Trump contro il Papa, Baturi: «La Chiesa non teme il mondo e gli uomini» L'Unione Sarda.it
Dopo Trump anche Vance attacca Papa Leone XIV: “Si attenga alle questioni morali” lacapitalenews.it
Una risposta (precedente) a Trump. Papa Leone XIV: il potere sia al servizio del bene comune, democrazia a rischio senza etica (Letizia Lucarelli) FarodiRoma
Perché Trump ha attaccato Papa Leone: quale è il vero obiettivo del presidente USA L'Unità
Scontro Trump-Papa: mons. Satriano difende Leone XIV. "Attacco inaccettabile" Telenorba
Trump contro il Papa: "Debole, senza di me non sarebbe in Vaticano". Anche Vance duro con Leone XIV RaiNews
Agnesi: «La Chiesa ambrosiana rinnova la vicinanza e l’affetto a papa Leone» Chiesa di Milano
Trump: "Il papa dovrebbe darsi una regolata", Lo Russo sfida Washington: "Torino sta con Leone XIV" TorinoToday
Trump attacca Leone XIV: «Il Papa si sbaglia, non mi devo scusare di nulla» Il Sole 24 ORE
Trump contro Papa Leone, Baturi: “La Chiesa non teme il potere e annuncia la pace” Radiolina
Trump attacca Leone XIV: mons. Baturi (Cei), “la Chiesa non può essere arruolata come supporto civile ai propri progetti” agensir.it
Si allarga lo scontro Casa Bianca-Vaticano, Vance: “Il Papa pensi alla Chiesa” La Voce di New York
Attacco di Trump al Papa. Vance: 'Vaticano segua questioni morali' Sky TG24
«Non hanno capito il Conclave»: cosa c'è dietro l'attacco di Trump a Papa Leone XIV Corriere Roma
Trump: 'Non mi scuso con il Papa'. Leone XIV: 'Non ho paura di lui' Sky TG24
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