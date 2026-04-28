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PSG e Bayern danno spettacolo: semifinale d'andata show, 5-4 pirotecnico a Parigi eurosport.it
Psg-Bayern, notte da sballo: semifinale record con 9 gol La Stampa
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Psg-Bayern: spettacolo e pioggia di gol al Parco dei Principi, le foto del match Sportmediaset
Champions League oggi Psg-Bayern Monaco – Diretta Zazoom Social News
Diretta PSG Bayern | Streaming video e tv: una finale anticipata a Parigi! (Champions League, 28 aprile 2026) IlSussidiario.net
Lahm highlights defensive “danger” for Bayern ahead of PSG showdown OneFootball
Kvara: 'Bayern fantastico, ma per noi tutto è possibile' Sky Sport
DOUÉ E DEMBÉLÉ Eliminano Il Bayern: PSG-Bayern Monaco 2-0 | FIFA CWC | DAZN Highlights (ijxSPbMevN) Fathom Journal
Capello: 'Psg-Bayern sarà una semifinale con grande qualità' Sky Sport
Bayern Monaco-Real Madrid 4-3 spettacolo: gol e highlights La Gazzetta dello Sport
Live FC Bayern Monaco - PSG - Champions League: Punteggi & Highlights Calcio - 06/05/2026 eurosport.it
Champions in TV, dove vedere Bayern-Real Madrid e Arsenal-Sporting: orari e canali delle partite Fanpage
Arda Guler segna dopo 35 secondi, ma è fuori dalla top ten dei gol più veloci Sky Sport
Champions, il Psg vince 2-0 anche a Liverpool e passa il turno Sky TG24
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DIRETTA/ Monaco PSG (risultato finale 2-3): Doue completa la rimonta! (17 febbraio 2026) IlSussidiario.net
Il gol di Luis Diaz è semplicemente irreale Sky Sport
Luis Diaz, intervento-shock su Hakimi: l'ex Inter in lacrime La Gazzetta dello Sport
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