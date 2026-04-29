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Rassegna stampa di mercoledì 29 aprile: le prime pagine dei quotidiani nazionali di oggi

Rassegna stampa: una panoramica delle principali testate e agenzie italiane, con le rispettive prime pagine e notizie ottenute con feed/rss. Buona lettura.

Pubblicato da
REDAZIONE
29 Aprile 2026

Quotidiani

Il sistema dell’informazione italiana è composto da quotidiani nazionali e agenzie di stampa che svolgono un ruolo fondamentale nella diffusione delle notizie in Italia. Le principali testate giornalistiche offrono approfondimenti, analisi e interpretazioni dei fatti, mentre le agenzie di stampa garantiscono aggiornamenti rapidi e costanti destinati a redazioni, media e lettori. Di seguito è disponibile una panoramica delle principali testate giornalistiche e agenzie di stampa italiane, con accesso alle prime pagine dei quotidiani e alle ultime notizie aggiornate tramite feed RSS. Buona lettura.

Prime pagine dei quotidiani nazionali italiani

Scopri le prime pagine dei principali quotidiani nazionali.
Il servizio, esterno a questo sito, è offerto gratuitamente online da Giornalone.it. Per leggere la prima pagina di ciascun giornale, è sufficiente cliccare sul relativo titolo-link.

Giornali sportivi

RSS dei dei principali siti e quotidiani italiani

DOMANI

Domani è un quotidiano italiano d’informazione con sede a Roma, edito da Carlo De Benedetti, pubblicato dalla società Editoriale Domani S.p.A. e distribuito da RCS MediaGroup.


CORRIERE DELLA SERA

Fondato a Milano il 5 marzo 1876 da Eugenio Torelli Viollier, è storicamente il primo quotidiano italiano per diffusione. Testata di riferimento della borghesia industriale milanese, ha sede in via Solferino e si distingue per l’autorevolezza dei suoi editorialisti e della cronaca.

  • Sgarbi, il quadro e l’inchiesta: «Anche questa finirà in nulla»
    di Giovanna Cavalli
    Il caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euro
  • IL SINDACO DI GENOVA Lo sfogo di Bucci: «Gioco al massacro, non ci sto. Chiedo chiarezza, pronto a parlare con i pm»
    di Marco Imarisio
    Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»
  • Marco Balich: «Ero il dj alle feste di De Michelis. A Torino ho tenuto lontani Peter Gabriel e Yoko Ono»
    di Elvira Serra
    Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»
  • Elio: «Dante e il suo autismo. Lo Stato lascia soli noi genitori. Ridere? Oggi fa paura»
    di Walter Veltroni
    Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»
  • 201. La via del tramonto
    di Alessandro Davenia

LA REPUBBLICA

Fondata a Roma il 14 gennaio 1976 da Eugenio Scalfari, è stata la prima testata italiana a nascere in formato tabloid. Di orientamento progressista, ha rivoluzionato il panorama editoriale nazionale con un linguaggio innovativo e una forte attenzione ai temi civili e politici.

IL SOLE 24 ORE

Fondato a Milano nel 1865 (come Il Sole) e fuso con “24 Ore” nel 1965, è il principale quotidiano economico-finanziario d’Italia. Di proprietà di Confindustria, rappresenta un punto di riferimento per mercati e professionisti grazie alle analisi tecniche e agli inserti normativi.

  • Rifiuti elettronici e raccolta, che cosa cambia con il decreto Pnrr
    di di <a href="https://argomenti.ilsole24ore.com/paola-ficco.html">Paola Ficco</a>
    Obbligo di ritiro gratis anche per apparecchi professionali. La raccolta «uno contro zero» a domicilio non è vincolata alle dimensioni del prodotto
  • Dal Mef nuove misure per tutelare imprese e professionisti dal rischio usura
    di di <a href="https://argomenti.ilsole24ore.com/camilla-curcio.html">Camilla Curcio</a>
    Il decreto ministeriale, prossimo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale, prevede garanzie fino all’80% dei finanziamenti. Obbligo di restituzione di almeno il 25% dei prestiti precedenti
  • Nel 730 la proposta del Fisco sulla tassazione più favorevole
    di di <a href="https://argomenti.ilsole24ore.com/cristina-bartelli.html">Cristina Bartelli</a>
    Il contribuente può correggere la dichiarazione dal 14 maggio. Entro il 30 settembre l’invio attraverso i canali dell’Agenzia anche con intermediario
  • Il paradosso del taglio al cuneo: meno bonus Irpef
    di di <a href="https://argomenti.ilsole24ore.com/luca-de-stefani.html">Luca De Stefani</a>
    L’aumento delle detrazioni per i dipendenti limita l’utilizzo di altri sconti
  • Usa, Re Carlo incontra Trump: «Rinnoviamo la nostra alleanza»
    di dal nostro corrispondente <a href="https://argomenti.ilsole24ore.com/marco-valsania.html">Marco Valsania</a>
    NEW YORK – Non siamo sempre d’accordo, ma Gran Bretagna e Stati Uniti «hanno sempre trovato il modo di collaborare». Di più: hanno forgiato un’alleanza «tra le più grandi nella…

IL FATTO QUOTIDIANO

Fondato a Roma il 23 settembre 2009 da Antonio Padellaro, si caratterizza per l’assenza di finanziamenti pubblici e una linea editoriale focalizzata su inchieste giudiziarie e politica. Ha introdotto un modello di partecipazione attiva dei lettori nel mercato mediatico.

  • Clima in Europa, ondate di calore record anche nelle regioni più fredde. Nel 2025 in fumo un milione di ettari di bosco
    di Luisiana Gaita
    Temperature “pericolosamente elevate” anche negli oceani, siccità e ondate di calore stanno colpendo regioni dall’Artico al Mediterraneo, mentre il rapido riscaldamento dell’Europa sta riducendo la copertura nevosa e glaciale. Nel 2025 almeno il 95% del continente ha registrato temperature annuali superiori alla media, mentre la copertura nevosa è stata del 31% inferiore alla media. Sono […] L'articolo Clima in Europa, ondate di calore record anche nelle regioni più fredde. Nel 2025 in fumo un milione di ettari di bosco proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Grazia a Minetti, Nordio interviene in diretta su Rete4 per rispondere a Ranucci: “Sono stato in Uruguay ma non ho mai incontrato Cipriani”
    di Redazione Giustizia
    L’ultimo colpo di scena di giornata arriva di sera, in diretta televisiva. Il ministro della Giustizia Carlo Nordio telefona a Bianca Berlinguer per intervenire nel bel mezzo della puntata di È sempre Cartabianca, su Rete4, per rispondere alle dichiarazioni di Sigfrido Ranucci, conduttore di Report. Cosa aveva detto il giornalista in merito all’inchiesta condotta dal […] L'articolo Grazia a Minetti, Nordio interviene in diretta su Rete4 per rispondere a Ranucci: “Sono stato in Uruguay ma non ho mai incontrato Cipriani” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Nuova incriminazione per l’ex direttore Fbi James Comey per un messaggio in codice postato su Instagram: “Eliminare Trump”
    di Redazione Esteri
    Di nuovo uno scontro con Donald Trump, di nuovo un’incriminazione. Altri guai giudiziari per l’ex direttore dell’Fbi, James Comey, che dopo l’incriminazione con l’accusa di dichiarazioni false e ostruzione alla giustizia, finisce di nuovo al centro di un procedimento giudiziario per una foto pubblicata mesi fa sul proprio profilo Instagram, poi cancellata, nella quale si […] L'articolo Nuova incriminazione per l’ex direttore Fbi James Comey per un messaggio in codice postato su Instagram: “Eliminare Trump” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Migranti, l’accoglienza nell’era Meloni? Sovraffollamento artificiale, tagli ai servizi e minori allo sbando: il rapporto
    di Franz Baraggino
    L’accoglienza in Italia non è vittima di una pressione migratoria fuori controllo, ma di una precisa scelta politica che trasforma la gestione ordinaria in una emergenza programmata. Lo denuncia ActionAid nel nuovo rapporto intitolato “La Frontiera, ovunque. Centri d’Italia 2026”, che alla narrazione governativa dell’invasione oppone dati ufficiali per dimostrare come l’attuale strategia non produca […] L'articolo Migranti, l’accoglienza nell’era Meloni? Sovraffollamento artificiale, tagli ai servizi e minori allo sbando: il rapporto proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Zelensky attacca Israele dopo l’inchiesta sul grano rubato dai russi e ricomprato da Tel Aviv: “Prepariamo sanzioni”
    di Redazione Esteri
    Volodymyr Zelensky ha predetto fin da subito che la guerra all’Iran avrebbe potuto togliere risorse e attenzione al conflitto ucraino. Ma non si immaginava, allora, che quelle risorse a Kiev le stava già drenando chi la guerra in Medio Oriente l’ha voluta e spinta fin dall’inizio: Israele. Perché un’inchiesta di Haaretz ha rivelato che la […] L'articolo Zelensky attacca Israele dopo l’inchiesta sul grano rubato dai russi e ricomprato da Tel Aviv: “Prepariamo sanzioni” proviene da Il Fatto Quotidiano.

LA STAMPA

Fondata a Torino il 9 febbraio 1867 con il nome di Gazzetta Piemontese, assunse l’attuale denominazione nel 1895. Storico quotidiano legato alla famiglia Agnelli e al gruppo FIAT, ha una forte radice territoriale sabauda ma una diffusione e un prestigio di livello internazionale.

IL MESSAGGERO

Fondato a Roma il 16 dicembre 1878 da Luigi Cesana e Francesco Adriani, è lo storico quotidiano della Capitale. Con una forte vocazione locale unita alla copertura dei fatti nazionali, rappresenta una delle testate più radicate e diffuse nell’area dell’Italia centrale e del Lazio.

IL GIORNALE

Fondato a Milano il 25 giugno 1974 da Indro Montanelli come alternativa conservatrice e liberale al Corriere della Sera. Dagli anni Novanta è legato alla famiglia Berlusconi, mantenendo una linea editoriale di centro-destra e un’identità battagliera su temi di politica e attualità.

LIBERO

Fondato a Milano il 18 luglio 2000 da Vittorio Feltri, è un quotidiano di orientamento liberale e conservatore. Noto per i suoi titoli provocatori e uno stile comunicativo diretto e graffiante, si occupa principalmente di politica italiana, rivolgendosi a un elettorato di area destra.

IL MANIFESTO

Fondato a Roma il 28 aprile 1971 da un gruppo di intellettuali fuoriusciti dal PCI, si definisce “quotidiano comunista”. Gestito come cooperativa giornalistica, è celebre per le sue prime pagine iconiche, i titoli creativi e l’attenzione ai movimenti sociali e internazionali.

  • Eduardo Galeano, un mondo nel pallone
    di Guido Caldiron
    Disse una volta di avere scritto la sua bibbia calcistica allo scopo di convertire i pagani, invitando i fanatici del leggere a superare la paura del calcio e i fanatici […] The post Eduardo Galeano, un mondo nel pallone first appeared on il manifesto.
  • Éthiopiques, la modernità «matura» degli anni ruggenti
    di Stefano Crippa
    In occasione dell’entrata dell’Abissinia nella Società delle Nazioni, nel 1924 Teferi Mekonnen – che nel ‘30 diventerà il Negus, col nome di Haile Selassie – è in visita a Gerusalemme, […] The post Éthiopiques, la modernità «matura» degli anni ruggenti first appeared on il manifesto.
  • «Fenian», l’identità collettiva che vuole sfidare il potere
    di Stefano Crippa
    Potevano scegliere il silenzio, o almeno abbassare la voce. Invece i Kneecap hanno fatto l’unica cosa che sanno fare: alzarla ancora di più. Fenian, terzo album del trio di Belfast […] The post «Fenian», l’identità collettiva che vuole sfidare il potere first appeared on il manifesto.
  • Mondi capovolti, il viaggio sensoriale e ipnotico di Flea
    di Stefano Crippa
    Traffic Lights è il singolo che anticipava e già conteneva tutto Honora, l’album uscito per Nonesuch Records, che Flea (già bassista degli Red Hot Chili Peppers) ha realizzato insieme a […] The post Mondi capovolti, il viaggio sensoriale e ipnotico di Flea first appeared on il manifesto.
  • Dalle armi alle bollette: una scommessa da 3,7 miliardi per aggirare il Patto di Stabilità
    di Roberto Ciccarelli
    Giorgia Meloni ha provato di nuovo a forzare le maglie strette del patto di stabilità che ha firmato con la Commissione Europea nel 2023. Davanti al rifiuto di Bruxelles di […] The post Dalle armi alle bollette: una scommessa da 3,7 miliardi per aggirare il Patto di Stabilità first appeared on il manifesto.

Agenzie di stampa

ANSA

Fondata a Roma il 15 gennaio 1945, l’Agenzia Nazionale Stampa Associata è la principale agenzia d’informazione in Italia. Organizzata come cooperativa tra gli editori dei maggiori quotidiani, garantisce una copertura capillare dei fatti nazionali e mondiali attraverso i suoi dispacci.

ADNKRONOS

Fondata a Roma nel 1963 dalla fusione delle agenzie Adn e Kronos, è un’importante agenzia di stampa privata. Parte del Gruppo GMC, offre notizie in tempo reale su politica, esteri e cronaca, producendo inoltre rassegne stampa e contenuti multimediali per diversi settori editoriali.

Rassegna stampa

Questa rassegna stampa racchiude le prime pagine e le principali notizie di quotidiani e agenzie stampa nazionali. Le agenzie stampa italiane producono un flusso continuo di notizie utilizzato da giornali, radio, televisioni e piattaforme digitali, mentre le testate nazionali selezionano, verificano e approfondiscono i temi di maggiore interesse pubblico. (La redazione)

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