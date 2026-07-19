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VIDEO | Mondiali, l’Inghilterra sfata il tabù della ‘finalina’: è terza, Francia battuta Agenzia Dire (leggi di più)
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Video con i gol della partita Francia-Inghilterra per il terzo posto ai Mondiali del 2026. Vietnam.vn (leggi di più)
Mondiali di Calcio 2026 2026 - Francia - Inghilterra 4-6: Highlights - Video RaiPlay (leggi di più)
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Mondiali 2026, Inghilterra batte Francia nella finalina per 6 a 4 Sky TG24 (leggi di più)
Mondiali, highlights di Francia-Inghilterra (LA2 Sport Live 18.07.2026, 23h00) RSI (leggi di più)
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Finale terzo posto Mondiali: 5 curiosità storie, gol e record DAZN (leggi di più)
RAI 1 * MONDIALI CALCIO - "COPPA DEL MONDO FIFA 2026" * 18/7 - 23.00 : «FRANCIA-INGHILTERRA, "IN CHIARO" - PARTITA FREE (VEDI E RIVEDI DIRETTA VIDEO WEB STREAMING) agenziagiornalisticaopinione.it (leggi di più)
Mondiali 2026, diretta Francia-Inghilterra: formazioni, orario e dove vedere la finale per il terzo posto in streaming DAZN (leggi di più)
Francia-Inghilterra per il 3° posto ai Mondiali orario e dove vederla oggi in TV | le formazioni della finalina Zazoom Social News (leggi di più)
L’Inghilterra prima dilaga poi si spaventa, ma chiude terza RSI (leggi di più)
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Mondiali, highlights di Francia-Spagna (LA2 Sport Live 14.07.2026, 21h00) RSI (leggi di più)
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