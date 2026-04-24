I Boards of Canada annunciano il nuovo album “Inferno”

Dopo anni di attesa, i Boards of Canada tornano con un nuovo progetto discografico. Il duo scozzese formato dai fratelli Mike Sandison e Marcus Eoin ha annunciato l’uscita di Inferno, primo album dopo Tomorrow’s Harvest del 2013. Il disco sarà pubblicato il 29 maggio 2026 per Warp Records e, sebbene non sia ancora disponibile un singolo completo, i primi indizi hanno già alimentato l’interesse degli ascoltatori.

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Un ritorno costruito tra mistero e anticipazioni

Negli ultimi giorni, l’annuncio è stato preceduto da una strategia comunicativa insolita ma coerente con l’identità del gruppo. In particolare, i Boards of Canada hanno inviato alcune cassette VHS a fan selezionati, contenenti materiali audiovisivi difficili da interpretare. Questo approccio ha contribuito a creare un clima di attesa e curiosità.

Successivamente, è stato pubblicato un breve frammento audio intitolato Tape 05. Tuttavia, non è chiaro se si tratti di una traccia completa o di una parte di un brano più ampio. Inoltre, un trailer di 42 secondi ha offerto un primo assaggio sonoro del nuovo lavoro, senza però rivelarne pienamente la direzione artistica.

Inferno: struttura e tracklist completa

Il nuovo album Inferno si presenta con una tracklist articolata in diciotto brani. La sequenza dei titoli suggerisce un percorso tematico ampio e stratificato:

Introit Prophecy At 1420 MHz Hydrogen Helium Lithium Leviathan Age Of Capricorn Father And Son Somewhere Right Now In The Future Naraka Acts Of Magic Memory Death The Word Becomes Flesh Into The Magic Land Blood In The Labyrinth Deep Time All Reason Departs Arena Americanada The Process You Retreat In Time And Space I Saw Through Platonia

La varietà dei titoli lascia intuire un lavoro complesso, in linea con la produzione precedente del duo, caratterizzata da atmosfere evocative e costruzioni sonore stratificate.

Attese e prospettive per il nuovo lavoro

Il ritorno dei Boards of Canada rappresenta un momento significativo per gli appassionati di musica elettronica. Dopo oltre dieci anni dall’ultimo album, l’annuncio di Inferno segna una nuova fase per il progetto artistico dei due musicisti. Allo stesso tempo, la scelta di non pubblicare immediatamente un singolo completo mantiene alta l’attenzione. Di conseguenza, il pubblico resta in attesa di ulteriori dettagli che possano chiarire il contenuto e la direzione del disco.

Un’uscita attesa che mantiene il riserbo

L’annuncio di Inferno conferma il ritorno dei Boards of Canada sulla scena discografica. Il disco sarà pubblicato il 29 maggio 2026 per Warp Records, ma le informazioni diffuse finora restano parziali e contribuiscono a mantenere un’aura di riservatezza intorno al progetto. Per questo motivo, l’uscita dell’album rappresenta uno degli appuntamenti più attesi delle prossime settimane. (La redazione)

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