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"Non punibile qualsiasi reazione", così la Lega vuole cambiare la legge sulla legittima difesa Adnkronos (leggi di più)
Quando la legge diventa un nemico. Il caso Roggero e la lenta erosione della democrazia costituzionale Pressenza - International Press Agency (leggi di più)
Caso Roggero, Salvini: “Ampliare il perimetro della legittima difesa all’esterno delle case” L'Unione Sarda.it (leggi di più)
La famiglia di Mario Roggero sul caso del 2005: "Nessuna spedizione punitiva, solo istinto di protezione paterna" MilanoToday (leggi di più)
Salvini da Roggero: «Pena eccessiva», ma è il minimo di legge Il Fatto Quotidiano (leggi di più)
Caso Roggero, la moglie rompe il silenzio: “Mario non è un giustiziere, chiedo un gesto di umanità” Torino Cronaca (leggi di più)
Mario Roggero, Salvini torna a visitare il gioielliere in carcere: le news Adnkronos (leggi di più)
Caso Roggero, Meloni rompe il silenzio: "Condanna sproporzionata", rilancia l'ipotesi della grazia Torino Cronaca (leggi di più)
Caso Roggero: la Lega presenta mozione per grazia Living Cesenatico (leggi di più)
Sulle regole (e sul caso Roggero): il diritto non è mai uno strumento del potere Avvenire (leggi di più)
IL COMMENTO Roggero, l’ipocrisia di chi ammicca alla giustizia fai-da-te ignorando leggi e sentenze La Gazzetta del Mezzogiorno (leggi di più)
Mario Roggero e il caso del 2005 col fidanzato della figlia, la precisazione: "Falsità, fu istinto paterno" Virgilio (leggi di più)
Caso Roggero, il legale: “Fiduciosi sulla grazia, ma i tempi non saranno brevi” La Stampa (leggi di più)
Caso Roggero, Meloni: "Ho autorizzato Nordio ad avviare la pratica di grazia" lapresse.it (leggi di più)
Caso Roggero, Meloni: 'Pena sproporzionata. Ho chiesto io a Nordio di procedere per la grazia' TGLA7 (leggi di più)
Caso Roggero, tra appelli alla grazia e difesa della magistratura Gazzetta d'Alba (leggi di più)
Salvini su Roggero: "Non è pericoloso. Rispetto la sentenza ma serve umanità: penso ai domiciliari" il Giornale (leggi di più)
Il caso Roggero, La Notte: oltre la cronaca, una riflessione necessaria. BariSera (leggi di più)
Caso Roggero, la moglie a Mattarella: “Gli chiedo un atto di clemenza e di umanità” Sky TG24 (leggi di più)
Caso Mario Roggero, Giorgia Meloni conferma di aver autorizzato Nordio ad avviare la pratica per la grazia Virgilio (leggi di più)
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