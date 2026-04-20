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Rassegna stampa: le prime pagine dei quotidiani nazionali di oggi

Rassegna stampa: una panoramica delle principali testate e agenzie italiane, con le rispettive prime pagine e notizie ottenute con feed/rss. Buona lettura.

Pubblicato da
REDAZIONE
20 Aprile 2026

Quotidiani

Il sistema dell’informazione italiana è composto da quotidiani nazionali e agenzie di stampa che svolgono un ruolo fondamentale nella diffusione delle notizie in Italia. Le principali testate giornalistiche offrono approfondimenti, analisi e interpretazioni dei fatti, mentre le agenzie di stampa garantiscono aggiornamenti rapidi e costanti destinati a redazioni, media e lettori. Di seguito è disponibile una panoramica delle principali testate giornalistiche e agenzie di stampa italiane, con accesso alle prime pagine dei quotidiani e alle ultime notizie aggiornate tramite feed RSS. Buona lettura.

Prime pagine dei quotidiani nazionali italiani

Scopri le prime pagine dei principali quotidiani nazionali.
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RSS dei dei principali siti e quotidiani italiani

DOMANI

Domani è un quotidiano italiano d’informazione con sede a Roma, edito da Carlo De Benedetti, pubblicato dalla società Editoriale Domani S.p.A. e distribuito da RCS MediaGroup.

  • La scalata di Panero: dalle liste coi neofascisti alla presidenza Sogesid
    di Stefano Iannaccone
    Panero con il suo movimento aveva stretto un patto con i neofascisti al grido di «Basta Unione europea». Dopo l’esperienza fallimentare la scalata in Sogesid: nonostante le polemiche per la nomina a consigliere, ha ottenuto ruoli sempre più prestigiosi
  • Ritorna Birritteri: il Csm lo riporta in Cassazione
    di Giulia Merlo
    Dopo aver lasciato il ruolo di Capo del dipartimento per gli Affari di Giustizia, l’ex collaboratore di Nordio è diventato Avvocato generale della Corte 
  • Capa comunicazione e candidata: l’ambizione della renziana Frucci
    di Stefano Iannaccone
    La fidata collaboratrice di Renzi sta per essere nominata capa politica della comunicazione, nonostante le tensioni e le dimissioni di componenti dello staff in seguito a tensioni interne. La mossa è la premessa a un posto in lista più blindato possibile. Panico tra i parlamentari
  • Fratelli di Marra: il finanziamento di Adn a Chiara Colosimo
    di Enrica Riera
    La deputata meloniana ha ricevuto un versamento, risalente al 2022, di una società gemella dell’agenzia di stampa, che fa capo sempre a Pippo Marra
  • La piazza militarizzata. Così si smantella l’accoglienza in strada
    di Francesca Fulghesu
    Dopo una rissa avvenuta il 7 aprile, in cui sono rimasti feriti tre migranti, il sindaco di Forza Italia Roberto Dipiazza ha promesso di chiudere Piazza della Libertà. Una narrazione emergenziale, coerente ad altre misure repressive, rilanciata anche del presidente della regione Massimiliano Fedriga. Ma piazza della Libertà, grazie alle associazioni, è la «piazza del mondo» in cui i migranti in strada trovano assistenza


CORRIERE DELLA SERA

Fondato a Milano il 5 marzo 1876 da Eugenio Torelli Viollier, è storicamente il primo quotidiano italiano per diffusione. Testata di riferimento della borghesia industriale milanese, ha sede in via Solferino e si distingue per l’autorevolezza dei suoi editorialisti e della cronaca.

  • Sgarbi, il quadro e l’inchiesta: «Anche questa finirà in nulla»
    di Giovanna Cavalli
    Il caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euro
  • IL SINDACO DI GENOVA Lo sfogo di Bucci: «Gioco al massacro, non ci sto. Chiedo chiarezza, pronto a parlare con i pm»
    di Marco Imarisio
    Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»
  • Marco Balich: «Ero il dj alle feste di De Michelis. A Torino ho tenuto lontani Peter Gabriel e Yoko Ono»
    di Elvira Serra
    Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»
  • Elio: «Dante e il suo autismo. Lo Stato lascia soli noi genitori. Ridere? Oggi fa paura»
    di Walter Veltroni
    Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»
  • 201. La via del tramonto
    di Alessandro Davenia

LA REPUBBLICA

Fondata a Roma il 14 gennaio 1976 da Eugenio Scalfari, è stata la prima testata italiana a nascere in formato tabloid. Di orientamento progressista, ha rivoluzionato il panorama editoriale nazionale con un linguaggio innovativo e una forte attenzione ai temi civili e politici.

IL SOLE 24 ORE

Fondato a Milano nel 1865 (come Il Sole) e fuso con “24 Ore” nel 1965, è il principale quotidiano economico-finanziario d’Italia. Di proprietà di Confindustria, rappresenta un punto di riferimento per mercati e professionisti grazie alle analisi tecniche e agli inserti normativi.

  • Governo, ancora sei caselle da riempire. Mercoledì possibile Cdm
    di di <a href="https://argomenti.ilsole24ore.com/redazione-roma.html">Redazione Roma</a>
    Dopo molti rinvii mercoledì potrebbe essere la data buona per chiudere la vicenda delle poltrone ancora vacanti nel governo. Il Consiglio dei ministri non è ancora convocato ma l’indicazione è…
  • Lavoro, salario giusto e contratti nel Decreto 1° maggio
    di di <a href="https://argomenti.ilsole24ore.com/giorgio-pogliotti.html">Giorgio Pogliotti</a> e <a href="https://argomenti.ilsole24ore.com/claudio-tucci.html">Claudio Tucci</a>
    Stabilizzare l’incentivo per le assunzioni di giovani, rafforzato nella Zes, insieme al bonus donne. Potenziare la sicurezza nei luoghi di lavoro, con maggiori tutele per i lavoratori delle piattaforme digitali,…
  • Sparatoria in Louisiana, otto bambini morti. La Polizia: «Violenza domestica»
    La tragedia intorno alle 6 di stamattina a Shreveport, secondo quanto dichiarato dal capo della polizia Wayne Smith. Le vittime hanno un’età compresa tra uno e circa 14 anni. L’aggressore, dicono gli agenti, è stato ucciso
  • Alzheimer e demenza, mettersi ai fornelli riduce il rischio ed attiva mente e corpo
    di di <a href="https://argomenti.ilsole24ore.com/federico-mereta.html">Federico Mereta</a>
    Dimmi quanto cucini e ti dirò quanto rischi un decadimento cognitivo. Pur se non esiste un rapporto causa-effetto ma solo un'associazione, pare essere questa la morale che emerge da una…
  • Tennis, Cobolli si arrende a Shelton nella finale di Monaco
    Le attese erano elevate, specie dopo il successo di ieri su Alexander Zverev, ma Flavio Cobolli nella finale dell’ATP 500 di Monaco di Baviera ha trovato un Ben Shelton troppo…

IL FATTO QUOTIDIANO

Fondato a Roma il 23 settembre 2009 da Antonio Padellaro, si caratterizza per l’assenza di finanziamenti pubblici e una linea editoriale focalizzata su inchieste giudiziarie e politica. Ha introdotto un modello di partecipazione attiva dei lettori nel mercato mediatico.

  • L’euroscettico Rumen Radev verso la vittoria alle elezioni in Bulgaria: è in testa negli exit poll con il 39% dei voti
    di Redazione Esteri
    Il partito “Bulgaria Progressista”, guidato dall’ex presidente Rumen Radev, si appresta a vincere le elezioni parlamentari bulgare. I primi exit poll, diffusi dall’agenzia Market Lynx alla chiusura dei seggi delle legislative anticipate, danno il partito Radev in testa con il 38,9% dei voti: risultati simili quelli degli exit poll condotti dal gruppo di ricerca Trend […] L'articolo L’euroscettico Rumen Radev verso la vittoria alle elezioni in Bulgaria: è in testa negli exit poll con il 39% dei voti proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Con la guerra in Iran persi 500 milioni di barili di petrolio per un valore di 50 miliardi di dollari
    di Redazione Economia
    Oltre 500 milioni di barili di petrolio e derivati sottratti al mercato in meno di due mesi, per un controvalore di circa 50 miliardi di dollari. È il bilancio della crisi innescata dal conflitto con l’Iran avviato 50 giorni fa da Usa e Israele, secondo stime di Reuters su dati Kpler. Per gli analisti si […] L'articolo Con la guerra in Iran persi 500 milioni di barili di petrolio per un valore di 50 miliardi di dollari proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Caos in +Europa, l’assemblea si infiamma: Della Vedova chiede di azzerare la segreteria, la mozione passa ma viene dichiarata “non legittima”
    di Alberto Marzocchi
    “Tutto questo è ridicolo“, “vogliamo i voti”, c’è chi persino fa il verso, a microfono aperto, con un “pepepepe-pepepepereee“. In una domenica assolata e purtuttavia mite, è un po’ a Roma e un po’ nelle case degli eletti dal Congresso, collegati da remoto, che il clima s’infiamma: è in corso il secondo giorno di Assemblea […] L'articolo Caos in +Europa, l’assemblea si infiamma: Della Vedova chiede di azzerare la segreteria, la mozione passa ma viene dichiarata “non legittima” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • “In Australia facevo il lavapiatti e oggi sono proprietario di tre ristoranti. In Italia sentivo di non avere un futuro”
    di Giacomo Camelia
    Nel 2013 è salito su un aereo con un biglietto di ritorno in tasca e duemila euro sul conto. Oggi, tredici anni dopo, Matteo Piccardi, 44 anni, vive nella Central Coast australiana, a un’ora e mezzo da Sydney. Ha tre ristoranti, un tour operator che collega l’Australia alla Toscana e una famiglia costruita dall’altra parte […] L'articolo “In Australia facevo il lavapiatti e oggi sono proprietario di tre ristoranti. In Italia sentivo di non avere un futuro” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Massacro di bambini a Shreveport, in Louisiana: otto piccoli tra 18 mesi e 14 anni uccisi in una “lite domestica”
    di Redazione Cronaca
    Non sono ancora le 6 del mattino a Shreveport, in Louisiana, quando la polizia viene allertata per un episodio in corso: ci sono spari, ci sono vittime. Sono tutti bambini, riscontrano gli agenti accorsi sul posto: otto i morti di età compresa fra uno e 14 anni. Dieci in tutto le persone colpite, comprese due […] L'articolo Massacro di bambini a Shreveport, in Louisiana: otto piccoli tra 18 mesi e 14 anni uccisi in una “lite domestica” proviene da Il Fatto Quotidiano.

LA STAMPA

Fondata a Torino il 9 febbraio 1867 con il nome di Gazzetta Piemontese, assunse l’attuale denominazione nel 1895. Storico quotidiano legato alla famiglia Agnelli e al gruppo FIAT, ha una forte radice territoriale sabauda ma una diffusione e un prestigio di livello internazionale.

IL MESSAGGERO

Fondato a Roma il 16 dicembre 1878 da Luigi Cesana e Francesco Adriani, è lo storico quotidiano della Capitale. Con una forte vocazione locale unita alla copertura dei fatti nazionali, rappresenta una delle testate più radicate e diffuse nell’area dell’Italia centrale e del Lazio.

IL GIORNALE

Fondato a Milano il 25 giugno 1974 da Indro Montanelli come alternativa conservatrice e liberale al Corriere della Sera. Dagli anni Novanta è legato alla famiglia Berlusconi, mantenendo una linea editoriale di centro-destra e un’identità battagliera su temi di politica e attualità.

LIBERO

Fondato a Milano il 18 luglio 2000 da Vittorio Feltri, è un quotidiano di orientamento liberale e conservatore. Noto per i suoi titoli provocatori e uno stile comunicativo diretto e graffiante, si occupa principalmente di politica italiana, rivolgendosi a un elettorato di area destra.

IL MANIFESTO

Fondato a Roma il 28 aprile 1971 da un gruppo di intellettuali fuoriusciti dal PCI, si definisce “quotidiano comunista”. Gestito come cooperativa giornalistica, è celebre per le sue prime pagine iconiche, i titoli creativi e l’attenzione ai movimenti sociali e internazionali.

  • «La camera cambi il decreto, nessuno ha consultato il Cnf»
    di Jacopo Favi
    All’indomani dell’approvazione al Senato del decreto sicurezza che chiama in causa il Consiglio nazionale forense tra gli attori protagonisti in materia di rimpatri volontari, il presidente del Cnf Francesco Greco […] The post «La camera cambi il decreto, nessuno ha consultato il Cnf» first appeared on il manifesto.
  • L’Iran chiude Hormuz: gli Usa non hanno tolto il loro blocco
    di Jacopo Favi
    Dopo l’annuncio iraniano della riapertura dello Stretto di Hormuz, sembrava che gli armatori potessero finalmente tirare un sospiro di sollievo e che i mercantili bloccati da settimane nel Golfo Persico […] The post L’Iran chiude Hormuz: gli Usa non hanno tolto il loro blocco first appeared on il manifesto.
  • Rabbia nella Dahieh. «Dov’è l’esercito che deve difenderci?»
    di shendi veli
    «Scrivi il mio nome, mi chiamo Abir Chibly e ho molto da dire. Il presidente (Joseph Aoun, ndr) ha detto ieri che ci proteggerà. Dov’è stato in questo mese e […] The post Rabbia nella Dahieh. «Dov’è l’esercito che deve difenderci?» first appeared on il manifesto.
  • Milano: il popolo leghista non si vede. In pochi seguono Salvini
    di Jacopo Favi
    Il dato numerico è il primo che salta agli occhi. Nonostante il grande sforzo organizzativo della propaganda salviniana, il popolo della Lega non risponde alla chiamata del suo Capitano. CIRCA […] The post Milano: il popolo leghista non si vede. In pochi seguono Salvini first appeared on il manifesto.
  • Sanchez e Lula archiviano la Terza via: «Tassare i ricchi»
    di Jacopo Favi
    Palestina libera, no alle guerre, tasse ai super ricchi, basta lavoro precario. C’era una volta la terza via, la sinistra mondiale che faceva il verso alle destre convinta di essere […] The post Sanchez e Lula archiviano la Terza via: «Tassare i ricchi» first appeared on il manifesto.

Agenzie di stampa

ANSA

Fondata a Roma il 15 gennaio 1945, l’Agenzia Nazionale Stampa Associata è la principale agenzia d’informazione in Italia. Organizzata come cooperativa tra gli editori dei maggiori quotidiani, garantisce una copertura capillare dei fatti nazionali e mondiali attraverso i suoi dispacci.

ADNKRONOS

Fondata a Roma nel 1963 dalla fusione delle agenzie Adn e Kronos, è un’importante agenzia di stampa privata. Parte del Gruppo GMC, offre notizie in tempo reale su politica, esteri e cronaca, producendo inoltre rassegne stampa e contenuti multimediali per diversi settori editoriali.

Rassegna stampa

Questa rassegna stampa racchiude le prime pagine e le principali notizie di quotidiani e agenzie stampa nazionali. Le agenzie stampa italiane producono un flusso continuo di notizie utilizzato da giornali, radio, televisioni e piattaforme digitali, mentre le testate nazionali selezionano, verificano e approfondiscono i temi di maggiore interesse pubblico. (La redazione)

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