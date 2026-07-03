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🗞️📰 Rassegna stampa: i quotidiani di oggi 📅 venerdì 3 luglio 2026

Rassegna stampa: una panoramica delle principali testate e agenzie italiane, con le rispettive prime pagine e notizie ottenute con feed/rss. Buona lettura.

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✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT
3 Luglio 2026

Quotidiani

Il panorama informativo italiano è un ecosistema dinamico fatto di quotidiani nazionali, agenzie di stampa e flussi di notizie che raccontano il Paese in tempo reale. Tra analisi, approfondimenti, retroscena e breaking news, le principali testate giornalistiche offrono ogni giorno chiavi di lettura autorevoli per capire cosa accade in Italia e nel mondo. Le agenzie di stampa, invece, alimentano il ritmo dell’attualità con aggiornamenti continui, rapidi e sempre sul pezzo.

ML GIORNALE RADIO

In questa sezione puoi esplorare le principali testate italiane, sfogliare le prime pagine dei quotidiani e seguire le ultime news attraverso feed RSS aggiornati in tempo reale. Un punto d’accesso smart e immediato all’informazione, pensato per chi vuole restare connesso ai fatti, alle idee e alle storie che contano. Buona lettura. (La redazione)

venerdì 3 luglio 2026

Prime pagine dei quotidiani nazionali italiani

Scopri le prime pagine dei principali quotidiani nazionali. Il servizio, esterno a questo sito, è offerto da Giornalone.it. Per leggere la prima pagina di ciascun giornale, è sufficiente cliccare sul relativo titolo-link.

RASSEGNA STAMPA DI OGGI
venerdì, 3 luglio 2026

Giornali sportivi

RASSEGNA STAMPA DI OGGI
venerdì, 3 luglio 2026

RSS dei dei principali siti e quotidiani italiani

DOMANI

Domani è un quotidiano italiano d’informazione con sede a Roma, edito da Carlo De Benedetti, pubblicato dalla società Editoriale Domani S.p.A. e distribuito da RCS MediaGroup.


CORRIERE DELLA SERA

Fondato a Milano il 5 marzo 1876 da Eugenio Torelli Viollier, è storicamente il primo quotidiano italiano per diffusione. Testata di riferimento della borghesia industriale milanese, ha sede in via Solferino e si distingue per l’autorevolezza dei suoi editorialisti e della cronaca.

  • Sgarbi, il quadro e l’inchiesta: «Anche questa finirà in nulla»
    di Giovanna Cavalli
    Il caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euro
  • IL SINDACO DI GENOVA Lo sfogo di Bucci: «Gioco al massacro, non ci sto. Chiedo chiarezza, pronto a parlare con i pm»
    di Marco Imarisio
    Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»
  • Marco Balich: «Ero il dj alle feste di De Michelis. A Torino ho tenuto lontani Peter Gabriel e Yoko Ono»
    di Elvira Serra
    Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»
  • Elio: «Dante e il suo autismo. Lo Stato lascia soli noi genitori. Ridere? Oggi fa paura»
    di Walter Veltroni
    Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»
  • 201. La via del tramonto
    di Alessandro Davenia

LA REPUBBLICA

Fondata a Roma il 14 gennaio 1976 da Eugenio Scalfari, è stata la prima testata italiana a nascere in formato tabloid. Di orientamento progressista, ha rivoluzionato il panorama editoriale nazionale con un linguaggio innovativo e una forte attenzione ai temi civili e politici.

IL SOLE 24 ORE

Fondato a Milano nel 1865 (come Il Sole) e fuso con “24 Ore” nel 1965, è il principale quotidiano economico-finanziario d’Italia. Di proprietà di Confindustria, rappresenta un punto di riferimento per mercati e professionisti grazie alle analisi tecniche e agli inserti normativi.

IL FATTO QUOTIDIANO

Fondato a Roma il 23 settembre 2009 da Antonio Padellaro, si caratterizza per l’assenza di finanziamenti pubblici e una linea editoriale focalizzata su inchieste giudiziarie e politica. Ha introdotto un modello di partecipazione attiva dei lettori nel mercato mediatico.

  • Nazionale, Maldini dt e Conte ct? Malagò: “Consiglio di non battere una sola pista. Tra una settimana è tutto chiuso”
    di Redazione Sport
    Paolo Maldini resta il principale candidato per assumere un ruolo centrale nella nuova Federcalcio, ma Giovanni Malagò invita alla prudenza e fissa i tempi per le decisioni. Il presidente della Figc, al termine del Consiglio federale, ha spiegato che il quadro dovrebbe definirsi rapidamente: “Nell’arco di una settimana è tutto chiuso. Poi c’è anche il […] L'articolo Nazionale, Maldini dt e Conte ct? Malagò: “Consiglio di non battere una sola pista. Tra una settimana è tutto chiuso” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Alluvioni in Romagna, chiuse le indagini su 14 persone: “Non impedirono le esondazioni”
    di Redazione Cronaca
    Quattordici tra dirigenti e funzionari di enti pubblici e aziende private sono sotto inchiesta per i danni provocati dalle alluvioni che colpirono la Romagna tra il maggio 2023 e il settembre 2024. I pubblici ministeri della procura di Ravenna, Daniele Barberini e Francesco Coco, hanno notificato a tutte le persone coinvolte l’avviso di conclusione delle […] L'articolo Alluvioni in Romagna, chiuse le indagini su 14 persone: “Non impedirono le esondazioni” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Pupo dopo l’orale della maturità si esibisce al piano con “Un amore grande” e fa una dedica speciale
    di Redazione FqMagazine
    Si è chiusa con il colloquio orale la prova di maturità di Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, che nella giornata di mercoledì è tornato all’istituto Minerva di Roma per completare il percorso d’esame. Il 71enne, secondo quanto riportato da LaPresse, ha affrontato una prova durata circa un’ora, al termine della quale ha raccontato di aver […] L'articolo Pupo dopo l’orale della maturità si esibisce al piano con “Un amore grande” e fa una dedica speciale proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Maria Elena Delia presenta il libro Global Sumud Flotilla: la conferenza stampa alla Camera – Diretta
    di Redazione Politica
    Maria Elena Delia, esponente italiana del movimento della Flotilla, presenta il libro Global Sumud Flotilla: la conferenza stampa alla Camera voluta dalla deputata M5s Stefania Ascari. L'articolo Maria Elena Delia presenta il libro Global Sumud Flotilla: la conferenza stampa alla Camera – Diretta proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Inchiesta Romeo, chiesto il processo per 37 imputati: dalla “Triade” Benko-Hager-Signoretti al presunto sistema di affari con la politica
    di Giuseppe Pietrobelli
    Si è conclusa a Trento l’indagine denominata Romeo, che nel dicembre 2024 aveva sconvolto il mondo economico e politico del Trentino-Alto Adige. I pubblici ministeri Federica Iovene e Alessandro Clemente hanno depositato una richiesta di rinvio a giudizio per 37 persone, che saranno chiamate a presentarsi all’udienza preliminare del 23 ottobre davanti al giudice Gianmarco […] L'articolo Inchiesta Romeo, chiesto il processo per 37 imputati: dalla “Triade” Benko-Hager-Signoretti al presunto sistema di affari con la politica proviene da Il Fatto Quotidiano.

LA STAMPA

Fondata a Torino il 9 febbraio 1867 con il nome di Gazzetta Piemontese, assunse l’attuale denominazione nel 1895. Storico quotidiano legato alla famiglia Agnelli e al gruppo FIAT, ha una forte radice territoriale sabauda ma una diffusione e un prestigio di livello internazionale.

  • Trump, OpenAi e la nuova America dello Stato imprenditore
    di Alessandro Barbera
    Potere, imprese, finanza: le decisioni che muovono l’economia
  • Positano sott’acqua, i turisti sulle scale trasformate in cascate dalla pioggia
    di (Redazione La Stampa)
    Le scale di Positano diventano cascate durante il violento temporale che ha colpito la Costiera Amalfitana. Nel video pubblicato sui social, due persone in vacanza risalgono le scalinate invase dall’acqua, tra strade trasformate in piccoli fiumi e passaggi pedonali impraticabili. La scena è accompagnata da una didascalia ironica: “Sei venuto a Positano per la vista… ma per sbaglio hai prenotato l’esperienza della cascata”. Il maltempo arriva nelle ore dell’allerta gialla in Campania, con temporali improvvisi e rischio idrogeologico anche in Costiera. Per chi visita il borgo verticale, la passeggiata da cartolina si è trasformata in una corsa tra pioggia, gradini e acqua a valle.
  • Furti nei bagagli in partenza da Malpensa, 3 operatori dello scalo in stato di fermo
    di Andrea Siravo
    Le indagini della Polaria hanno ricostruito 50 episodi e sequestrato beni di lusso per 300mila euro
  • Inchiesta escort e calciatori, sentiti Daniel Maldini e Kevin Bonifazi
    di Monica Serra, Andrea Siravo
    Nella sede della Gdf di Milano, gli ascolti degli sportivi convocati come testimoni (non indagati) nell’indagine sull’agenzia organizzatrice delle serate. Il 3 luglio tocca a Riccardo Calafiori
  • Shaquille O’Neal, canestro impossibile dal palco durante il dj set con T-Pain
    di (Redazione La Stampa)
    Il tiro è da campione, anche lontano dal parquet. Durante il set con T-Pain all’Electric Forest, festival di musica elettronica in Michigan, Shaquille O’Neal ha visto un canestro tra la folla e ha fatto centro dal palco con una pallina. L’ex stella Nba, oggi anche rapper e dj con il nome DJ Diesel, era alla consolle nel back-to-back con il cantante e produttore statunitense. Un gesto improvvisato, ripreso dagli smartphone del pubblico, che ha trasformato il concerto in un piccolo show cestistico.

IL MESSAGGERO

Fondato a Roma il 16 dicembre 1878 da Luigi Cesana e Francesco Adriani, è lo storico quotidiano della Capitale. Con una forte vocazione locale unita alla copertura dei fatti nazionali, rappresenta una delle testate più radicate e diffuse nell’area dell’Italia centrale e del Lazio.

IL GIORNALE

Fondato a Milano il 25 giugno 1974 da Indro Montanelli come alternativa conservatrice e liberale al Corriere della Sera. Dagli anni Novanta è legato alla famiglia Berlusconi, mantenendo una linea editoriale di centro-destra e un’identità battagliera su temi di politica e attualità.

LIBERO

Fondato a Milano il 18 luglio 2000 da Vittorio Feltri, è un quotidiano di orientamento liberale e conservatore. Noto per i suoi titoli provocatori e uno stile comunicativo diretto e graffiante, si occupa principalmente di politica italiana, rivolgendosi a un elettorato di area destra.

IL MANIFESTO

Fondato a Roma il 28 aprile 1971 da un gruppo di intellettuali fuoriusciti dal PCI, si definisce “quotidiano comunista”. Gestito come cooperativa giornalistica, è celebre per le sue prime pagine iconiche, i titoli creativi e l’attenzione ai movimenti sociali e internazionali.

  • I colori dell’arcobaleno contro le guerre
    di Arianna Di Genova
    Sul palco del Kappa FuturFestival ventisei ballerini si alternano indossando abiti-scultura in cartapesta dei colori dell’arcobaleno per dire no alla guerra. Il festival è uno spazio in cui persone, lingue, […] The post I colori dell’arcobaleno contro le guerre first appeared on il manifesto.
  • The Alan Parsons Project, un’utopia calcolata al millimetro
    di Stefano Crippa
    Alan Parsons lavora agli Abbey Road Studios come assistente per alcuni dei più celebri album dei Beatles. Lì ha l’occasione di provare strumenti che saranno commercializzati solo più tardi. Ma […] The post The Alan Parsons Project, un’utopia calcolata al millimetro first appeared on il manifesto.
  • Armi a fondo perduto: la Nato presenta il conto a Meloni
    di Roberto Ciccarelli
    Un esame spietato sull’aumento della spesa militare a beneficio dell’industria bellica statunitense attende il governo Meloni, e l’intera Unione Europea, al vertice Nato di Ankara del 7 e 8 luglio. […] The post Armi a fondo perduto: la Nato presenta il conto a Meloni first appeared on il manifesto.
  • Energia, in Italia bollette più care. Colpa della dipendenza dal gas
    di Giulia Filpi
    L’Italia è maglia nera nella transizione all’energia pulita. Nel 2025 la produzione di elettricità da fonti rinnovabili è diminuita dell’1,5%, mentre il termoelettrico (carbone, petrolio, gas) è cresciuto del 5,2% […] The post Energia, in Italia bollette più care. Colpa della dipendenza dal gas first appeared on il manifesto.
  • A Cala Finanza per sventare l’assalto ai litorali italiani
    di Valeria Marzano
    «Libera una. Libera tutte»: è questo lo slogan con il quale il comitato Sos Cala Finanza ha portato ieri a Punta La Greca, sulla costa davanti a Tavolara nel Golfo […] The post A Cala Finanza per sventare l’assalto ai litorali italiani first appeared on il manifesto.

Agenzie di stampa

ANSA

Fondata a Roma il 15 gennaio 1945, l’Agenzia Nazionale Stampa Associata è la principale agenzia d’informazione in Italia. Organizzata come cooperativa tra gli editori dei maggiori quotidiani, garantisce una copertura capillare dei fatti nazionali e mondiali attraverso i suoi dispacci.

ADNKRONOS

Fondata a Roma nel 1963 dalla fusione delle agenzie Adn e Kronos, è un’importante agenzia di stampa privata. Parte del Gruppo GMC, offre notizie in tempo reale su politica, esteri e cronaca, producendo inoltre rassegne stampa e contenuti multimediali per diversi settori editoriali.

Rassegna stampa

Questa rassegna stampa racchiude le prime pagine e le principali notizie di quotidiani e agenzie stampa nazionali. Le agenzie stampa italiane producono un flusso continuo di notizie utilizzato da giornali, radio, televisioni e piattaforme digitali, mentre le testate nazionali selezionano, verificano e approfondiscono i temi di maggiore interesse pubblico. (La redazione)

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