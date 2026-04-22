Concerti e Festival in Italia nel 2026

Concerti e festival in programma A Place To Bury Strangers at TPO (22 Apr 26) with Kontravoid live mercoledì 22 aprile 2026 – TPO, Via Casarini 17/5, 40131, Bologna, Italy

live mercoledì 22 aprile 2026 – TPO, Via Casarini 17/5, 40131, Bologna, Italy Nanowar Of Steel at Fiera del Mediterraneo (25 Apr 26) live sabato 25 aprile 2026 – Fiera del Mediterraneo, Via Montepellegrino, 90135, Palermo, I

live sabato 25 aprile 2026 – Fiera del Mediterraneo, Via Montepellegrino, 90135, Palermo, I Paolo Fresu and Daniele Di Bonaventura at Giardini Luzzati (25 Apr live sabato 25 aprile 2026 – Giardini Luzzati, Piazza delle Erbe, 16123, Genoa, Italy

live sabato 25 aprile 2026 – Giardini Luzzati, Piazza delle Erbe, 16123, Genoa, Italy Marcello Appignani at Sala Laurentina nella Basilica di San Lorenzo live domenica 26 aprile 2026 – Sala Laurentina nella Basilica di San Lorenzo in Lucina, Via in L

live domenica 26 aprile 2026 – Sala Laurentina nella Basilica di San Lorenzo in Lucina, Via in L Burn at Sala Petrassi, Auditorium Parco della Musica (28 Apr 26) live martedì 28 aprile 2026 – Sala Petrassi, Auditorium Parco della Musica, Viale Pietro de Co

live martedì 28 aprile 2026 – Sala Petrassi, Auditorium Parco della Musica, Viale Pietro de Co Paolo Vallesi at Teatro Ghione (28 Apr 26) live martedì 28 aprile 2026 – Teatro Ghione, Via delle Fornaci 37, 00165, Rome, Italy

live martedì 28 aprile 2026 – Teatro Ghione, Via delle Fornaci 37, 00165, Rome, Italy Burn at Sala Petrassi, Auditorium Parco della Musica (29 Apr 26) live mercoledì 29 aprile 2026 – Sala Petrassi, Auditorium Parco della Musica, Viale Pietro de Co

live mercoledì 29 aprile 2026 – Sala Petrassi, Auditorium Parco della Musica, Viale Pietro de Co Burn at Sala Petrassi, Auditorium Parco della Musica (30 Apr 26) live giovedì 30 aprile 2026 – Sala Petrassi, Auditorium Parco della Musica, Viale Pietro de Co

live giovedì 30 aprile 2026 – Sala Petrassi, Auditorium Parco della Musica, Viale Pietro de Co Laura at Teatro Sala Umberto (30 Apr 26) live giovedì 30 aprile 2026 – Teatro Sala Umberto, Via della Mercede, 50, 00187, Rome, Ital

live giovedì 30 aprile 2026 – Teatro Sala Umberto, Via della Mercede, 50, 00187, Rome, Ital Gabriele_LOPEZ at Alcazar Live (30 Apr 26) live giovedì 30 aprile 2026 – Alcazar Live, Via Cardinale Merry Del Val, 14, 00153, Rome, I

live giovedì 30 aprile 2026 – Alcazar Live, Via Cardinale Merry Del Val, 14, 00153, Rome, I PRIMO MAGGIO UDINE 2026 2026 live venerdì 1 maggio 2026 – PRIMO MAGGIO UDINE 2026, PIAZZA VENERIO, Udine, Italy

live venerdì 1 maggio 2026 – PRIMO MAGGIO UDINE 2026, PIAZZA VENERIO, Udine, Italy Stefan Hrusca at Auditorium S. Chiara (03 May 26) live domenica 3 maggio 2026 – Auditorium S. Chiara, Rome, Italy

live domenica 3 maggio 2026 – Auditorium S. Chiara, Rome, Italy Sean Nicholas Savage at Fanfulla (07 May 26) live giovedì 7 maggio 2026 – Fanfulla, Rome, Italy

live giovedì 7 maggio 2026 – Fanfulla, Rome, Italy John Scofield at Teatro Della Gioventú (07 May 26) live giovedì 7 maggio 2026 – Teatro Della Gioventú, Via Maccaggi 92a, 16121, Genoa, Italy

live giovedì 7 maggio 2026 – Teatro Della Gioventú, Via Maccaggi 92a, 16121, Genoa, Italy Michele Zarrillo at Teatro delle Muse (12 May 26) live martedì 12 maggio 2026 – Teatro delle Muse, Piazza Della Repubblica, 1, 60121, Ancona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Concerti della settimana A Place To Bury Strangers at TPO (22 Apr 26) with Kontravoid live mercoledì 22 aprile 2026 – TPO, Via Casarini 17/5, 40131, Bologna, Italy

live mercoledì 22 aprile 2026 – TPO, Via Casarini 17/5, 40131, Bologna, Italy Nanowar Of Steel at Fiera del Mediterraneo (25 Apr 26) live sabato 25 aprile 2026 – Fiera del Mediterraneo, Via Montepellegrino, 90135, Palermo, I

live sabato 25 aprile 2026 – Fiera del Mediterraneo, Via Montepellegrino, 90135, Palermo, I Paolo Fresu and Daniele Di Bonaventura at Giardini Luzzati (25 Apr live sabato 25 aprile 2026 – Giardini Luzzati, Piazza delle Erbe, 16123, Genoa, Italy

live sabato 25 aprile 2026 – Giardini Luzzati, Piazza delle Erbe, 16123, Genoa, Italy Marcello Appignani at Sala Laurentina nella Basilica di San Lorenzo live domenica 26 aprile 2026 – Sala Laurentina nella Basilica di San Lorenzo in Lucina, Via in L

Concerti di aprile 2026 A Place To Bury Strangers at TPO (22 Apr 26) with Kontravoid live mercoledì 22 aprile 2026 – TPO, Via Casarini 17/5, 40131, Bologna, Italy

live mercoledì 22 aprile 2026 – TPO, Via Casarini 17/5, 40131, Bologna, Italy Nanowar Of Steel at Fiera del Mediterraneo (25 Apr 26) live sabato 25 aprile 2026 – Fiera del Mediterraneo, Via Montepellegrino, 90135, Palermo, I

live sabato 25 aprile 2026 – Fiera del Mediterraneo, Via Montepellegrino, 90135, Palermo, I Paolo Fresu and Daniele Di Bonaventura at Giardini Luzzati (25 Apr live sabato 25 aprile 2026 – Giardini Luzzati, Piazza delle Erbe, 16123, Genoa, Italy

live sabato 25 aprile 2026 – Giardini Luzzati, Piazza delle Erbe, 16123, Genoa, Italy Marcello Appignani at Sala Laurentina nella Basilica di San Lorenzo live domenica 26 aprile 2026 – Sala Laurentina nella Basilica di San Lorenzo in Lucina, Via in L

live domenica 26 aprile 2026 – Sala Laurentina nella Basilica di San Lorenzo in Lucina, Via in L Burn at Sala Petrassi, Auditorium Parco della Musica (28 Apr 26) live martedì 28 aprile 2026 – Sala Petrassi, Auditorium Parco della Musica, Viale Pietro de Co

live martedì 28 aprile 2026 – Sala Petrassi, Auditorium Parco della Musica, Viale Pietro de Co Paolo Vallesi at Teatro Ghione (28 Apr 26) live martedì 28 aprile 2026 – Teatro Ghione, Via delle Fornaci 37, 00165, Rome, Italy

live martedì 28 aprile 2026 – Teatro Ghione, Via delle Fornaci 37, 00165, Rome, Italy Burn at Sala Petrassi, Auditorium Parco della Musica (29 Apr 26) live mercoledì 29 aprile 2026 – Sala Petrassi, Auditorium Parco della Musica, Viale Pietro de Co

live mercoledì 29 aprile 2026 – Sala Petrassi, Auditorium Parco della Musica, Viale Pietro de Co Burn at Sala Petrassi, Auditorium Parco della Musica (30 Apr 26) live giovedì 30 aprile 2026 – Sala Petrassi, Auditorium Parco della Musica, Viale Pietro de Co

live giovedì 30 aprile 2026 – Sala Petrassi, Auditorium Parco della Musica, Viale Pietro de Co Laura at Teatro Sala Umberto (30 Apr 26) live giovedì 30 aprile 2026 – Teatro Sala Umberto, Via della Mercede, 50, 00187, Rome, Ital

live giovedì 30 aprile 2026 – Teatro Sala Umberto, Via della Mercede, 50, 00187, Rome, Ital Gabriele_LOPEZ at Alcazar Live (30 Apr 26) live giovedì 30 aprile 2026 – Alcazar Live, Via Cardinale Merry Del Val, 14, 00153, Rome, I

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Introduzione

La musica dal vivo è un’esperienza che connette le persone, valorizza le emozioni e crea ricordi. Per questo avere un calendario affidabile e continuamente aggiornato è fondamentale per chi ama partecipare a concerti e festival. Questo articolo presenta un calendario generale con le date di spettacoli live, divise per settimana e per mese corrente. È incluso un motore di ricerca per trovare il musicista o la band preferita e sezioni specifiche con le date nazionali e internazionali.

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Il calendario dei concerti

Il calendario raccoglie tutte le date degli spettacoli musicali dal vivo, in Italia e all’estero. È uno strumento pratico e semplice da consultare, che mostra in un unico spazio eventi di artisti emergenti e grandi nomi della musica internazionale. Le informazioni vengono aggiornate costantemente per fornire un quadro sempre affidabile e ordinato.

Date divise per settimana

Per rendere la consultazione immediata, le date vengono presentate anche per settimana. Questo formato è pensato per chi desidera pianificare la propria agenda nel breve periodo. La divisione settimanale aiuta a confrontare gli eventi nelle diverse città e a capire subito quali spettacoli sono in programma nei giorni successivi.

Date divise per mese corrente

Chi preferisce una visione più ampia può consultare le date distribuite per mese. Questa suddivisione consente di programmare viaggi, weekend fuori porta e partecipazioni a festival. È particolarmente utile per chi intende assistere a più concerti nello stesso periodo o seguire un tour che attraversa diverse città.

Come usare la ricerca per trovare la tua band preferita

Il calendario integra un motore di ricerca che consente di inserire il nome dell’artista, della band o del genere musicale desiderato. In questo modo si accede subito alle date e alle location disponibili, senza dover scorrere l’intero elenco. Si tratta di una funzione pensata per chi ha già un obiettivo preciso e vuole acquistare i biglietti in modo rapido.

Suggerimenti per organizzarsi

Per vivere al meglio l’esperienza dei concerti e dei festival, conviene seguire alcune semplici regole:

segnare in agenda le date con anticipo,

acquistare i biglietti solo su canali ufficiali,

controllare eventuali cambi di programma,

valutare spese di viaggio e pernottamento per eventi fuori città,

monitorare le condizioni meteo per spettacoli all’aperto.

Conclusione

Un calendario aggiornato di concerti e festival è il compagno ideale per chi ama la musica dal vivo. Con la possibilità di consultare le date per settimana o mese e con un motore di ricerca interno, trovare gli eventi desiderati diventa semplice e immediato. In questo modo ogni appassionato può pianificare con sicurezza e non perdere nessuna occasione di vivere la magia dei live. Le date degli eventi sono caricate tramite Songkick e potrebbero subire variazioni. Si consiglia di verificare sempre con l’organizzatore ufficiale. (La redazione)

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