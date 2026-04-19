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🔴 Il Milan batte il Verona 1 a 0 fuori casa e si riprende il secondo posto in classifica insieme al Napoli

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19 Aprile 2026

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🔴 Il Milan batte il Verona 1 a 0 fuori casa e si riprende il secondo posto in classifica insieme al Napoli Gimenez entra male in Verona-Milan, Allegri si arrabbia: sfiorata la sostituzione con Fullkrug - Goal.com

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🔴 Il Milan batte il Verona 1 a 0 fuori casa e si riprende il secondo posto in classifica insieme al Napoli A un Milan lento e impacciato basta un gol di Rabiot, acciuffato il Napoli al secondo posto - La Sicilia

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🔴 Il Milan batte il Verona 1 a 0 fuori casa e si riprende il secondo posto in classifica insieme al Napoli Hellas Verona ko con il Milan: decide Rabiot, gialloblù sempre più vicini alla Serie B - Mattino di Verona

Hellas Verona ko con il Milan: decide Rabiot, gialloblù sempre più vicini alla Serie B  Mattino di Verona

🔴 Il Milan batte il Verona 1 a 0 fuori casa e si riprende il secondo posto in classifica insieme al Napoli Verona-Milan 0-1, le pagelle: Gabbia (7) rientro importante, Rabiot (7,5) trascina il Diavolo, Vermesan (6,5) pericoloso - Il Messaggero

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🔴 Il Milan batte il Verona 1 a 0 fuori casa e si riprende il secondo posto in classifica insieme al Napoli Verona-Milan, Sammarco a DAZN: “Avremmo meritato di più, non dovevamo prendere gol” - Milan Vibes

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🔴 Il Milan batte il Verona 1 a 0 fuori casa e si riprende il secondo posto in classifica insieme al Napoli Milan Futuro-Varesina, Serie D 2025/2026: la gallery - AC Milan

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🔴 Il Milan batte il Verona 1 a 0 fuori casa e si riprende il secondo posto in classifica insieme al Napoli Allegri 'svela' il suo futuro: "Nazionale? Nessuna chiamata, resto al Milan" - Adnkronos

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🔴 Il Milan batte il Verona 1 a 0 fuori casa e si riprende il secondo posto in classifica insieme al Napoli Calcio, Allegri: "Milan, avanti insieme" - Tiscali Sport

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🔴 Il Milan batte il Verona 1 a 0 fuori casa e si riprende il secondo posto in classifica insieme al Napoli Serie A, il Milan vince 1-0 a Verona. Cremonese-Torino 0-0. VIDEO - Sky TG24

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🔴 Il Milan batte il Verona 1 a 0 fuori casa e si riprende il secondo posto in classifica insieme al Napoli Hellas Verona-AC Milan 0-1, Serie A 2025/2026: le statistiche - AC Milan

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🔴 Il Milan batte il Verona 1 a 0 fuori casa e si riprende il secondo posto in classifica insieme al Napoli Allegri e l'ipotesi Nazionale: "Non ho ricevuto chiamate, la mia testa è solo sul Milan. Bel gioco? Conta altro" - Sportmediaset

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