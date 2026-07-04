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🗞️📰 Rassegna stampa: i quotidiani di oggi 📅 sabato 4 luglio 2026

Rassegna stampa: una panoramica delle principali testate e agenzie italiane, con le rispettive prime pagine e notizie ottenute con feed/rss. Buona lettura.

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✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT
4 Luglio 2026

Quotidiani

Il panorama informativo italiano è un ecosistema dinamico fatto di quotidiani nazionali, agenzie di stampa e flussi di notizie che raccontano il Paese in tempo reale. Tra analisi, approfondimenti, retroscena e breaking news, le principali testate giornalistiche offrono ogni giorno chiavi di lettura autorevoli per capire cosa accade in Italia e nel mondo. Le agenzie di stampa, invece, alimentano il ritmo dell’attualità con aggiornamenti continui, rapidi e sempre sul pezzo.

ML GIORNALE RADIO

In questa sezione puoi esplorare le principali testate italiane, sfogliare le prime pagine dei quotidiani e seguire le ultime news attraverso feed RSS aggiornati in tempo reale. Un punto d’accesso smart e immediato all’informazione, pensato per chi vuole restare connesso ai fatti, alle idee e alle storie che contano. Buona lettura. (La redazione)

sabato 4 luglio 2026

Prime pagine dei quotidiani nazionali italiani

Scopri le prime pagine dei principali quotidiani nazionali. Il servizio, esterno a questo sito, è offerto da Giornalone.it. Per leggere la prima pagina di ciascun giornale, è sufficiente cliccare sul relativo titolo-link.

RASSEGNA STAMPA DI OGGI
sabato, 4 luglio 2026

Giornali sportivi

RASSEGNA STAMPA DI OGGI
sabato, 4 luglio 2026

RSS dei dei principali siti e quotidiani italiani

DOMANI

Domani è un quotidiano italiano d’informazione con sede a Roma, edito da Carlo De Benedetti, pubblicato dalla società Editoriale Domani S.p.A. e distribuito da RCS MediaGroup.

  • Meloni aspetta Trump al summit della Nato. Obiettivo: distensione
    di Giulia Merlo
    I timori di Palazzo Chigi in vista del primo faccia a faccia dopo gli screzi del G7. La premier sente Erdogan e porta in dote l’aumento della spesa militare  
  • Merz va ad Ankara come capofila della difesa europea. E taglia il welfare
    di Francesca De Benedetti
    Prima gli E5, poi Rutte, infine i falchi baltici: il cancelliere ha programmato una serie di incontri a Berlino per poter presentarsi al vertice dell’Alleanza atlantica da «leader della sicurezza continentale». Intanto in Germania espande l’esercito e riduce la spesa sociale
  • Il giallo del fentanyl: governo in allarme ma non è l’America
    di Chiara Sgreccia
    Dopo la sparizione di 80 fiale della droga super letale, il governo convoca una riunione di emergenza. La procura indaga. Ma in Italia la diffusione è ancora molto limitata
  • Sanità e scuola, la Corte dei conti svela le bugie del governo
    di Vitalba Azzollini
    Mentre Giorgia Meloni rivendica i risultati di quasi quattro anni di legislatura, il procuratore generale della Corte dei conti mostra una realtà un po’ diversa. La sua requisitoria, del 24 giugno scorso, rileva criticità che riguardano la vita delle persone. Sanità e scuola sono tra gli ambiti in cui la distanza tra norme approvate e risultati concreti si mostra più evidente.
  • Rai, Rossi nel bunker: la destra punta a blindare i vertici
    di Lisa Di Giuseppe
    L’ambizione è di insediare il nuovo cda (di destra) prima del voto. L’ad: «Sapevamo di perdere il pubblico di Rai3». Palinsesti poveri


CORRIERE DELLA SERA

Fondato a Milano il 5 marzo 1876 da Eugenio Torelli Viollier, è storicamente il primo quotidiano italiano per diffusione. Testata di riferimento della borghesia industriale milanese, ha sede in via Solferino e si distingue per l’autorevolezza dei suoi editorialisti e della cronaca.

  • Sgarbi, il quadro e l’inchiesta: «Anche questa finirà in nulla»
    di Giovanna Cavalli
    Il caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euro
  • IL SINDACO DI GENOVA Lo sfogo di Bucci: «Gioco al massacro, non ci sto. Chiedo chiarezza, pronto a parlare con i pm»
    di Marco Imarisio
    Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»
  • Marco Balich: «Ero il dj alle feste di De Michelis. A Torino ho tenuto lontani Peter Gabriel e Yoko Ono»
    di Elvira Serra
    Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»
  • Elio: «Dante e il suo autismo. Lo Stato lascia soli noi genitori. Ridere? Oggi fa paura»
    di Walter Veltroni
    Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»
  • 201. La via del tramonto
    di Alessandro Davenia

LA REPUBBLICA

Fondata a Roma il 14 gennaio 1976 da Eugenio Scalfari, è stata la prima testata italiana a nascere in formato tabloid. Di orientamento progressista, ha rivoluzionato il panorama editoriale nazionale con un linguaggio innovativo e una forte attenzione ai temi civili e politici.

IL SOLE 24 ORE

Fondato a Milano nel 1865 (come Il Sole) e fuso con “24 Ore” nel 1965, è il principale quotidiano economico-finanziario d’Italia. Di proprietà di Confindustria, rappresenta un punto di riferimento per mercati e professionisti grazie alle analisi tecniche e agli inserti normativi.

IL FATTO QUOTIDIANO

Fondato a Roma il 23 settembre 2009 da Antonio Padellaro, si caratterizza per l’assenza di finanziamenti pubblici e una linea editoriale focalizzata su inchieste giudiziarie e politica. Ha introdotto un modello di partecipazione attiva dei lettori nel mercato mediatico.

  • Sony dice addio ai dischi fisici per i giochi Playstation: così si cancella il diritto di scelta
    di Sostenitore
    di Laura Ruzzante Signore e signori, giù il cappello di fronte al capolavoro del capitalismo contemporaneo. La notizia è di quelle che i telegiornali liquidano tra il meteo e una mostra di gattini, ma che nasconde una perversione sistemica: dal 2028, Sony staccherà la spina ai dischi fisici per i giochi PlayStation. Tutto digitale. Tutto […] L'articolo Sony dice addio ai dischi fisici per i giochi Playstation: così si cancella il diritto di scelta proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Politiche del cinema e dell’audiovisivo: tra Tax Credit e Rai, si naviga a vista
    di Angelo Zaccone Teodosi
    Quel che caratterizza la politica culturale del governo è una sostanziale continuità con il passato: specificamente sia nell’ambito del cinema e dell’audiovisivo, sia nell’ambito del servizio pubblico radiotelevisivo, non si è registrato nessun radicale cambio strutturale, nessuna lungimirante riforma, ma semplicemente piccoli aggiustamenti di rotta ed una carenza di strategia innovativa. Il “sistema”, nel suo […] L'articolo Politiche del cinema e dell’audiovisivo: tra Tax Credit e Rai, si naviga a vista proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • “Molto forte e molto cruento”, Dario Argento e il nuovo film tra horror e surrealismo con Isabelle Huppert: “Stupenda. Un’attrice di una classe inaudita”
    di Davide Turrini
    Dario Argento tornerà a girare un film e l’interprete sarà Isabelle Huppert. La notizia è apparsa tra le ultime righe di una risposta che il regista romano ha fornito in un’intervista all’Adnkronos durante l’ultimo Milano Film Fest, diverse settimane fa. “È un film molto forte, molto cruento. Isabelle Huppert è stupenda. Un’attrice di una classe […] L'articolo “Molto forte e molto cruento”, Dario Argento e il nuovo film tra horror e surrealismo con Isabelle Huppert: “Stupenda. Un’attrice di una classe inaudita” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Fentanyl, cos’è l’oppioide sintetico noto per la sua elevata pericolosità: “Si rischia l’overdose anche al primo uso”
    di Redazione Cronaca
    La preoccupazione è tanta, al punto che – dopo il furto di 80 fiale di fentanyl dalla farmacia dell’ospedale Israelitico di Roma – il governo ha tenuto a Palazzo Chigi una riunione d’emergenza anche per “assicurare il rispetto delle procedure previste per la gestione dei medicinali ad alto rischio”. Come sottolineato 80 fiale permetterebbero di […] L'articolo Fentanyl, cos’è l’oppioide sintetico noto per la sua elevata pericolosità: “Si rischia l’overdose anche al primo uso” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Sale in piedi sul tetto di un vaporetto in corsa a Venezia: 18enne denunciato. La bravata in un video diventato virale
    di Redazione Cronaca
    Si è arrampicato sul tettuccio di un vaporetto che stava navigando in bacino San Marco, a Venezia. Per questo un giovane di 18 anni, un turista della provincia di Reggio Emilia, è stato denunciato. Il gesto è stato ripreso con un telefonino e il video, diffuso tra gli altri anche dalla consigliera comunale Monica Poli […] L'articolo Sale in piedi sul tetto di un vaporetto in corsa a Venezia: 18enne denunciato. La bravata in un video diventato virale proviene da Il Fatto Quotidiano.

LA STAMPA

Fondata a Torino il 9 febbraio 1867 con il nome di Gazzetta Piemontese, assunse l’attuale denominazione nel 1895. Storico quotidiano legato alla famiglia Agnelli e al gruppo FIAT, ha una forte radice territoriale sabauda ma una diffusione e un prestigio di livello internazionale.

  • Il camion sbanda e il carico si ribalta: così la birra inonda l'autostrada
    di (Redazione La Stampa)
    Centinaia di bottiglie sono cadute da un camion e si sono infrante sulla strada. Le immagini delle telecamere di sicurezza mostrano l’autocarro mentre perdetutto il carico lungo un’autostrada di Sorsogon, nelle Filippine. Secondo quanto riferito, le casse di birra sono finite sull’asfalto e le bottiglie di vetro si sono frantumate nell’impatto, mentre il liquido si è riversato sulla carreggiata. Secondo il presidente del distretto, Edwin Divina, il camion avrebbe perso stabilità mentre percorreva la corsia di emergenza, provocando il ribaltamento del carico.
  • Furto in gioielleria a Casale Monferrato, taglia da 100 mila euro sui ladri
    di Franca Nebbia
    La spaccata in piena notte: due malviventi a fare il colpo, due nel ruolo di “pali”. I proprietari: “Pronti a pagare chi ci aiuta a trovarli”
  • Mondiali in tv: Dazn, la notte delle urla
    di Daniele Cavalla
    La vibrante telecronaca di Portogallo-Croazia
  • Zola: “Mi brucia ancora l’espulsione ai mondiali del ‘94. Paolo Maldini giusto dt per la Nazionale”
    di Pino Di Blasio
    L’ex campione a tutto tondo: il futuro azzurro, il Mondiale, la riforma sui giovani, i rimpianti di Usa 94
  • Infantino vola da una partita all’altra in jet e inquina da solo come 78 persone
    di Iacopo Luzi
    Ma quanti voli prende Gianni Infantino? Il presidente della Fifa sembra essere ovunque in questo Mondiale e, finora, ha assistito ad almeno una partita al giorno. Spesso anche a due, nonostante si disputassero a migliaia di chilometri di distanza l’una dall’altra. In una giornata è arrivato persino a seguirne tre. Di conseguenza, il suo jet privato ha già emesso 516 tonnellate di anidride carbonica, pari all’impronta di carbonio prodotta da 78 persone in un anno di viaggi aerei. LEGGI ANCHE Gol e ribaltoni più facili, il time-out cambia il calcio: “Come una rivoluzione”

IL MESSAGGERO

Fondato a Roma il 16 dicembre 1878 da Luigi Cesana e Francesco Adriani, è lo storico quotidiano della Capitale. Con una forte vocazione locale unita alla copertura dei fatti nazionali, rappresenta una delle testate più radicate e diffuse nell’area dell’Italia centrale e del Lazio.

IL GIORNALE

Fondato a Milano il 25 giugno 1974 da Indro Montanelli come alternativa conservatrice e liberale al Corriere della Sera. Dagli anni Novanta è legato alla famiglia Berlusconi, mantenendo una linea editoriale di centro-destra e un’identità battagliera su temi di politica e attualità.

LIBERO

Fondato a Milano il 18 luglio 2000 da Vittorio Feltri, è un quotidiano di orientamento liberale e conservatore. Noto per i suoi titoli provocatori e uno stile comunicativo diretto e graffiante, si occupa principalmente di politica italiana, rivolgendosi a un elettorato di area destra.

IL MANIFESTO

Fondato a Roma il 28 aprile 1971 da un gruppo di intellettuali fuoriusciti dal PCI, si definisce “quotidiano comunista”. Gestito come cooperativa giornalistica, è celebre per le sue prime pagine iconiche, i titoli creativi e l’attenzione ai movimenti sociali e internazionali.

  • La denuncia: la rete internazionale che massacra El Fasher ha il suo cuore negli Emirati
    di Chiara Cruciati
    «L’assedio delle Forze di supporto rapido (Rsf) su El Fasher presenta indicatori di genocidio ai danni delle comunità non arabe del Darfur, in particolare Fur e Zaghawa». Oltre alla catena […] The post La denuncia: la rete internazionale che massacra El Fasher ha il suo cuore negli Emirati first appeared on il manifesto.
  • Le grandi dimissioni dalla vigilanza Rai: commissione in tilt
    di Giuliano Santoro
    La decisione arriva quando mancano ventiquattr’ore dalla presentazione dei palinsesti Rai, prevista per oggi ad Ancona: tutti i membri d’opposizione della commissione di vigilanza hanno deciso di dimettersi, certificando la […] The post Le grandi dimissioni dalla vigilanza Rai: commissione in tilt first appeared on il manifesto.
  • «Il passo indietro è inevitabile di fronte al blocco della destra»
    di Giuliano Santoro
    «La situazione in commissione vigilanza Rai era completamente insopportabile. L’ultima volta che ci siamo riuniti risale a due anni fa. Di recente c’è stata una specie di seduta lampo, ma […] The post «Il passo indietro è inevitabile di fronte al blocco della destra» first appeared on il manifesto.
  • Il maccartismo all’italiana: meno spettatori, più sudditi
    di Silvia Scipioni
    La Rai deve avere nella sua macchina qualche tasto adibito all’autodistruzione. Guai a rischiare di avere qualche successo editoriale. Meglio un’azienda che almeno dal 2023 perde la gara degli ascolti […] The post Il maccartismo all’italiana: meno spettatori, più sudditi first appeared on il manifesto.
  • Kiev brucia. L’attacco russo più grave di sempre, 22 morti
    di Silvia Scipioni
    La risposta russa agli attacchi ucraini è arrivata, ha colpito Kiev brutalmente e ha palesato un fatto: per quanto le guerre potranno diventare tecnologiche – e questa sta battendo tutti […] The post Kiev brucia. L’attacco russo più grave di sempre, 22 morti first appeared on il manifesto.

Agenzie di stampa

ANSA

Fondata a Roma il 15 gennaio 1945, l’Agenzia Nazionale Stampa Associata è la principale agenzia d’informazione in Italia. Organizzata come cooperativa tra gli editori dei maggiori quotidiani, garantisce una copertura capillare dei fatti nazionali e mondiali attraverso i suoi dispacci.

ADNKRONOS

Fondata a Roma nel 1963 dalla fusione delle agenzie Adn e Kronos, è un’importante agenzia di stampa privata. Parte del Gruppo GMC, offre notizie in tempo reale su politica, esteri e cronaca, producendo inoltre rassegne stampa e contenuti multimediali per diversi settori editoriali.

Rassegna stampa

Questa rassegna stampa racchiude le prime pagine e le principali notizie di quotidiani e agenzie stampa nazionali. Le agenzie stampa italiane producono un flusso continuo di notizie utilizzato da giornali, radio, televisioni e piattaforme digitali, mentre le testate nazionali selezionano, verificano e approfondiscono i temi di maggiore interesse pubblico. (La redazione)

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