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In campo Francia-Spagna 0-2, gol di Oryazabal, raddoppia Pedro Porro, gol annullato a Yamal DIRETTA ANSA (leggi di più)
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IL SOLE 24 ORE * SPORT: «FRANCIA-SPAGNA, UNA FINALE ANTICIPATA VALE IL PASS PER IL SOGNO MONDIALE agenziagiornalisticaopinione.it (leggi di più)
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