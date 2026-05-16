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🔴 Sinner quando gioca? Semifinale di tennis, Roma, Internazionali d'Italia. Ripresa dell'incontro sospeso (dove, quando, a che ora, diretta tv) • sabato 16 maggio 2026

Attraverso Google News, questa pagina raccoglie e aggiorna continuamente le principali notizie pubblicate dai media per offrire una visione chiara e immediata degli eventi più rilevanti del momento.

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16 Maggio 2026

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sabato, 16 maggio 2026

🔴 Sinner quando gioca? Semifinale di tennis, Roma, Internazionali d'Italia. Ripresa dell'incontro sospeso (dove, quando, a che ora, diretta tv) Sinner, Laila non ti perde d'occhio! Sugli spalti anche a Roma - Tuttosport

Sinner, Laila non ti perde d'occhio! Sugli spalti anche a Roma  Tuttosport

🔴 Sinner quando gioca? Semifinale di tennis, Roma, Internazionali d'Italia. Ripresa dell'incontro sospeso (dove, quando, a che ora, diretta tv) Internazionali d’Italia 2026, quando gioca Sinner oggi - SNAI sportnews

Internazionali d’Italia 2026, quando gioca Sinner oggi  SNAI sportnews

🔴 Sinner quando gioca? Semifinale di tennis, Roma, Internazionali d'Italia. Ripresa dell'incontro sospeso (dove, quando, a che ora, diretta tv) Ruud: "Vorrei essere al posto di Sinner ma lui e Alcaraz hanno qualcosa di speciale" - eurosport.it

Ruud: "Vorrei essere al posto di Sinner ma lui e Alcaraz hanno qualcosa di speciale"  eurosport.it

🔴 Sinner quando gioca? Semifinale di tennis, Roma, Internazionali d'Italia. Ripresa dell'incontro sospeso (dove, quando, a che ora, diretta tv) Medvedev: “Sinner favorito dall’arbitro, andrebbe multato” - la Repubblica

Medvedev: “Sinner favorito dall’arbitro, andrebbe multato”  la Repubblica

🔴 Sinner quando gioca? Semifinale di tennis, Roma, Internazionali d'Italia. Ripresa dell'incontro sospeso (dove, quando, a che ora, diretta tv) Medvedev e i sospetti sulle condizioni di Sinner: "Spero di non essere multato per averlo detto" - Fanpage

Medvedev e i sospetti sulle condizioni di Sinner: "Spero di non essere multato per averlo detto"  Fanpage

🔴 Sinner quando gioca? Semifinale di tennis, Roma, Internazionali d'Italia. Ripresa dell'incontro sospeso (dove, quando, a che ora, diretta tv) VIDEO Sinner-Medvedev highlights: Jannik lotta, ma a Roma vince la pioggia - La Gazzetta dello Sport

VIDEO Sinner-Medvedev highlights: Jannik lotta, ma a Roma vince la pioggia  La Gazzetta dello Sport

🔴 Sinner quando gioca? Semifinale di tennis, Roma, Internazionali d'Italia. Ripresa dell'incontro sospeso (dove, quando, a che ora, diretta tv) Sinner, dove eravamo rimasti? Prima il dominio, poi vomita in campo, infine la pioggia a bloccare il match - il Giornale

Sinner, dove eravamo rimasti? Prima il dominio, poi vomita in campo, infine la pioggia a bloccare il match  il Giornale

🔴 Sinner quando gioca? Semifinale di tennis, Roma, Internazionali d'Italia. Ripresa dell'incontro sospeso (dove, quando, a che ora, diretta tv) Sinner, cos'è successo ieri al Foro? Il vomito in campo e il malessere, le ipotesi. E non mancano i precedenti - sportmediaset.mediaset.it

Sinner, cos'è successo ieri al Foro? Il vomito in campo e il malessere, le ipotesi. E non mancano i precedenti  sportmediaset.mediaset.it

🔴 Sinner quando gioca? Semifinale di tennis, Roma, Internazionali d'Italia. Ripresa dell'incontro sospeso (dove, quando, a che ora, diretta tv) Sinner e il fattore pioggia: i retroscena della notte a Roma - Sky Sport

Sinner e il fattore pioggia: i retroscena della notte a Roma  Sky Sport

🔴 Sinner quando gioca? Semifinale di tennis, Roma, Internazionali d'Italia. Ripresa dell'incontro sospeso (dove, quando, a che ora, diretta tv) Ruud onesto: “Finale con Sinner? L’anno scorso mi ha preso a calci nel sedere” - Il Tennis Italiano

Ruud onesto: “Finale con Sinner? L’anno scorso mi ha preso a calci nel sedere”  Il Tennis Italiano

🔴 Sinner quando gioca? Semifinale di tennis, Roma, Internazionali d'Italia. Ripresa dell'incontro sospeso (dove, quando, a che ora, diretta tv) Sinner sta male? I crampi, i conati di vomito, l'intervento medico e la polemica di Medvedev. Cosa è successo - Il Messaggero

Sinner sta male? I crampi, i conati di vomito, l'intervento medico e la polemica di Medvedev. Cosa è successo  Il Messaggero

🔴 Sinner quando gioca? Semifinale di tennis, Roma, Internazionali d'Italia. Ripresa dell'incontro sospeso (dove, quando, a che ora, diretta tv) Sinner sta male? I crampi, i conati di vomito, l'intervento medico e la polemica di Medvedev. Cosa è successo - Leggo.it

Sinner sta male? I crampi, i conati di vomito, l'intervento medico e la polemica di Medvedev. Cosa è successo  Leggo.it

🔴 Sinner quando gioca? Semifinale di tennis, Roma, Internazionali d'Italia. Ripresa dell'incontro sospeso (dove, quando, a che ora, diretta tv) Sinner vale oro, chi lavora agli Internazionali sei euro l’ora - il manifesto

Sinner vale oro, chi lavora agli Internazionali sei euro l’ora  il manifesto

🔴 Sinner quando gioca? Semifinale di tennis, Roma, Internazionali d'Italia. Ripresa dell'incontro sospeso (dove, quando, a che ora, diretta tv) Da Sinner al doppio: il programma di oggi su Sky - Sky Sport

Da Sinner al doppio: il programma di oggi su Sky  Sky Sport

🔴 Sinner quando gioca? Semifinale di tennis, Roma, Internazionali d'Italia. Ripresa dell'incontro sospeso (dove, quando, a che ora, diretta tv) Sinner-Medvedev sospeso per la pioggia sul 6-2 5-7 4-2. Il match riprenderà alle 15.00 - Internazionali BNL d'Italia

Sinner-Medvedev sospeso per la pioggia sul 6-2 5-7 4-2. Il match riprenderà alle 15.00  Internazionali BNL d'Italia

🔴 Sinner quando gioca? Semifinale di tennis, Roma, Internazionali d'Italia. Ripresa dell'incontro sospeso (dove, quando, a che ora, diretta tv) La pioggia ferma Sinner. Oggi torna in campo contro Medvedev: orario e diretta tv - Everyeye Lifestyle

La pioggia ferma Sinner. Oggi torna in campo contro Medvedev: orario e diretta tv  Everyeye Lifestyle

🔴 Sinner quando gioca? Semifinale di tennis, Roma, Internazionali d'Italia. Ripresa dell'incontro sospeso (dove, quando, a che ora, diretta tv) Sinner-Medvedev oggi: cosa succede a chi aveva i biglietti di ieri? - OA Sport

Sinner-Medvedev oggi: cosa succede a chi aveva i biglietti di ieri?  OA Sport

🔴 Sinner quando gioca? Semifinale di tennis, Roma, Internazionali d'Italia. Ripresa dell'incontro sospeso (dove, quando, a che ora, diretta tv) Sinner-Medvedev tornano in campo non prima delle 15. Il programma del Day-12 di Roma - eurosport.it

Sinner-Medvedev tornano in campo non prima delle 15. Il programma del Day-12 di Roma  eurosport.it

🔴 Sinner quando gioca? Semifinale di tennis, Roma, Internazionali d'Italia. Ripresa dell'incontro sospeso (dove, quando, a che ora, diretta tv) A che ora gioca Sinner oggi contro Medvedev? Orario TV8 per la semifinale di Roma - Sport2U

A che ora gioca Sinner oggi contro Medvedev? Orario TV8 per la semifinale di Roma  Sport2U

🔴 Sinner quando gioca? Semifinale di tennis, Roma, Internazionali d'Italia. Ripresa dell'incontro sospeso (dove, quando, a che ora, diretta tv) Sinner, il giallo sul malore contro Medvedev: stanchezza o crisi d’ansia. La rivelazione di Pennetta: “Ho riconosciuto i segnali” - Virgilio Sport

Sinner, il giallo sul malore contro Medvedev: stanchezza o crisi d’ansia. La rivelazione di Pennetta: “Ho riconosciuto i segnali”  Virgilio Sport

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sabato 16 maggio 2026

Dunque, attraverso Google News, questa pagina raccoglie e aggiorna continuamente le principali notizie pubblicate dai media per offrire una visione chiara e immediata degli eventi più rilevanti del momento. L’obiettivo è fornire notizie in tempo reale dando luogo a un’informazione essenziale e tempestiva, sempre attuale e facilmente consultabile, così da permettere una lettura rapida di ciò che accade nel mondo in questo momento. (La redazione)

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