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🔴 LIVE NEWS: dirette streaming calcio, Sassuolo-Come ore 18:45, Inter-Cagliari ore 20:45, venerdì 17 aprile 2026

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17 Aprile 2026

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Serie A, le partite di oggi: Sassuolo-Como apre il programma, Inter-Cagliari vale tanto  Virgilio Sport

🔴 LIVE NEWS: dirette streaming calcio, Sassuolo-Come ore 18:45, Inter-Cagliari ore 20:45, venerdì 17 aprile 2026 Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale - Diretta

Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale  Diretta

🔴 LIVE NEWS: dirette streaming calcio, Sassuolo-Come ore 18:45, Inter-Cagliari ore 20:45, venerdì 17 aprile 2026 Sassuolo-Como: le probabili formazioni e dove vederla in tv - Fantacalcio

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🔴 LIVE NEWS: dirette streaming calcio, Sassuolo-Come ore 18:45, Inter-Cagliari ore 20:45, venerdì 17 aprile 2026 Probabile Formazione - 33° Giornata - La Gazzetta dello Sport

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Inter-Cagliari in bilico tra scudetto e salvezza. Il Como fa visita al Sassuolo e vuole rientrare in zona Champions: oggi due anticipi frizzanti  firstonline.info

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🔴 LIVE NEWS: dirette streaming calcio, Sassuolo-Come ore 18:45, Inter-Cagliari ore 20:45, venerdì 17 aprile 2026 Cesc garantisce sui suoi ragazzi dopo il ko con l'Inter:"Siamo pronti per il Sassuolo, la squadra si sente forte" - CiaoComo

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