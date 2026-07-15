Home ARTICOLI 🗞️📰 Rassegna stampa: i quotidiani di oggi mercoledì 15 luglio 2026
Categorie: ARTICOLINEWSRASSEGNA STAMPA

🗞️📰 Rassegna stampa: i quotidiani di oggi mercoledì 15 luglio 2026

Rassegna stampa: una panoramica delle principali testate e agenzie italiane, con le rispettive prime pagine e notizie ottenute con feed/rss. Buona lettura.

Pubblicato da
✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT
15 Luglio 2026

Quotidiani

Il panorama informativo italiano è un ecosistema dinamico fatto di quotidiani nazionali, agenzie di stampa e flussi di notizie che raccontano il Paese in tempo reale. Tra analisi, approfondimenti, retroscena e breaking news, le principali testate giornalistiche offrono ogni giorno chiavi di lettura autorevoli per capire cosa accade in Italia e nel mondo. Le agenzie di stampa, invece, alimentano il ritmo dell’attualità con aggiornamenti continui, rapidi e sempre sul pezzo.

ML GIORNALE RADIO

In questa sezione puoi esplorare le principali testate italiane, sfogliare le prime pagine dei quotidiani e seguire le ultime news attraverso feed RSS aggiornati in tempo reale. Un punto d’accesso smart e immediato all’informazione, pensato per chi vuole restare connesso ai fatti, alle idee e alle storie che contano. Buona lettura. (La redazione)

mercoledì 15 luglio 2026

Prime pagine dei quotidiani nazionali italiani

Scopri le prime pagine dei principali quotidiani nazionali. Il servizio, esterno a questo sito, è offerto da Giornalone.it. Per leggere la prima pagina di ciascun giornale, è sufficiente cliccare sul relativo titolo-link.

RASSEGNA STAMPA DI OGGI
mercoledì, 15 luglio 2026

Giornali sportivi

RASSEGNA STAMPA DI OGGI
mercoledì, 15 luglio 2026

RSS dei dei principali siti e quotidiani italiani

DOMANI

Domani è un quotidiano italiano d’informazione con sede a Roma, edito da Carlo De Benedetti, pubblicato dalla società Editoriale Domani S.p.A. e distribuito da RCS MediaGroup.

  • Sulla legge elettorale Meloni ha peccato di hybris: la sinistra ora ha una grande chance
    di Emiliano Fittipaldi
  • Legge elettorale, quei leader carismatici in fuga dal «popolo sovrano»
    di Pino Pisicchio
  • Il Mossad puntava su Ahmadinejad per colpire il clero
    di Renzo Guolo
    Era davvero l’ex presidente “falco” la pedina-chiave di un visionario piano ordito dal servizio segreto estero di Tel Aviv che prevedeva, addirittura, il suo ritorno al vertice a seguito del cambio di regime provocato dall’attacco di Netanyahu e Trump? Ebbene, è proprio il suo “khomeinismo senza clero” a convincere gli israeliani a pensare che potesse essere li il grimaldello destinato a portare a compimento la delegittimazione dei turbanti del regime
  • La giustizia oltre gli slogan e la logica emergenziale
    di Marcello Basilico
    L’intervista rilasciata dal viceministro Francesco Paolo Sisto a Domani, impone alcune puntualizzazioni. Al ministero va riconosciuto un impegno notevole su un duplice fronte: la copertura degli organici dei magistrati e il perseguimento degli obiettivi del Pnrr in materia di giustizia. Ma sarebbe meglio evitare le frasi a effetto e fare i conti con la realtà
  • Hormuz, dietrofront di Trump: «Affari nel Golfo Persico per tenere aperto lo Stretto»
    di LUCIA MALATESTA
    Di nuovo una giravolta del presidente Usa: prima butta sul tavolo un pedaggio del 20 per cento per chi passa dallo Stretto, poi sostituito da «accordi commerciali con i paesi del Golfo». Poi le (disperate) promesse: lo Stretto sarà «aperto a tutto il traffico navale, ad eccezione di quello iraniano». Infine le minacce: «Potremmo bombardare il sito nucleare di Pickaxe». In risposta ai nuovi raid americani, l’Iran colpisce tre petroliere. Intanto il prezzo del petrolio schizza a 87 dollari al barile


CORRIERE DELLA SERA

Fondato a Milano il 5 marzo 1876 da Eugenio Torelli Viollier, è storicamente il primo quotidiano italiano per diffusione. Testata di riferimento della borghesia industriale milanese, ha sede in via Solferino e si distingue per l’autorevolezza dei suoi editorialisti e della cronaca.

  • Sgarbi, il quadro e l’inchiesta: «Anche questa finirà in nulla»
    di Giovanna Cavalli
    Il caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euro
  • IL SINDACO DI GENOVA Lo sfogo di Bucci: «Gioco al massacro, non ci sto. Chiedo chiarezza, pronto a parlare con i pm»
    di Marco Imarisio
    Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»
  • Marco Balich: «Ero il dj alle feste di De Michelis. A Torino ho tenuto lontani Peter Gabriel e Yoko Ono»
    di Elvira Serra
    Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»
  • Elio: «Dante e il suo autismo. Lo Stato lascia soli noi genitori. Ridere? Oggi fa paura»
    di Walter Veltroni
    Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»
  • 201. La via del tramonto
    di Alessandro Davenia

LA REPUBBLICA

Fondata a Roma il 14 gennaio 1976 da Eugenio Scalfari, è stata la prima testata italiana a nascere in formato tabloid. Di orientamento progressista, ha rivoluzionato il panorama editoriale nazionale con un linguaggio innovativo e una forte attenzione ai temi civili e politici.

IL SOLE 24 ORE

Fondato a Milano nel 1865 (come Il Sole) e fuso con “24 Ore” nel 1965, è il principale quotidiano economico-finanziario d’Italia. Di proprietà di Confindustria, rappresenta un punto di riferimento per mercati e professionisti grazie alle analisi tecniche e agli inserti normativi.

IL FATTO QUOTIDIANO

Fondato a Roma il 23 settembre 2009 da Antonio Padellaro, si caratterizza per l’assenza di finanziamenti pubblici e una linea editoriale focalizzata su inchieste giudiziarie e politica. Ha introdotto un modello di partecipazione attiva dei lettori nel mercato mediatico.

  • Dentro gli allevamenti intensivi di polli col fotografo Aitor Garmendia: la realtà che l’industria vuol tenere nascosta
    di Essere Animali
    di Francesco Ceccarelli, con parole e foto di Aitor Garmendia Quando accompagno giornalisti o fotografi in un’indagine, c’è una cosa che spiego sempre prima di entrare: se vogliamo raccontare davvero come vivono gli animali negli allevamenti intensivi, l’unico modo è accedervi sotto copertura. Sappiamo che le visite autorizzate mostrano solo ciò che i gestori scelgono […] L'articolo Dentro gli allevamenti intensivi di polli col fotografo Aitor Garmendia: la realtà che l’industria vuol tenere nascosta proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • “Attenzione ai falsi Squeezy Dumplings, possono contenere benzene e mettere a rischio la salute dei vostri figli”: l’allarme dopo il ritiro di alcuni lotti contraffatti nel Regno Unito
    di Redazione FqMagazine
    Un giocattolo diventato virale tra i bambini è finito al centro di un’allerta nel Regno Unito dopo il richiamo di alcune versioni prive di marchio, risultate non conformi agli standard di sicurezza. Come riportato dal “Mirror”, si tratta degli “Squeezy Dumplings”, piccoli giochi sensoriali a forma di bao, molto popolari anche grazie alla moda delle […] L'articolo “Attenzione ai falsi Squeezy Dumplings, possono contenere benzene e mettere a rischio la salute dei vostri figli”: l’allarme dopo il ritiro di alcuni lotti contraffatti nel Regno Unito proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Il lavoro nobilita, ma non per la destra meloniana che evita l’argomento come la peste!
    di Sostenitore
    di Enza Plotino Il lavoro nobilita, ma non per la destra meloniana che evita l’argomento come la peste! Senza il lavoro le persone perdono la dignità. Ma oggi la dignità è una merce rara perché il lavoro è povero, senza tutele e crea fasce ampie di popolazione schiava e priva di mezzi di sussistenza. Una […] L'articolo Il lavoro nobilita, ma non per la destra meloniana che evita l’argomento come la peste! proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Oggi l’Argentina sfida l’Inghilterra in un clima infuocato, montano i sospetti di favori arbitrali: “La fiducia dei tifosi è crollata”
    di Giacomo Camelia
    C’è un soprannome che, negli ultimi giorni, è stato affibbiato a Messi e compagni sui social: “VARgentina“. Basta scorrere X per imbattersi in fotomontaggi di Gianni Infantino con la maglia albiceleste, video realizzati con l’IA che lo ritraggono mentre accompagna per mano un Messi bambino e migliaia di messaggi che parlano di un Mondiale 2026 […] L'articolo Oggi l’Argentina sfida l’Inghilterra in un clima infuocato, montano i sospetti di favori arbitrali: “La fiducia dei tifosi è crollata” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Biennale di Venezia, hanno tutti torto
    di Daniele Luttazzi
    La vicepresidente della Commissione europea Henna Virkkunen ha raccomandato ufficialmente all’agenzia Eacea (l’agenzia europea per la Cultura e l’Educazione) di interrompere il contributo di 2 milioni di euro alla Biennale di Venezia in seguito a “una valutazione approfondita delle risposte della Biennale per giustificare la riapertura del padiglione della Russia. La cultura in Europa – […] L'articolo Biennale di Venezia, hanno tutti torto proviene da Il Fatto Quotidiano.

LA STAMPA

Fondata a Torino il 9 febbraio 1867 con il nome di Gazzetta Piemontese, assunse l’attuale denominazione nel 1895. Storico quotidiano legato alla famiglia Agnelli e al gruppo FIAT, ha una forte radice territoriale sabauda ma una diffusione e un prestigio di livello internazionale.

IL MESSAGGERO

Fondato a Roma il 16 dicembre 1878 da Luigi Cesana e Francesco Adriani, è lo storico quotidiano della Capitale. Con una forte vocazione locale unita alla copertura dei fatti nazionali, rappresenta una delle testate più radicate e diffuse nell’area dell’Italia centrale e del Lazio.

IL GIORNALE

Fondato a Milano il 25 giugno 1974 da Indro Montanelli come alternativa conservatrice e liberale al Corriere della Sera. Dagli anni Novanta è legato alla famiglia Berlusconi, mantenendo una linea editoriale di centro-destra e un’identità battagliera su temi di politica e attualità.

LIBERO

Fondato a Milano il 18 luglio 2000 da Vittorio Feltri, è un quotidiano di orientamento liberale e conservatore. Noto per i suoi titoli provocatori e uno stile comunicativo diretto e graffiante, si occupa principalmente di politica italiana, rivolgendosi a un elettorato di area destra.

IL MANIFESTO

Fondato a Roma il 28 aprile 1971 da un gruppo di intellettuali fuoriusciti dal PCI, si definisce “quotidiano comunista”. Gestito come cooperativa giornalistica, è celebre per le sue prime pagine iconiche, i titoli creativi e l’attenzione ai movimenti sociali e internazionali.

  • Legge elettorale: governo affossato in Aula
    di Aurora Mocci
    Non ne servivano dieci o venti, ne bastava uno. Perché poi si ricorda l’esito: accolto o respinto. Sono passate da poco le 19 quando il tabellone della Camera si accende […] The post Legge elettorale: governo affossato in Aula first appeared on il manifesto.
  • Nelle celle infuocate il frutto delle strette securitarie di Meloni
    di Eleonora Martini
    «Ho visto decine di detenuti ammassati uno sull’altro, il doppio di quanti dovrebbero esserci. Faceva un caldo che toglieva il respiro. In una cella da tre c’erano sei persone, nei […] The post Nelle celle infuocate il frutto delle strette securitarie di Meloni first appeared on il manifesto.
  • «Ha vinto di nuovo la palude». Meloni prova a resistere
    di Silvia Scipioni
    «Ci abbiamo provato. Ha vinto di nuovo la palude. Occasione persa per gli italiani ma era giusto provarci», la premier commenta così, dopo due ore di raggelato silenzio, la sconfitta […] The post «Ha vinto di nuovo la palude». Meloni prova a resistere first appeared on il manifesto.
  • Gaza bombardata da Nord a Sud: almeno 10 vittime
    di Aurora Mocci
    Giocava nella sua tenda Motaz Marwan Abu Shaar, tra i rifugi di centinaia di migliaia di palestinesi sfollati dalle bombe e dai carri armati d’Israele. Aveva appena dieci anni, e […] The post Gaza bombardata da Nord a Sud: almeno 10 vittime first appeared on il manifesto.
  • Festa della Bastiglia, a Parigi il risveglio militare d’Europa
    di Silvia Scipioni
    Una celebrazione «massiccia» della festa nazionale, con l’Ucraina al centro e la partecipazione dei paesi della coalizione dei volonterosi, per Emmanuel Macron quasi un testamento di dieci anni all’Eliseo: il […] The post Festa della Bastiglia, a Parigi il risveglio militare d’Europa first appeared on il manifesto.

Agenzie di stampa

ANSA

Fondata a Roma il 15 gennaio 1945, l’Agenzia Nazionale Stampa Associata è la principale agenzia d’informazione in Italia. Organizzata come cooperativa tra gli editori dei maggiori quotidiani, garantisce una copertura capillare dei fatti nazionali e mondiali attraverso i suoi dispacci.

ADNKRONOS

Fondata a Roma nel 1963 dalla fusione delle agenzie Adn e Kronos, è un’importante agenzia di stampa privata. Parte del Gruppo GMC, offre notizie in tempo reale su politica, esteri e cronaca, producendo inoltre rassegne stampa e contenuti multimediali per diversi settori editoriali.

Rassegna stampa

Questa rassegna stampa racchiude le prime pagine e le principali notizie di quotidiani e agenzie stampa nazionali. Le agenzie stampa italiane producono un flusso continuo di notizie utilizzato da giornali, radio, televisioni e piattaforme digitali, mentre le testate nazionali selezionano, verificano e approfondiscono i temi di maggiore interesse pubblico. (La redazione)

Reset

Cerca il prodotto su Amazon

Musicletter.it utilizza i link di affiliazione per supportare il progetto.

✓ MUSICLETTER.IT è un sito indipendente di musica, cultura e informazione fondato nel 2005 da Luca D'Ambrosio © Tutti i diritti riservati - 15 Luglio 2026

Pubblicato da
✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT
15 Luglio 2026

Articoli recenti

⚽ La Spagna è la prima finalista dei mondiali di calcio • Aggiornamenti di oggi mercoledì 15 luglio 2026

14 Luglio 2026

☀️🌦️Che tempo fa? Meteo città: previsioni in tempo reale • mercoledì 15 luglio 2026

14 Luglio 2026

🎤☀️🌦️Meteo concerti: controlla le previsioni del tempo prima di andare a un concerto all’aperto

14 Luglio 2026

⚽ Frosinone Calcio: notizie, campagna acquisti, risultati, novità • Aggiornamenti di oggi mercoledì 15 luglio 2026

14 Luglio 2026

🔴🎾📺 Jannik Sinner: tutto sul numero uno del tennis mondiale • Aggiornamenti di oggi mercoledì 15 luglio 2026

14 Luglio 2026

​📻 ML Radio: tre canali streaming per ascoltare musica gratis ovunque via YouTube

14 Luglio 2026
Scarica l'APP App Radio Video
Scarica l'APP App Radio Video
Google Aggiungi Musicletter.it tra le tue fonti preferite di Google