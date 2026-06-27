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❀ Il Teatro Comunale di Bologna torna a casa il 14 febbraio 🔴 sabato 27 giugno 2026

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27 Giugno 2026

Cultura

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✨ Il Comunale di Bologna torna in Sala Bibiena con la nuova Stagione - spettacolo.emiliaromagnacultura.it

Il Comunale di Bologna torna in Sala Bibiena con la nuova Stagione  spettacolo.emiliaromagnacultura.it (leggi di più)

🎭 Bologna, Teatro Comunale: “Tante storie un filo comune”, la Stagione della riapertura, Anteprima 2027 - GBOPERA

Bologna, Teatro Comunale: “Tante storie un filo comune”, la Stagione della riapertura, Anteprima 2027  GBOPERA (leggi di più)

📰 46° anniversario della strage di Ustica - Comune di Bologna

46° anniversario della strage di Ustica  Comune di Bologna (leggi di più)

🎭🏠 Il Teatro Comunale di Bologna torna a casa il 14 febbraio con un concerto di Daniele Gatti. Lepore: «Faremo la rivoluzione» - Corriere di Bologna

Il Teatro Comunale di Bologna torna a casa il 14 febbraio con un concerto di Daniele Gatti. Lepore: «Faremo la rivoluzione»  Corriere di Bologna (leggi di più)

🎭🏠 Il Teatro Comunale di Bologna torna a casa il 14 febbraio con un concerto di Daniele Gatti. Lepore: «Faremo la rivoluzione» - Corriere di Bologna

Il Teatro Comunale di Bologna torna a casa il 14 febbraio con un concerto di Daniele Gatti. Lepore: «Faremo la rivoluzione»  Corriere di Bologna (leggi di più)

🎭🏠 Il Teatro Comunale torna a casa, Gatti sul podio il 14 febbraio. Poi festa con un mese di eventi - Il Resto del Carlino

Il Teatro Comunale torna a casa, Gatti sul podio il 14 febbraio. Poi festa con un mese di eventi  Il Resto del Carlino (leggi di più)

📣 La grande ripartenza del Comunale, da febbraio 2027 nella storica sede nel centro di Bologna - RaiNews

La grande ripartenza del Comunale, da febbraio 2027 nella storica sede nel centro di Bologna  RaiNews (leggi di più)

🎭 Il Teatro Comunale presenta la stagione della riapertura nella storica sede - èTV Rete 7

Il Teatro Comunale presenta la stagione della riapertura nella storica sede  èTV Rete 7 (leggi di più)

🎭 Bologna, la stagione 2027 del Teatro Comunale - L'ape musicale

Bologna, la stagione 2027 del Teatro Comunale  L'ape musicale (leggi di più)

🎭 Il Teatro Comunale di Bologna torna in Piazza Verdi: anteprima della stagione 2027 - BolognaToday

Il Teatro Comunale di Bologna torna in Piazza Verdi: anteprima della stagione 2027  BolognaToday (leggi di più)

🎭🏠 Il Teatro Comunale "torna a casa": c'è la data - BolognaToday

Il Teatro Comunale "torna a casa": c'è la data  BolognaToday (leggi di più)

📰 Banca di Bologna. Fra i 7 grandi donatori del progetto di restauro - Il Resto del Carlino

Banca di Bologna. Fra i 7 grandi donatori del progetto di restauro  Il Resto del Carlino (leggi di più)

🎭 L'Orchestra del Teatro Comunale di Bologna al Festival dei Due Mondi di Spoleto - ANSA

L'Orchestra del Teatro Comunale di Bologna al Festival dei Due Mondi di Spoleto  ANSA (leggi di più)

📰 Cluster, a Bologna quattro imperdibili coreografie di Edward Clug - BolognaToday

Cluster, a Bologna quattro imperdibili coreografie di Edward Clug  BolognaToday (leggi di più)

📰 Napoli milionaria - Cultura Bologna

Napoli milionaria  Cultura Bologna (leggi di più)

📰 Napoli Milionaria a Bologna - Il Giornale della Musica

Napoli Milionaria a Bologna  Il Giornale della Musica (leggi di più)

📰 Bologna, Napoli Milionaria al Comunale Nouveau dal 12 giugno - L'ape musicale

Bologna, Napoli Milionaria al Comunale Nouveau dal 12 giugno  L'ape musicale (leggi di più)

🎭 Bologna, Teatro Comunale Nouveau: “Napoli milionaria” di Nino Rota dal 12 al 17 giugno 2026 - GBOPERA

Bologna, Teatro Comunale Nouveau: “Napoli milionaria” di Nino Rota dal 12 al 17 giugno 2026  GBOPERA (leggi di più)

🎭 'Napoli milionaria' di Nino Rota e di Eduardo De Filippo al Teatro Comunale di Bologna - Il Mattino di Padova

'Napoli milionaria' di Nino Rota e di Eduardo De Filippo al Teatro Comunale di Bologna  Il Mattino di Padova (leggi di più)

🎭 Marcelo Lombardero al Teatro Comunale con Napoli Milionaria - èTV Rete 7

Marcelo Lombardero al Teatro Comunale con Napoli Milionaria  èTV Rete 7 (leggi di più)

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sabato 27 giugno 2026

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