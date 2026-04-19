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Gimenez entra male in Verona-Milan, Allegri si arrabbia: sfiorata la sostituzione con Fullkrug Goal.com
Le pagelle di Verona-Milan: Bernede ha le idee chiare, Leao trova la giocata la Repubblica
A un Milan lento e impacciato basta un gol di Rabiot, acciuffato il Napoli al secondo posto La Sicilia
Hellas Verona ko con il Milan: decide Rabiot, gialloblù sempre più vicini alla Serie B Mattino di Verona
Verona-Milan 0-1, le pagelle: Gabbia (7) rientro importante, Rabiot (7,5) trascina il Diavolo, Vermesan (6,5) pericoloso Il Messaggero
Verona-Milan 0-1, Allegri in conferenza: "Mancano 7 punti; il razzismo va combattuto" Milan Vibes
Rabiot fa felice il Milan. Hellas, è un triste naufragare. Arriva la 21esima sconfitta stagionale L'Arena
Verona-Milan, Sammarco a DAZN: “Avremmo meritato di più, non dovevamo prendere gol” Milan Vibes
Milan Futuro-Varesina, Serie D 2025/2026: la gallery AC Milan
Leao chiede spiegazioni dopo la sostituzione in Verona-Milan: "Perchè cambia me?" Goal.com
Allegri 'svela' il suo futuro: "Nazionale? Nessuna chiamata, resto al Milan" Adnkronos
Calcio, Allegri: "Milan, avanti insieme" Tiscali Sport
Milan, sofferenza e vittoria: Rabiot stende 1-0 l'Hellas Verona eurosport.it
Video: analisi tavellin verona-milan L'Arena
Hellas Verona-Milan 0-1, pagelle: Rabiot trascinatore, Gabbia muro eurosport.it
Serie A, il Milan vince 1-0 a Verona. Cremonese-Torino 0-0. VIDEO Sky TG24
Hellas Verona-AC Milan 0-1, Serie A 2025/2026: le statistiche AC Milan
Il Milan passa 0-1. La ‘fatal’ Verona è un lontano ricordo L\'Adige di Verona
Allegri e l'ipotesi Nazionale: "Non ho ricevuto chiamate, la mia testa è solo sul Milan. Bel gioco? Conta altro" Sportmediaset
Allegri: "Futuro? Io e il Milan proseguiremo insieme. Nessuna chiamata della Nazionale" eurosport.it
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