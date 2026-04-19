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Iran, la tv di Stato mostra il passaggio delle navi attraverso lo Stretto di Hormuz nonostante il blocco Il Sole 24 ORE
Negoziatori Usa verso Islamabad. Trump: "Ultima possibilità". Teheran in forse - Teheran: no a negoziati finchè resta blocco Usa su Hormuz RaiNews
Guerra in Iran, le ultime notizie in diretta | Trump: «Da Teheran grave violazione ma la pace ci sarà». La replica dei Pasdaran: «Iran non…
Trump: 'Offriamo se l'Iran non accetta l'accordo lo distruggiamo' AGI
Mappe utili per capire come va davvero nello stretto di Hormuz Il Post
Un accordo di pace è ancora lontano, dice l’Iran Il Post
Hormuz, nessuna nave passa dall'annuncio dell'Iran Sky TG24
Stretto di Hormuz bloccato, i Pasdaran influenzano le decisioni dell'Iran sull'accordo di pace Euronews.com
Media, traffico ancora bloccato a Hormuz, nessuna nave in transito ANSA
Stretto di Hormuz riaperto: il petrolio crolla del 10%, ma per i carburanti ci vorrà tempo | Quattroruote.it Quattroruote
Iran: Hormuz chiuso, chi viola è nemico RaiNews
Hormuz, dall'inizio della guerra persi oltre 50 miliardi di dollari di petrolio Tgcom24
Stretto di Hormuz, il presidente del Parlamento iraniano: "Se non revocano il blocco, il traffico sarà limitato" Il Sole 24 ORE
Studio Aperto: Hormuz, navi sotto tiro Video Mediaset Infinity
I vigilanti di Hormuz: quel centralino che da Portsmouth lancia gli allarmi per lo Stretto la Repubblica
Hormuz o non Hormuz, questo è il dilemma Greenreport.it
Il traffico marittimo a Hormuz negli ultimi tre giorni Sky TG24
Cosa prevede il piano europeo per riaprire lo Stretto di Hormuz Fanpage
Iran stringe il controllo sullo stretto di Hormuz: Qatar teme shock globale «non lontano» Yahoo Finanza
A Hormuz il traffico è di nuovo interrotto. Trump manda i suoi negoziatori a Islamabad Il Sole 24 ORE
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