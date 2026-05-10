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Chivasso Calcio e Settimo Academy sognano il grande salto Giornale La Voce
Scommesse calcio, finale di Coppa Italia all'Olimpico: Inter favorita, Lazio a caccia dell’impresa su BetFlag JAMMA
All’Itis Galileo Galilei la proiezione del docufilm “Calcio Champagne – Vogliamo solo giocare a pallone” La Nazione
Il calcio a Campanelle, Visintin: "L'essenza pura dello sport, qui si insegnano i valori del rispetto e della fratellanza" il-meridiano.it
Dybala parole d'addio: "Contro la Lazio la mia ultima all'Olimpico con la maglia della Roma" RomaToday
"Igor: l'eroe romantico del calcio", il film su Protti torna a Livorno: proiezione ai 4 Mori il 18 maggio LivornoToday
SETTORE GIOVANILE: I RISULTATI DEL WEEKEND Parma Calcio 1913
Calcio Avola conquista i play-off del girone B di Eccellenza SiracusaOggi.it
Calcio, tra conferme e nuovi ingressi nasce il Foligno del futuro. Manni resta in panchina Il Messaggero
Calcio 1a Categoria – Cuore Suzzara: batte la Rapid Olimpia (2-1) e va in finale play off la Voce Di Mantova
Napoli si perde nel calcio folle di Sigalot Il Roma
Leonardo e la crisi del Milan: "Maldini fuori dal calcio mi fa male" Sportmediaset
Calcio. Per il Ravenna a Cittadella un pareggio in rimonta nella prima dei playoff Risveglio Duemila
Barça, è per Flick! Vince la Liga stracciando il Real e festeggia il tecnico che ieri ha perso il padre La Gazzetta dello Sport
Soratte-Borgata Gordiani: nella testa un ideale, calcio popolare! Sport People
Enna calcio, l’addio di Stompo e Montesano ViviEnna
Calcio Serie C, Carpi, tutti i numeri della stagione: andata e ritorno a due velocità Gazzetta di Modena
La Bari vincente del calcio si chiama Ideale: vittoria nello spareggio e salto in Promozione BariToday
Ferrara: “Vanoli ha salvato la regina del non calcio. Come deve iniziare il futuro” violanews.com
Calcio Serie B, Fabbri record: il più giovane a esordire con il Modena Gazzetta di Modena
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