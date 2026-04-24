Internazionali Bnl d’Italia 2026 al Foro Italico di Roma: dove vederli dal 28 aprile al 17 maggio

Gli Internazionali Bnl d’Italia 2026 rappresentano un passaggio rilevante per il tennis internazionale a Roma. L’evento si svolgerà dal 28 aprile al 17 maggio 2026 sui campi del Foro Italico, nella sua 83a edizione. Il torneo conferma una linea chiara, perché unisce la tradizione sportiva a un processo di trasformazione strutturale e organizzativa. Inoltre, la presenza dei migliori giocatori e giocatrici del mondo rafforza il ruolo centrale della manifestazione nel calendario globale.

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Un torneo tra storia e trasformazione al Foro Italico

Gli Internazionali Bnl d’Italia continuano a svilupparsi come evento di riferimento internazionale, mantenendo però un forte legame con la propria identità storica. Il Foro Italico resta lo scenario principale, caratterizzato da un contesto architettonico e sportivo unico. Il torneo è organizzato dalla Federazione Italiana Tennis e Padel insieme a Sport e Salute, con il supporto del Ministro per lo Sport e i Giovani, della Regione Lazio, di Roma Capitale e del title sponsor Bnl Bnp Paribas, partner della federazione da vent’anni. Durante la presentazione ufficiale sono intervenuti rappresentanti istituzionali e sportivi, tra cui il presidente della federazione Angelo Binaghi e il direttore del torneo Paolo Lorenzi. Questo conferma l’attenzione condivisa verso un evento in continua evoluzione.

Le novità del sito e la nuova organizzazione degli spazi

L’edizione 2026 introduce un progetto di sviluppo significativo del Foro Italico. Il sito diventa sempre più un polo sportivo moderno, perché integra spazi aggiornati e nuove funzionalità. I campi complessivi saranno 21, di cui 19 al Foro Italico e 2 sul Lungotevere. Inoltre, l’organizzazione ruota attorno a tre poli principali:

Campo Centrale , cuore storico e operativo del torneo

, cuore storico e operativo del torneo BNP Paribas Arena , nuova denominazione della Grand Stand Arena, collocata allo Stadio dei Marmi e con capienza superiore a 7.000 spettatori

, nuova denominazione della Grand Stand Arena, collocata allo Stadio dei Marmi e con capienza superiore a 7.000 spettatori SuperTennis Arena, struttura con architettura poligonale pensata per avvicinare il pubblico all’azione

Il progetto di restyling prevede un investimento di circa 160 milioni di euro. Tuttavia, non si tratta solo di nuove strutture, perché è previsto anche il recupero delle superfici storiche, la riduzione dell’asfalto e l’aumento delle aree verdi. Inoltre, il Foro Italico sarà più fruibile durante tutto l’anno grazie a collegamenti migliorati con la città e a nuovi spazi dedicati al relax, al fitness e allo studio. È prevista anche la valorizzazione dello Stadio dei Marmi con un percorso museale dedicato allo sport italiano.

I protagonisti attesi e la copertura televisiva

Le entry list confermano un alto livello competitivo. Nel tabellone maschile saranno presenti, tra gli altri, Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Luciano Darderi e Lorenzo Sonego. Inoltre, tra i protagonisti internazionali figurano Carlos Alcaraz, campione in carica, Novak Djokovic, già vincitore sei volte a Roma, e Alexander Zverev, due volte campione del torneo. Nel tabellone femminile guidano la lista Aryna Sabalenka, Elena Rybakina e Coco Gauff. Le italiane direttamente in main draw sono Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto, con Paolini anche campionessa in carica. La copertura televisiva sarà ampia. Dal 6 maggio fino alla finale del 17 maggio, le partite saranno trasmesse in pay su Sky Sport. Inoltre, sarà disponibile un match al giorno in chiaro su Tv8, mentre il torneo femminile sarà visibile anche su SuperTennis. In questo modo, la visibilità dell’evento sarà estesa a un pubblico più ampio.

Un evento proiettato verso il futuro

Gli Internazionali Bnl d’Italia 2026 si confermano come un evento in equilibrio tra continuità e cambiamento. Da un lato resta forte il legame con la storia del Foro Italico, dall’altro emerge una visione orientata all’innovazione. Il risultato è un torneo che evolve senza perdere identità. Inoltre, la presenza dei migliori atleti e il rinnovamento delle infrastrutture rafforzano il ruolo di Roma nel panorama del tennis mondiale. (La redazione)

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