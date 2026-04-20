Home ATTUALITÀ
Categorie: ATTUALITÀECONOMIANEWSPOLITICASPETTACOLOSPORTSTREAMING

🔴 Forte scossa di terremoto in Giappone

Attraverso Google News, questa pagina raccoglie e aggiorna continuamente le principali notizie pubblicate dai media per offrire una visione chiara e immediata degli eventi più rilevanti del momento.

Pubblicato da
REDAZIONE
20 Aprile 2026

Live News 1

In questa pagina raccogliamo e aggiorniamo in tempo reale la le principali notizie del momento indicizzate e raccolte da Google News per offrire una visione immediata e tempestiva degli eventi più rilevanti del momento. Le breaking news, pubblicate sul web dai media e raccolte costantemente in questa sezione tramite l’RSS di GN, garantiscono un’informazione in tempo reale, facilmente consultabile e verificabile attraverso gli appositi link e collegamenti esterni.

Dirette TV

🔴 Breaking News

🔴 Forte scossa di terremoto in Giappone Giappone lancia allerta per possibile maxi terremoto nel nord - Quotidiano Nazionale

Giappone lancia allerta per possibile maxi terremoto nel nord  Quotidiano Nazionale

🔴 Forte scossa di terremoto in Giappone Giappone lancia allerta per possibile maxi terremoto nel nord - Il Giornale di Vicenza

Giappone lancia allerta per possibile maxi terremoto nel nord  Il Giornale di Vicenza

🔴 Forte scossa di terremoto in Giappone Terremoto in Giappone: scossa di magnitudo di 7.5 attiva l’allerta Tsunami - IlMetropolitano.it

Terremoto in Giappone: scossa di magnitudo di 7.5 attiva l’allerta Tsunami  IlMetropolitano.it

🔴 Forte scossa di terremoto in Giappone Giappone lancia allerta per possibile maxi terremoto nel nord - Giornale di Brescia

Giappone lancia allerta per possibile maxi terremoto nel nord  Giornale di Brescia

🔴 Forte scossa di terremoto in Giappone In Giappone allerta per un possibile maxi terremoto. Stamattina una scossa 7.5 - ANSA

In Giappone allerta per un possibile maxi terremoto. Stamattina una scossa 7.5  ANSA

🔴 Forte scossa di terremoto in Giappone Giappone, maxi terremoto di magnitudo 7.5: è allarme tsunami in 182 città - Open

Giappone, maxi terremoto di magnitudo 7.5: è allarme tsunami in 182 città  Open

🔴 Forte scossa di terremoto in Giappone Giappone, scatta l’allerta “megaterremoto”: il governo invita la popolazione a prepararsi - MeteoWeb

Giappone, scatta l’allerta “megaterremoto”: il governo invita la popolazione a prepararsi  MeteoWeb

🔴 Forte scossa di terremoto in Giappone Forte scossa di terremoto in Giappone: magnitudo 7.4. Allarme tsunami - RaiNews

Forte scossa di terremoto in Giappone: magnitudo 7.4. Allarme tsunami  RaiNews

🔴 Forte scossa di terremoto in Giappone Un terremoto scuote il Giappone e arriva pure lo tsunami - La Notizia

Un terremoto scuote il Giappone e arriva pure lo tsunami  La Notizia

🔴 Forte scossa di terremoto in Giappone Terremoto Giappone oggi magnitudo 7.5: allerta tsunami, evacuazioni e situazione in tempo reale - Ingenio: Informazione Tecnica e Progettuale

Terremoto Giappone oggi magnitudo 7.5: allerta tsunami, evacuazioni e situazione in tempo reale  Ingenio: Informazione Tecnica e Progettuale

🔴 Forte scossa di terremoto in Giappone Giappone, le onde si infrangono a Hokkaido: allerta tsunami dopo il terremoto, le immagini dall’alto - MSN

Giappone, le onde si infrangono a Hokkaido: allerta tsunami dopo il terremoto, le immagini dall’alto  MSN

🔴 Forte scossa di terremoto in Giappone Terremoto di magnitudo 7.5 in Giappone: allarme tsunami nel nord-est, evacuazioni e disagi nei trasporti - ReggioTV

Terremoto di magnitudo 7.5 in Giappone: allarme tsunami nel nord-est, evacuazioni e disagi nei trasporti  ReggioTV

🔴 Forte scossa di terremoto in Giappone Terremoto in Giappone, aggiornamento: scossa magnitudo 7.5 e allarme tsunami - Icona Meteo

Terremoto in Giappone, aggiornamento: scossa magnitudo 7.5 e allarme tsunami  Icona Meteo

🔴 Forte scossa di terremoto in Giappone Terremoto di magnitudo 7.5 colpisce il Giappone settentrionale: allerta tsunami ed evacuazioni in corso - lamilano.it

Terremoto di magnitudo 7.5 colpisce il Giappone settentrionale: allerta tsunami ed evacuazioni in corso  lamilano.it

🔴 Forte scossa di terremoto in Giappone Giappone: è allarme tsunami dopo il terremoto che ha colpito il Nord del paese - TravelQuotidiano

Giappone: è allarme tsunami dopo il terremoto che ha colpito il Nord del paese  TravelQuotidiano

🔴 Forte scossa di terremoto in Giappone Giappone, terremoto di magnitudo 7.4, rischio tsunami - Askanews

Giappone, terremoto di magnitudo 7.4, rischio tsunami  Askanews

🔴 Forte scossa di terremoto in Giappone Allerta tsunami dopo terremoto al largo costa Giappone - AbruzzoNews24

Allerta tsunami dopo terremoto al largo costa Giappone  AbruzzoNews24

🔴 Forte scossa di terremoto in Giappone Tsunami in Giappone dopo il terremoto: le onde muovono le barche, oscillano i grattacieli. Ordine di evacuazione in 11 località - Leggo.it

Tsunami in Giappone dopo il terremoto: le onde muovono le barche, oscillano i grattacieli. Ordine di evacuazione in 11 località  Leggo.it

🔴 Forte scossa di terremoto in Giappone Giappone, terremoto 7.4 nel nord: allerta tsunami - Il Sole 24 ORE

Giappone, terremoto 7.4 nel nord: allerta tsunami  Il Sole 24 ORE

🔴 Forte scossa di terremoto in Giappone Tsunami in Giappone dopo il terremoto: le onde a Kuji muovono così le barche - Il Messaggero

Tsunami in Giappone dopo il terremoto: le onde a Kuji muovono così le barche  Il Messaggero

Aggiornamento in tempo reale

Dunque, attraverso Google News, questa pagina raccoglie e aggiorna continuamente le principali notizie pubblicate dai media per offrire una visione chiara e immediata degli eventi più rilevanti del momento. L’obiettivo è fornire notizie in tempo reale dando luogo a un’informazione essenziale e tempestiva, sempre attuale e facilmente consultabile, così da permettere una lettura rapida di ciò che accade nel mondo in questo momento. (La redazione)

✓ MUSICLETTER.IT è un sito indipendente di musica, cultura e informazione fondato nel 2005 da Luca D'Ambrosio © Tutti i diritti riservati - 20 Aprile 2026

Condividi
Pubblicato da
REDAZIONE
20 Aprile 2026

Articoli recenti

🔴 Milano, escort di lusso nei locali: arresti e indagine sui calciatori di Serie A

20 Aprile 2026

Classifica Spotify: le canzoni più ascoltate in Italia e nel mondo

20 Aprile 2026

🔴 Stefano De Martino e il Festival di Sanremo 2027, le prime anticipazioni sulla storica kermesse canora italiana

20 Aprile 2026

🔴 Muore Patrick Muldoon, volto noto di Melrose Place. Aveva 57 anni

20 Aprile 2026

🔴 Le ultime notizie in diretta streaming

20 Aprile 2026

Il disco in evidenza: Lost Cause Lover Fool, 2026, The Milk Carton Kids

20 Aprile 2026