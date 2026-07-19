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⚽✨ LIVE calciomercato serie A: Milan, Inter, Juventus, Roma, Lazio, Napoli, Fiorentina, Torino... • Aggiornamenti di oggi domenica 19 luglio 2026

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19 Luglio 2026

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⚽ Calciomercato Serie A 2026/2027: acquisti e cessioni, trasferimenti ufficiali e probabili formazioni tipo - Goal.com

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⚽ Il Pagellone di Calciomercato: Inter come Milan, Juventus insufficiente. Roma 7, Napoli 5, Genoa 6,5. La Lazio non convince - Calciomercato

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⚽ Calciomercato invernale 2026 LIVE: tutte le ultime notizie, le trattative e i trasferimenti in Serie A e negli altri campionati - Calciomercato

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⚽ Calciomercato, tabellone acquisti e cessioni Serie A: da Malen a Raspadori, da Fullkrug a Boga. Tutte le trattative squadra per squadra - Il Gazzettino

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⚽ Calciomercato | Sessione invernale | Tutte le operazioni ufficiali | Rugani alla Fiorentina, la Roma prende Zaragoza, Boga alla Juve, scambio Holm-Joao Mario! Lookman va all’Atletico Madrid, Alisson Santos al Napoli, Strefezza al Parma - l’angolo dei pronostici

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