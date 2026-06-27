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💿⚫10 album jazz da avere assolutamente in CD o vinile

Quali sono i 10 dischi di musica jazz da avere assolutamente in CD o vinile? Da Kind of Blue di Miles Davis a A Love Supreme di John Coltrane, una guida essenziale ai capolavori che hanno fatto la storia del jazz e che non possono mancare nella collezione di ogni appassionato.

Pubblicato da
REDAZIONE
27 Giugno 2026

Jazz

Il jazz non è solo un genere musicale, ma una vera e propria storia sonora del Novecento. Dai primi fermenti del bebop alle rivoluzioni modali e free, alcuni dischi hanno segnato un prima e un dopo, influenzando generazioni di musicisti e ascoltatori. Questa selezione raccoglie i 10 album jazz fondamentali, opere imprescindibili che ogni appassionato dovrebbe possedere in CD o vinile, non solo per il loro valore storico, ma per la loro forza espressiva senza tempo.

10 DISCHI DI MUSICA JAZZ

THELONIOUS MONKGenius of modern music: volume 1 e 2 (1951-52)

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SONNY ROLLINSSaxophone colossus (1956)

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ART BLAKEY & THE JAZZ MESSENGERSMoanin’ (1958)

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BILLIE HOLIDAYLady in satin (1958)

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DAVE BRUBECK QUARTETTime out (1959)

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ORNETTE COLEMANThe shape of jazz to come (1959)

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CHARLES MINGUSMingus ah um (1959)

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MILES DAVISKind of blue (1959)

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STAN GETZ & JOÃO GILBERTOGetz/Gilberto (1963)

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JOHN COLTRANEA love supreme (1965)

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Conclusione

Questi dieci album non sono semplicemente grandi dischi jazz: sono pietre miliari della musica moderna. Ascoltarli su supporto fisico, in CD o vinile, significa entrare in contatto diretto con il suono, l’epoca e la visione artistica dei loro autori. Che tu sia un neofita o un collezionista esperto, questi titoli rappresentano una base solida e imprescindibile per comprendere davvero il jazz e il suo impatto culturale. (La redazione)

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27 Giugno 2026

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