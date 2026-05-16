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Sinner, Laila non ti perde d'occhio! Sugli spalti anche a Roma Tuttosport
Internazionali d’Italia 2026, quando gioca Sinner oggi SNAI sportnews
Ruud: "Vorrei essere al posto di Sinner ma lui e Alcaraz hanno qualcosa di speciale" eurosport.it
Medvedev: “Sinner favorito dall’arbitro, andrebbe multato” la Repubblica
Medvedev e i sospetti sulle condizioni di Sinner: "Spero di non essere multato per averlo detto" Fanpage
VIDEO Sinner-Medvedev highlights: Jannik lotta, ma a Roma vince la pioggia La Gazzetta dello Sport
Sinner, dove eravamo rimasti? Prima il dominio, poi vomita in campo, infine la pioggia a bloccare il match il Giornale
Sinner, cos'è successo ieri al Foro? Il vomito in campo e il malessere, le ipotesi. E non mancano i precedenti sportmediaset.mediaset.it
Sinner e il fattore pioggia: i retroscena della notte a Roma Sky Sport
Ruud onesto: “Finale con Sinner? L’anno scorso mi ha preso a calci nel sedere” Il Tennis Italiano
Sinner sta male? I crampi, i conati di vomito, l'intervento medico e la polemica di Medvedev. Cosa è successo Il Messaggero
Sinner sta male? I crampi, i conati di vomito, l'intervento medico e la polemica di Medvedev. Cosa è successo Leggo.it
Sinner vale oro, chi lavora agli Internazionali sei euro l’ora il manifesto
Da Sinner al doppio: il programma di oggi su Sky Sky Sport
Sinner-Medvedev sospeso per la pioggia sul 6-2 5-7 4-2. Il match riprenderà alle 15.00 Internazionali BNL d'Italia
La pioggia ferma Sinner. Oggi torna in campo contro Medvedev: orario e diretta tv Everyeye Lifestyle
Sinner-Medvedev oggi: cosa succede a chi aveva i biglietti di ieri? OA Sport
Sinner-Medvedev tornano in campo non prima delle 15. Il programma del Day-12 di Roma eurosport.it
A che ora gioca Sinner oggi contro Medvedev? Orario TV8 per la semifinale di Roma Sport2U
Sinner, il giallo sul malore contro Medvedev: stanchezza o crisi d’ansia. La rivelazione di Pennetta: “Ho riconosciuto i segnali” Virgilio Sport
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