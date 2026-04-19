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Rassegna stampa: le prime pagine dei quotidiani nazionali di oggi, domenica 19 aprile 2026

Rassegna stampa: una panoramica delle principali testate e agenzie italiane, con le rispettive prime pagine e notizie ottenute con feed/rss. Buona lettura.

Pubblicato da
REDAZIONE
19 Aprile 2026

Quotidiani

Il sistema dell’informazione italiana è composto da quotidiani nazionali e agenzie di stampa che svolgono un ruolo fondamentale nella diffusione delle notizie in Italia. Le principali testate giornalistiche offrono approfondimenti, analisi e interpretazioni dei fatti, mentre le agenzie di stampa garantiscono aggiornamenti rapidi e costanti destinati a redazioni, media e lettori. Di seguito è disponibile una panoramica delle principali testate giornalistiche e agenzie di stampa italiane, con accesso alle prime pagine dei quotidiani e alle ultime notizie aggiornate tramite feed RSS. Buona lettura.

Prime pagine dei quotidiani nazionali italiani

Scopri le prime pagine dei principali quotidiani nazionali.
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RSS dei dei principali siti e quotidiani italiani

DOMANI

Domani è un quotidiano italiano d’informazione con sede a Roma, edito da Carlo De Benedetti, pubblicato dalla società Editoriale Domani S.p.A. e distribuito da RCS MediaGroup.

  • Il valzer di Meloni e il balzo di Schlein
    di Marco Damilano
  • Remigrazione, Salvini fa flop in piazza. Ma il governo la introduce per legge
    di Federica Pennelli
    Nessuna prova di forza per il leader della Lega nella kermesse milanese, a cui hanno partecipato Valditara e Wilders. Ma intanto nel dl Sicurezza c’è un emendamento che prevede che gli avvocati vengano pagati 625 euro se hanno «fornito assistenza al cittadino straniero nella fase di presentazione della richiesta di partecipazione ad un programma di rimpatrio volontario assistito» 
  • Schlein al summit mondiale dei progressisti a Barcellona: «È il nostro momento»
    di Roberta Cavaglià
    La leader del Pd alla kermesse organizzata da Sánchez: «Non possiamo lasciare l’internazionalismo ai nazionalisti». Su Meloni e la crisi energetica: «Il governo italiano ha scelto di dichiarare guerra alle rinnovabili e limitarsi a promuovere decreti che vengono immediatamente superati dalle decisioni dei suoi alleati»
  • La fragile tregua mediorientale si misurerà sulla questione palestinese
    di Guido Rampoldi
    La storia insegna che i cessate il fuoco in questa parte del mondo naufragano spesso. Ma se anche fosse una parentesi, è chiaro che i belligeranti, e soprattutto gli Stati Uniti, ritengono conveniente almeno a concedersi una pausa. A decidere però l’assetto futuro del Medio Oriente non saranno da soli gli Usa, Israele e il debole regime iraniano: altri attori, come Pakistan e Turchia, saranno fondamentali
  • L’album di famiglia del basket italiano. Ma in un museo realizzato da giovani
    di Giorgio Burreddu
    Quello aperto nel capoluogo emiliano è un museo progettato da under 30, che dice come eravamo ma anche chi vogliamo essere. Con 400 metri quadri, cinque sale e 15 schermi per raccontare una storia tutta in divenire


CORRIERE DELLA SERA

Fondato a Milano il 5 marzo 1876 da Eugenio Torelli Viollier, è storicamente il primo quotidiano italiano per diffusione. Testata di riferimento della borghesia industriale milanese, ha sede in via Solferino e si distingue per l’autorevolezza dei suoi editorialisti e della cronaca.

  • Sgarbi, il quadro e l’inchiesta: «Anche questa finirà in nulla»
    di Giovanna Cavalli
    Il caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euro
  • IL SINDACO DI GENOVA Lo sfogo di Bucci: «Gioco al massacro, non ci sto. Chiedo chiarezza, pronto a parlare con i pm»
    di Marco Imarisio
    Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»
  • Marco Balich: «Ero il dj alle feste di De Michelis. A Torino ho tenuto lontani Peter Gabriel e Yoko Ono»
    di Elvira Serra
    Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»
  • Elio: «Dante e il suo autismo. Lo Stato lascia soli noi genitori. Ridere? Oggi fa paura»
    di Walter Veltroni
    Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»
  • 201. La via del tramonto
    di Alessandro Davenia

LA REPUBBLICA

Fondata a Roma il 14 gennaio 1976 da Eugenio Scalfari, è stata la prima testata italiana a nascere in formato tabloid. Di orientamento progressista, ha rivoluzionato il panorama editoriale nazionale con un linguaggio innovativo e una forte attenzione ai temi civili e politici.

IL SOLE 24 ORE

Fondato a Milano nel 1865 (come Il Sole) e fuso con “24 Ore” nel 1965, è il principale quotidiano economico-finanziario d’Italia. Di proprietà di Confindustria, rappresenta un punto di riferimento per mercati e professionisti grazie alle analisi tecniche e agli inserti normativi.

IL FATTO QUOTIDIANO

Fondato a Roma il 23 settembre 2009 da Antonio Padellaro, si caratterizza per l’assenza di finanziamenti pubblici e una linea editoriale focalizzata su inchieste giudiziarie e politica. Ha introdotto un modello di partecipazione attiva dei lettori nel mercato mediatico.

  • Elodie e Marracash di nuovo insieme: al Marra Block Party duettano su “Niente canzoni d’amore”. Un gesto di affetto sincero e di stima tra i due ex – IL VIDEO
    di Redazione FqMagazine
    È stata una delle sorprese più applaudite (e gradite) dell’evento speciale Marra Block Party, che si è tenuto oggi sabato 18 aprile, al quartiere Barona di Milano, quello dove è cresciuto il rapper. Elodie è salita sul palco con Marracash per cantare insieme “Niente canzoni d’amore”, brano del 2016. I due artisti sono stati insieme […] L'articolo Elodie e Marracash di nuovo insieme: al Marra Block Party duettano su “Niente canzoni d’amore”. Un gesto di affetto sincero e di stima tra i due ex – IL VIDEO proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Cobolli sfida Shelton a Monaco: in palio c’è il secondo titolo stagionale | Orario e dove vedere la partita in tv
    di Domenico Cannizzaro
    Tutti si aspettavano Alexander Zverev, invece ci sarà Flavio Cobolli. Il 23enne italiano ha infatti sconfitto per la prima volta in carriera il rivale tedesco e si è qualificato in finale, dove sfiderà Ben Shelton, che nell’altra semifinale ha invece sconfitto Alex Molcan. Per Cobolli sarà la seconda finale stagionale, la quinta complessiva, la quarta […] L'articolo Cobolli sfida Shelton a Monaco: in palio c’è il secondo titolo stagionale | Orario e dove vedere la partita in tv proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Fbi: minaccia su aereo diretto a New York, fatto atterrare a Pittsburgh
    di Redazione Esteri
    Allarme nel pomeriggio americano su un aereo diretto a New York. Il velivolo è stato fatto atterrare all’aeroporto di Pittsburgh. Lo afferma il direttore dell’Fbi Kash Patel con un post sui social media. “L’Fbi di Pittsburgh è a conoscenza di una minaccia segnalata a bordo di un volo diretto a New York. L’aereo è stato […] L'articolo Fbi: minaccia su aereo diretto a New York, fatto atterrare a Pittsburgh proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Remigrazione e cori anti Islam: il racconto della piazza (mezza vuota) dei Patrioti. Le voci della base: “Meloni sta facendo poco”. “Trump? Meglio Putin”
    di Simone Bauducco
    In una piazza Duomo mezza vuota, i Patrioti europei si ritrovano per lanciare il loro messaggio: “In Europa padroni a casa nostra”. Sui manifesti non compare la parola remigrazione, ma tra i manifestanti è quella la parola più usata. Ognuno con una sfumatura diversa. C’è chi come il leader leghista Matteo Salvini evoca “un permesso […] L'articolo Remigrazione e cori anti Islam: il racconto della piazza (mezza vuota) dei Patrioti. Le voci della base: “Meloni sta facendo poco”. “Trump? Meglio Putin” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Il Napoli di Conte crolla tra i fischi contro la Lazio: l’Inter può già vincere lo scudetto il prossimo weekend
    di Domenico Cannizzaro
    Il Napoli non sa più vincere. La squadra di Antonio Conte – dopo il pareggio di Parma – cade in casa contro la Lazio per 0-2, esce tra i fischi del “Maradona” e con ogni probabilità dice addio allo scudetto. A decidere il match, i gol di Cancellieri nel primo tempo e di Toma Basic […] L'articolo Il Napoli di Conte crolla tra i fischi contro la Lazio: l’Inter può già vincere lo scudetto il prossimo weekend proviene da Il Fatto Quotidiano.

LA STAMPA

Fondata a Torino il 9 febbraio 1867 con il nome di Gazzetta Piemontese, assunse l’attuale denominazione nel 1895. Storico quotidiano legato alla famiglia Agnelli e al gruppo FIAT, ha una forte radice territoriale sabauda ma una diffusione e un prestigio di livello internazionale.

IL MESSAGGERO

Fondato a Roma il 16 dicembre 1878 da Luigi Cesana e Francesco Adriani, è lo storico quotidiano della Capitale. Con una forte vocazione locale unita alla copertura dei fatti nazionali, rappresenta una delle testate più radicate e diffuse nell’area dell’Italia centrale e del Lazio.

IL GIORNALE

Fondato a Milano il 25 giugno 1974 da Indro Montanelli come alternativa conservatrice e liberale al Corriere della Sera. Dagli anni Novanta è legato alla famiglia Berlusconi, mantenendo una linea editoriale di centro-destra e un’identità battagliera su temi di politica e attualità.

LIBERO

Fondato a Milano il 18 luglio 2000 da Vittorio Feltri, è un quotidiano di orientamento liberale e conservatore. Noto per i suoi titoli provocatori e uno stile comunicativo diretto e graffiante, si occupa principalmente di politica italiana, rivolgendosi a un elettorato di area destra.

IL MANIFESTO

Fondato a Roma il 28 aprile 1971 da un gruppo di intellettuali fuoriusciti dal PCI, si definisce “quotidiano comunista”. Gestito come cooperativa giornalistica, è celebre per le sue prime pagine iconiche, i titoli creativi e l’attenzione ai movimenti sociali e internazionali.

  • «La camera cambi il decreto, nessuno ha consultato il Cnf»
    di Jacopo Favi
    All’indomani dell’approvazione al Senato del decreto sicurezza che chiama in causa il Consiglio nazionale forense tra gli attori protagonisti in materia di rimpatri volontari, il presidente del Cnf Francesco Greco […] The post «La camera cambi il decreto, nessuno ha consultato il Cnf» first appeared on il manifesto.
  • L’Iran chiude Hormuz: gli Usa non hanno tolto il loro blocco
    di Jacopo Favi
    Dopo l’annuncio iraniano della riapertura dello Stretto di Hormuz, sembrava che gli armatori potessero finalmente tirare un sospiro di sollievo e che i mercantili bloccati da settimane nel Golfo Persico […] The post L’Iran chiude Hormuz: gli Usa non hanno tolto il loro blocco first appeared on il manifesto.
  • Rabbia nella Dahieh. «Dov’è l’esercito che deve difenderci?»
    di shendi veli
    «Scrivi il mio nome, mi chiamo Abir Chibly e ho molto da dire. Il presidente (Joseph Aoun, ndr) ha detto ieri che ci proteggerà. Dov’è stato in questo mese e […] The post Rabbia nella Dahieh. «Dov’è l’esercito che deve difenderci?» first appeared on il manifesto.
  • Milano: il popolo leghista non si vede. In pochi seguono Salvini
    di Jacopo Favi
    Il dato numerico è il primo che salta agli occhi. Nonostante il grande sforzo organizzativo della propaganda salviniana, il popolo della Lega non risponde alla chiamata del suo Capitano. CIRCA […] The post Milano: il popolo leghista non si vede. In pochi seguono Salvini first appeared on il manifesto.
  • Sanchez e Lula archiviano la Terza via: «Tassare i ricchi»
    di Jacopo Favi
    Palestina libera, no alle guerre, tasse ai super ricchi, basta lavoro precario. C’era una volta la terza via, la sinistra mondiale che faceva il verso alle destre convinta di essere […] The post Sanchez e Lula archiviano la Terza via: «Tassare i ricchi» first appeared on il manifesto.

Agenzie di stampa

ANSA

Fondata a Roma il 15 gennaio 1945, l’Agenzia Nazionale Stampa Associata è la principale agenzia d’informazione in Italia. Organizzata come cooperativa tra gli editori dei maggiori quotidiani, garantisce una copertura capillare dei fatti nazionali e mondiali attraverso i suoi dispacci.

ADNKRONOS

Fondata a Roma nel 1963 dalla fusione delle agenzie Adn e Kronos, è un’importante agenzia di stampa privata. Parte del Gruppo GMC, offre notizie in tempo reale su politica, esteri e cronaca, producendo inoltre rassegne stampa e contenuti multimediali per diversi settori editoriali.

Rassegna stampa

Questa rassegna stampa racchiude le prime pagine e le principali notizie di quotidiani e agenzie stampa nazionali. Le agenzie stampa italiane producono un flusso continuo di notizie utilizzato da giornali, radio, televisioni e piattaforme digitali, mentre le testate nazionali selezionano, verificano e approfondiscono i temi di maggiore interesse pubblico. (La redazione)

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