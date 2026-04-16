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🔴 Rapina a Napoli con ostaggi a una filiale di Credit Agricole: cosa è successo

Le ultime notizie in tempo reale offrono aggiornamenti costanti dall’Italia e dal mondo su cronaca, politica, economia e sport. Le piattaforme digitali e i flussi informativi online permettono di seguire gli eventi mentre accadono e di restare aggiornati sugli sviluppi più rilevanti della giornata.

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16 Aprile 2026

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