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Rassegna stampa: le prime pagine dei quotidiani nazionali di oggi, domenica 19 aprile 2026

Rassegna stampa: una panoramica delle principali testate e agenzie italiane, con le rispettive prime pagine e notizie ottenute con feed/rss. Buona lettura.

Pubblicato da
REDAZIONE
19 Aprile 2026

Quotidiani

Il sistema dell’informazione italiana è composto da quotidiani nazionali e agenzie di stampa che svolgono un ruolo fondamentale nella diffusione delle notizie in Italia. Le principali testate giornalistiche offrono approfondimenti, analisi e interpretazioni dei fatti, mentre le agenzie di stampa garantiscono aggiornamenti rapidi e costanti destinati a redazioni, media e lettori. Di seguito è disponibile una panoramica delle principali testate giornalistiche e agenzie di stampa italiane, con accesso alle prime pagine dei quotidiani e alle ultime notizie aggiornate tramite feed RSS. Buona lettura.

Prime pagine dei quotidiani nazionali italiani

Scopri le prime pagine dei principali quotidiani nazionali.
Il servizio, esterno a questo sito, è offerto gratuitamente online da Giornalone.it. Per leggere la prima pagina di ciascun giornale, è sufficiente cliccare sul relativo titolo-link.

RSS dei dei principali siti e quotidiani italiani

DOMANI

Domani è un quotidiano italiano d’informazione con sede a Roma, edito da Carlo De Benedetti, pubblicato dalla società Editoriale Domani S.p.A. e distribuito da RCS MediaGroup.


CORRIERE DELLA SERA

Fondato a Milano il 5 marzo 1876 da Eugenio Torelli Viollier, è storicamente il primo quotidiano italiano per diffusione. Testata di riferimento della borghesia industriale milanese, ha sede in via Solferino e si distingue per l’autorevolezza dei suoi editorialisti e della cronaca.

  • Sgarbi, il quadro e l’inchiesta: «Anche questa finirà in nulla»
    di Giovanna Cavalli
    Il caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euro
  • IL SINDACO DI GENOVA Lo sfogo di Bucci: «Gioco al massacro, non ci sto. Chiedo chiarezza, pronto a parlare con i pm»
    di Marco Imarisio
    Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»
  • Marco Balich: «Ero il dj alle feste di De Michelis. A Torino ho tenuto lontani Peter Gabriel e Yoko Ono»
    di Elvira Serra
    Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»
  • Elio: «Dante e il suo autismo. Lo Stato lascia soli noi genitori. Ridere? Oggi fa paura»
    di Walter Veltroni
    Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»
  • 201. La via del tramonto
    di Alessandro Davenia

LA REPUBBLICA

Fondata a Roma il 14 gennaio 1976 da Eugenio Scalfari, è stata la prima testata italiana a nascere in formato tabloid. Di orientamento progressista, ha rivoluzionato il panorama editoriale nazionale con un linguaggio innovativo e una forte attenzione ai temi civili e politici.

IL SOLE 24 ORE

Fondato a Milano nel 1865 (come Il Sole) e fuso con “24 Ore” nel 1965, è il principale quotidiano economico-finanziario d’Italia. Di proprietà di Confindustria, rappresenta un punto di riferimento per mercati e professionisti grazie alle analisi tecniche e agli inserti normativi.

  • Tennis, Cobolli si arrende a Shelton nella finale di Monaco
    Ben Shelton ha vinto il torneo Atp 500 di Monaco battendo in finale Flavio Cobolli. L’azzurro comincia in salita concedendo due break a inizio partita perdendo il primo set. Il…
  • Pagamenti imprese, tempi in calo ma ritardi in aumento
    di di <a href="https://argomenti.ilsole24ore.com/redazione-roma.html">Redazione Roma</a>
    Secondo Cerved, nel 2025 scendono i tempi medi di pagamento delle imprese italiane: grandi da 76,71 a 73,21 giorni, medie da 65,11 a 63,20, piccole da 60,04 a 56,85, micro da 52,26 a 50,20. Ma rispetto al 2024 crescono i ritardi per micro, piccole e grandi imprese, mentre calano solo per le medie
  • Caro carburante, aumentano i prezzi dei cibi freschi
    di di <a href="https://argomenti.ilsole24ore.com/redazione-roma.html">Redazione Roma</a>
    Secondo Assoutenti, il caro carburante spinge in alto i prezzi dei prodotti freschi trasportati su gomma: melanzane +21,5%, piselli +19,6%, frutti di bosco +16,3%, zucchine +11,1%, limoni +10,8% e fragole +10,4%
  • Zelensky: sospensione sanzioni Usa su petrolio russo è denaro per la guerra
    «Ogni dollaro speso per il petrolio russo è denaro per la guerra». Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un post su X, denunciando la proroga annunciata venerdì…
  • Insegnanti di religione, stop al precariato “a vita”
    di di <a href="https://argomenti.ilsole24ore.com/pietro-alessio-palumbo.html">Pietro Alessio Palumbo</a>
    Il Tribunale di Civitavecchia (sentenza 375/2026) ha chiarito che la reiterazione dei contratti a termine per l'insegnamento della religione cattolica, pur in presenza di una disciplina speciale, non può trasformarsi…

IL FATTO QUOTIDIANO

Fondato a Roma il 23 settembre 2009 da Antonio Padellaro, si caratterizza per l’assenza di finanziamenti pubblici e una linea editoriale focalizzata su inchieste giudiziarie e politica. Ha introdotto un modello di partecipazione attiva dei lettori nel mercato mediatico.

LA STAMPA

Fondata a Torino il 9 febbraio 1867 con il nome di Gazzetta Piemontese, assunse l’attuale denominazione nel 1895. Storico quotidiano legato alla famiglia Agnelli e al gruppo FIAT, ha una forte radice territoriale sabauda ma una diffusione e un prestigio di livello internazionale.

IL MESSAGGERO

Fondato a Roma il 16 dicembre 1878 da Luigi Cesana e Francesco Adriani, è lo storico quotidiano della Capitale. Con una forte vocazione locale unita alla copertura dei fatti nazionali, rappresenta una delle testate più radicate e diffuse nell’area dell’Italia centrale e del Lazio.

IL GIORNALE

Fondato a Milano il 25 giugno 1974 da Indro Montanelli come alternativa conservatrice e liberale al Corriere della Sera. Dagli anni Novanta è legato alla famiglia Berlusconi, mantenendo una linea editoriale di centro-destra e un’identità battagliera su temi di politica e attualità.

LIBERO

Fondato a Milano il 18 luglio 2000 da Vittorio Feltri, è un quotidiano di orientamento liberale e conservatore. Noto per i suoi titoli provocatori e uno stile comunicativo diretto e graffiante, si occupa principalmente di politica italiana, rivolgendosi a un elettorato di area destra.

IL MANIFESTO

Fondato a Roma il 28 aprile 1971 da un gruppo di intellettuali fuoriusciti dal PCI, si definisce “quotidiano comunista”. Gestito come cooperativa giornalistica, è celebre per le sue prime pagine iconiche, i titoli creativi e l’attenzione ai movimenti sociali e internazionali.

  • «La camera cambi il decreto, nessuno ha consultato il Cnf»
    di Jacopo Favi
    All’indomani dell’approvazione al Senato del decreto sicurezza che chiama in causa il Consiglio nazionale forense tra gli attori protagonisti in materia di rimpatri volontari, il presidente del Cnf Francesco Greco […] The post «La camera cambi il decreto, nessuno ha consultato il Cnf» first appeared on il manifesto.
  • L’Iran chiude Hormuz: gli Usa non hanno tolto il loro blocco
    di Jacopo Favi
    Dopo l’annuncio iraniano della riapertura dello Stretto di Hormuz, sembrava che gli armatori potessero finalmente tirare un sospiro di sollievo e che i mercantili bloccati da settimane nel Golfo Persico […] The post L’Iran chiude Hormuz: gli Usa non hanno tolto il loro blocco first appeared on il manifesto.
  • Rabbia nella Dahieh. «Dov’è l’esercito che deve difenderci?»
    di shendi veli
    «Scrivi il mio nome, mi chiamo Abir Chibly e ho molto da dire. Il presidente (Joseph Aoun, ndr) ha detto ieri che ci proteggerà. Dov’è stato in questo mese e […] The post Rabbia nella Dahieh. «Dov’è l’esercito che deve difenderci?» first appeared on il manifesto.
  • Milano: il popolo leghista non si vede. In pochi seguono Salvini
    di Jacopo Favi
    Il dato numerico è il primo che salta agli occhi. Nonostante il grande sforzo organizzativo della propaganda salviniana, il popolo della Lega non risponde alla chiamata del suo Capitano. CIRCA […] The post Milano: il popolo leghista non si vede. In pochi seguono Salvini first appeared on il manifesto.
  • Sanchez e Lula archiviano la Terza via: «Tassare i ricchi»
    di Jacopo Favi
    Palestina libera, no alle guerre, tasse ai super ricchi, basta lavoro precario. C’era una volta la terza via, la sinistra mondiale che faceva il verso alle destre convinta di essere […] The post Sanchez e Lula archiviano la Terza via: «Tassare i ricchi» first appeared on il manifesto.

Agenzie di stampa

ANSA

Fondata a Roma il 15 gennaio 1945, l’Agenzia Nazionale Stampa Associata è la principale agenzia d’informazione in Italia. Organizzata come cooperativa tra gli editori dei maggiori quotidiani, garantisce una copertura capillare dei fatti nazionali e mondiali attraverso i suoi dispacci.

ADNKRONOS

Fondata a Roma nel 1963 dalla fusione delle agenzie Adn e Kronos, è un’importante agenzia di stampa privata. Parte del Gruppo GMC, offre notizie in tempo reale su politica, esteri e cronaca, producendo inoltre rassegne stampa e contenuti multimediali per diversi settori editoriali.

Rassegna stampa

Questa rassegna stampa racchiude le prime pagine e le principali notizie di quotidiani e agenzie stampa nazionali. Le agenzie stampa italiane producono un flusso continuo di notizie utilizzato da giornali, radio, televisioni e piattaforme digitali, mentre le testate nazionali selezionano, verificano e approfondiscono i temi di maggiore interesse pubblico. (La redazione)

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