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Terremoto in Venezuela, il bilancio dei morti: 920, di cui 4 italo-venezuelani. Il governo prepara una «zona rossa» Corriere della Sera (leggi di più)
Terremoto Venezuela, Tajani: Tre italiani deceduti e 35 dispersi, soccorsi in arrivo Vista Agenzia Televisiva Nazionale (leggi di più)
Terremoto Venezuela, atterrato primo aereo con squadre di soccorso italiane Vista Agenzia Televisiva Nazionale (leggi di più)
Trump su Venezuela: Al di là del terremoto, gente balla per strada ed economia va meglio che mai Il Sole 24 ORE (leggi di più)
Tgcom24: Terremoto in Venezuela, lotta contro il tempo per salvare i dispersi Video Mediaset Infinity (leggi di più)
Terremoto Venezuela, almeno 920 morti e oltre 50mila dispersi. LIVE Sky TG24Terremoto in Venezuela: 920 vittime, tra cui almeno 3 di origine italiana. I dispersi sono 50mila RaiNewsVenezuela, prima e dopo il terremoto: le immagini satellitari Il Sole 24 ORELe notizie del sisma in Venezuela di giovedì 25 giugno Corriere della SeraTerremoto in Venezuela: così gli smartphone Android hanno "previsto" il sisma Focus.itTerremoto Venezuela: 900 ... (leggi di più)
In Venezuela al lavoro anche Tsunami, il cane soccorritore che cerca superstiti tra le macerie Tgcom24 (leggi di più)
Venezuela, al via la missione italiana nelle aree del sisma Sky TG24 (leggi di più)
Terremoto in Venezuela, trovata morta sotto le macerie la siciliana Francesca Mannina Sky TG24 (leggi di più)
Venezuela, nuova scossa: 920 morti. Arrivati i soccorritori italiani La Discussione (leggi di più)
Francesca Mannina trovata morta in Venezuela dopo il terremoto, il fratello: "Stava cercando di scappare" Virgilio (leggi di più)
Venezuela, la terra trema ancora. 920 vittime e migliaia di dispersi AGI (leggi di più)
Venezuela, prima e dopo il terremoto: le immagini satellitari L'Unione Sarda.it (leggi di più)
Terremoto in Venezuela, atterrato il primo aereo con squadre italiane Il Sole 24 ORE (leggi di più)
Tsunami, il border collie che salva vite tra le macerie in Venezuela: la sua storia commuove il mondo TGLA7 (leggi di più)
Venezuela: nuova scossa di magnitudo 4.9 avvertita nel centro del Paese ANSA (leggi di più)
Terremoto Venezuela, morta la donna di origini siciliane dispersa dopo il sisma. Lo zio: "Dolore indescrivibile" Giornale Radio (leggi di più)
Terremoto Venezuela, morta la donna di origini siciliane dispersa dopo il sisma. Lo zio: "Dolore indescrivibile" Adnkronos (leggi di più)
Venezuela, sale il numero delle vittime del terremoto. E la terra torna a tremare Vatican News (leggi di più)
Tgcom24: Terremoto in Venezuela, l'arrivo dei soccorritori italiani Video Mediaset Infinity (leggi di più)
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