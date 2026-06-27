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Il Comunale di Bologna torna in Sala Bibiena con la nuova Stagione spettacolo.emiliaromagnacultura.it (leggi di più)
Bologna, Teatro Comunale: “Tante storie un filo comune”, la Stagione della riapertura, Anteprima 2027 GBOPERA (leggi di più)
46° anniversario della strage di Ustica Comune di Bologna (leggi di più)
Il Teatro Comunale di Bologna torna a casa il 14 febbraio con un concerto di Daniele Gatti. Lepore: «Faremo la rivoluzione» Corriere di Bologna (leggi di più)
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Il Teatro Comunale torna a casa, Gatti sul podio il 14 febbraio. Poi festa con un mese di eventi Il Resto del Carlino (leggi di più)
La grande ripartenza del Comunale, da febbraio 2027 nella storica sede nel centro di Bologna RaiNews (leggi di più)
Il Teatro Comunale presenta la stagione della riapertura nella storica sede èTV Rete 7 (leggi di più)
Bologna, la stagione 2027 del Teatro Comunale L'ape musicale (leggi di più)
Il Teatro Comunale di Bologna torna in Piazza Verdi: anteprima della stagione 2027 BolognaToday (leggi di più)
Il Teatro Comunale "torna a casa": c'è la data BolognaToday (leggi di più)
Banca di Bologna. Fra i 7 grandi donatori del progetto di restauro Il Resto del Carlino (leggi di più)
L'Orchestra del Teatro Comunale di Bologna al Festival dei Due Mondi di Spoleto ANSA (leggi di più)
Cluster, a Bologna quattro imperdibili coreografie di Edward Clug BolognaToday (leggi di più)
Napoli milionaria Cultura Bologna (leggi di più)
Napoli Milionaria a Bologna Il Giornale della Musica (leggi di più)
Bologna, Napoli Milionaria al Comunale Nouveau dal 12 giugno L'ape musicale (leggi di più)
Bologna, Teatro Comunale Nouveau: “Napoli milionaria” di Nino Rota dal 12 al 17 giugno 2026 GBOPERA (leggi di più)
'Napoli milionaria' di Nino Rota e di Eduardo De Filippo al Teatro Comunale di Bologna Il Mattino di Padova (leggi di più)
Marcelo Lombardero al Teatro Comunale con Napoli Milionaria èTV Rete 7 (leggi di più)
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