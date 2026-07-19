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🇮🇹⚖️ Caso Roggero: l'Italia non è il Far West, la giustizia fai da te non è ammessa in uno Stato di diritto • Aggiornamenti di oggi domenica 19 luglio 2026

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19 Luglio 2026

Attualità

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📰 "Non punibile qualsiasi reazione", così la Lega vuole cambiare la legge sulla legittima difesa - Adnkronos

"Non punibile qualsiasi reazione", così la Lega vuole cambiare la legge sulla legittima difesa  Adnkronos (leggi di più)

📰 Quando la legge diventa un nemico. Il caso Roggero e la lenta erosione della democrazia costituzionale - Pressenza - International Press Agency

Quando la legge diventa un nemico. Il caso Roggero e la lenta erosione della democrazia costituzionale  Pressenza - International Press Agency (leggi di più)

📰 Caso Roggero, Salvini: “Ampliare il perimetro della legittima difesa all’esterno delle case” - L'Unione Sarda.it

Caso Roggero, Salvini: “Ampliare il perimetro della legittima difesa all’esterno delle case”  L'Unione Sarda.it (leggi di più)

👨‍👩‍👧‍👦 La famiglia di Mario Roggero sul caso del 2005: "Nessuna spedizione punitiva, solo istinto di protezione paterna" - MilanoToday

La famiglia di Mario Roggero sul caso del 2005: "Nessuna spedizione punitiva, solo istinto di protezione paterna"  MilanoToday (leggi di più)

📰 Salvini da Roggero: «Pena eccessiva», ma è il minimo di legge - Il Fatto Quotidiano

Salvini da Roggero: «Pena eccessiva», ma è il minimo di legge  Il Fatto Quotidiano (leggi di più)

📰 Caso Roggero, la moglie rompe il silenzio: “Mario non è un giustiziere, chiedo un gesto di umanità” - Torino Cronaca

Caso Roggero, la moglie rompe il silenzio: “Mario non è un giustiziere, chiedo un gesto di umanità”  Torino Cronaca (leggi di più)

📣 Mario Roggero, Salvini torna a visitare il gioielliere in carcere: le news - Adnkronos

Mario Roggero, Salvini torna a visitare il gioielliere in carcere: le news  Adnkronos (leggi di più)

📰 Caso Roggero, Meloni rompe il silenzio: "Condanna sproporzionata", rilancia l'ipotesi della grazia - Torino Cronaca

Caso Roggero, Meloni rompe il silenzio: "Condanna sproporzionata", rilancia l'ipotesi della grazia  Torino Cronaca (leggi di più)

📰 Caso Roggero: la Lega presenta mozione per grazia - Living Cesenatico

Caso Roggero: la Lega presenta mozione per grazia  Living Cesenatico (leggi di più)

📰 Sulle regole (e sul caso Roggero): il diritto non è mai uno strumento del potere - Avvenire

Sulle regole (e sul caso Roggero): il diritto non è mai uno strumento del potere  Avvenire (leggi di più)

⚖️ IL COMMENTO Roggero, l’ipocrisia di chi ammicca alla giustizia fai-da-te ignorando leggi e sentenze - La Gazzetta del Mezzogiorno

IL COMMENTO Roggero, l’ipocrisia di chi ammicca alla giustizia fai-da-te ignorando leggi e sentenze  La Gazzetta del Mezzogiorno (leggi di più)

📰 Mario Roggero e il caso del 2005 col fidanzato della figlia, la precisazione: "Falsità, fu istinto paterno" - Virgilio

Mario Roggero e il caso del 2005 col fidanzato della figlia, la precisazione: "Falsità, fu istinto paterno"  Virgilio (leggi di più)

📰 Caso Roggero, il legale: “Fiduciosi sulla grazia, ma i tempi non saranno brevi” - La Stampa

Caso Roggero, il legale: “Fiduciosi sulla grazia, ma i tempi non saranno brevi”  La Stampa (leggi di più)

📰 Caso Roggero, Meloni: "Ho autorizzato Nordio ad avviare la pratica di grazia" - lapresse.it

Caso Roggero, Meloni: "Ho autorizzato Nordio ad avviare la pratica di grazia"  lapresse.it (leggi di più)

📰 Caso Roggero, Meloni: 'Pena sproporzionata. Ho chiesto io a Nordio di procedere per la grazia' - TGLA7

Caso Roggero, Meloni: 'Pena sproporzionata. Ho chiesto io a Nordio di procedere per la grazia'  TGLA7 (leggi di più)

📰 Caso Roggero, tra appelli alla grazia e difesa della magistratura - Gazzetta d'Alba

Caso Roggero, tra appelli alla grazia e difesa della magistratura  Gazzetta d'Alba (leggi di più)

📰 Salvini su Roggero: "Non è pericoloso. Rispetto la sentenza ma serve umanità: penso ai domiciliari" - il Giornale

Salvini su Roggero: "Non è pericoloso. Rispetto la sentenza ma serve umanità: penso ai domiciliari"  il Giornale (leggi di più)

📰 Il caso Roggero, La Notte: oltre la cronaca, una riflessione necessaria. - BariSera

Il caso Roggero, La Notte: oltre la cronaca, una riflessione necessaria.  BariSera (leggi di più)

📰 Caso Roggero, la moglie a Mattarella: “Gli chiedo un atto di clemenza e di umanità” - Sky TG24

Caso Roggero, la moglie a Mattarella: “Gli chiedo un atto di clemenza e di umanità”  Sky TG24 (leggi di più)

📰 Caso Mario Roggero, Giorgia Meloni conferma di aver autorizzato Nordio ad avviare la pratica per la grazia - Virgilio

Caso Mario Roggero, Giorgia Meloni conferma di aver autorizzato Nordio ad avviare la pratica per la grazia  Virgilio (leggi di più)

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