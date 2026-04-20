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Giappone lancia allerta per possibile maxi terremoto nel nord Quotidiano Nazionale
Giappone lancia allerta per possibile maxi terremoto nel nord Il Giornale di Vicenza
Terremoto in Giappone: scossa di magnitudo di 7.5 attiva l’allerta Tsunami IlMetropolitano.it
Giappone lancia allerta per possibile maxi terremoto nel nord Giornale di Brescia
In Giappone allerta per un possibile maxi terremoto. Stamattina una scossa 7.5 ANSA
Giappone, maxi terremoto di magnitudo 7.5: è allarme tsunami in 182 città Open
Giappone, scatta l’allerta “megaterremoto”: il governo invita la popolazione a prepararsi MeteoWeb
Forte scossa di terremoto in Giappone: magnitudo 7.4. Allarme tsunami RaiNews
Un terremoto scuote il Giappone e arriva pure lo tsunami La Notizia
Terremoto Giappone oggi magnitudo 7.5: allerta tsunami, evacuazioni e situazione in tempo reale Ingenio: Informazione Tecnica e Progettuale
Giappone, le onde si infrangono a Hokkaido: allerta tsunami dopo il terremoto, le immagini dall’alto MSN
Terremoto di magnitudo 7.5 in Giappone: allarme tsunami nel nord-est, evacuazioni e disagi nei trasporti ReggioTV
Terremoto in Giappone, aggiornamento: scossa magnitudo 7.5 e allarme tsunami Icona Meteo
Terremoto di magnitudo 7.5 colpisce il Giappone settentrionale: allerta tsunami ed evacuazioni in corso lamilano.it
Giappone: è allarme tsunami dopo il terremoto che ha colpito il Nord del paese TravelQuotidiano
Giappone, terremoto di magnitudo 7.4, rischio tsunami Askanews
Allerta tsunami dopo terremoto al largo costa Giappone AbruzzoNews24
Tsunami in Giappone dopo il terremoto: le onde muovono le barche, oscillano i grattacieli. Ordine di evacuazione in 11 località Leggo.it
Giappone, terremoto 7.4 nel nord: allerta tsunami Il Sole 24 ORE
Tsunami in Giappone dopo il terremoto: le onde a Kuji muovono così le barche Il Messaggero
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