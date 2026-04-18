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Serie A: Roma vs. Atalanta – probable line-ups, where to watch on TV OneFootball
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Verona-Milan, gli scenari per la Champions dopo il ko del Como Milan Vibes
Roma-Atalanta probabili formazioni Soulé ed El Shaarawy a supporto di Malen Virgilio Sport
Roma-Atalanta, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv SportPaper
Roma-Atalanta, non c’è ottimismo per Wesley: si va verso l’esclusione dai convocati Forzaroma.info
IL MESSAGGERO | Pisilli, recupero in extremis: titolare contro l’Atalanta? Roma news
Pronostici Roma - Atalanta: Match aperto, ma punteggio contenuto Goal.com
La Roma di Gasp nel bigino di presentazione: Malen ha dato la svolta (occhio a difesa e cambi che segnano) L'Eco di Bergamo
Dall'Atalanta all'Atalanta, Gasperini e la Roma a un bivio: tra tensione e commozione, si decide la corsa alla Champions League Goal.com
Caos Roma, Ranieri sempre più verso l'addio: niente Trigoria e resta il dubbio se con l'Atalanta sarà all'Olimpico tribuna.com
Serie A, oggi Roma-Atalanta: orario, probabili formazioni e dove vederla Adnkronos
Roma-Atalanta, le probabili formazioni della partita di Serie A Sky Sport
Dove vedere Roma-Atalanta in tv e streaming: canale, orario, formazioni Goal.com
Dove vedere Roma-Atalanta in tv? Dazn o Sky, orario Corriere dello Sport
ESCLUSIVA Luigi Garzya: “Gasperini è l’allenatore giusto per la Roma, ma serve tempo” DerbyDerbyDerby
Pronostico Roma-Atalanta, la Dea sfida il grande ex Gasperini Tuttosport
Il passato è consegnato alla storia, questa sera c’è solo e soltanto Roma-Atalanta Prima Bergamo
Roma-Atalanta: le probabili formazioni e dove vederla in tv Fantacalcio
Roberto Pruzzo: «Roma in Champions? Meglio crescere che fare certe figure. Ranieri-Gasperini ai titoli di coda» Leggo.it
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