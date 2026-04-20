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Escort e calciatori, inchiesta sulla movida: quattro arresti a Milano Ottopagine
Milano, smantellato giro di escort per vip e calciatori di Serie A: 4 arresti e sequestro milionario tribuna.com
Smantellato giro di escort di lusso a Milano | fra i clienti calciatori di Serie A Zazoom Social News
Escort ai calciatori per il dopo-gara, società indagata a Milano Firenze Viola
Favoreggiamento e sfruttamento prostituzione a Milano 4 arresti | calciatori di Serie A tra clienti escort Zazoom Social News
NEWS | Inchiesta escort di lusso a Milano: "Coinvolti diversi calciatori" La Lazio Siamo Noi
Smantellato un giro di escort di lusso nei locali di Milano: calciatori di Serie A tra i clienti Fanpage
Favoreggiamento e sfruttamento prostituzione a Milano, 4 arresti: calciatori di Serie A tra clienti escort Virgilio
Milano, smantellato giro di escort di lusso nella movida: ci sarebbero diversi calciatori di Serie A tra i clienti Corriere dello Sport
Escort nei locali della movida milanese quattro arresti e perquisizioni Calciatori di Serie A tra i clienti Zazoom Social News
Arresti per escort di lusso a Milano | c’era anche il pacchetto servizio dopopartita coinvolti diversi calciatori di Serie A Zazoom Social News
Milano smantellato giro di escort di lusso | tra i clienti anche calciatori di Serie A Zazoom Social News
Indagine "escort" a Milano: coinvolti anche calciatori della Serie A Goalnews24
Milano, giro di escort e gas esilaranti: alle feste pure calciatori di Serie A nicolaporro.it
Arresti per escort di lusso a Milano: c'era anche il pacchetto "servizio dopopartita", coinvolti diversi calciatori di Serie A Il Fatto Quotidiano
Giro di escort per clienti facoltosi anche calciatori di serie A 4 arresti a Milano Zazoom Social News
Milano giro di escort per clienti facoltosi | coinvolti molti calciatori Quattro arresti e sequestri da 1,2 milioni Zazoom Social News
Milano, smantellato giro di escort di lusso: tra i clienti anche calciatori di Serie A Il Tirreno
Milano, smantellato giro di escort di lusso: tra i clienti anche calciatori di Serie A Lettera43
Milano: giro di escort per clienti facoltosi, 4 arresti. Coinvolti diversi giocatori di Serie A FC Inter 1908
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