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“Leao? Ci sono voci, ma resta del Milan”: Amorim dribbla le domande su Rafa, il Fenerbahce a Milano Goal.com (leggi di più)
Leao-Fenerbahce, Milan chiede 50 milioni: parti lontane. C'è anche il Galatasaray Sky SportLeao alla Roma: cosa c'è di vero sulla clamorosa trattativa col Milan RomaTodayLeao-Fenerbahce, i dirigenti turchi sono stati a Casa Milan: i dettagli dell'offerta SportmediasetNEWS - Orsolini, Lucumi, K. Thuram, Bremer, Yildiz, Bowie, Diawara, Sohm, Delprato, Gila e le ultime su Leao SOS FantaSKY - Leao ancora lontano dalla Turchia, il Milan resta fermo sulla... (leggi di più)
Leao, Lukaku e non solo: le 5 grane da risolvere in Serie A eurosport.it (leggi di più)
Perché il Milan e Amorim vogliono sostituire Leao con Karetsas? La risposta in tre numeri La Gazzetta dello Sport (leggi di più)
Leão assiste alla doppietta del suo "idolo" Neymar e rivela il desiderio di giocare nel Flamengo Diretta (leggi di più)
Leao-Corinthians, c'entra il mercato? Perché Rafa si sta allenando con i brasiliani Goal.com (leggi di più)
Il Barcellona riattiva la trattativa per Rafael Leao: il Milan chiede 70 milioni di euro. Vietnam.vn (leggi di più)
Il Barcellona riprende la corsa per Rafael Leao: la sfida da 70 milioni di euro per il gigante. Vietnam.vn (leggi di più)
Calciomercato: il Galatasaray cerca Leao, la Juve rilancia su Kolo Muani ANSA (leggi di più)
TRIBUNA.COM * SERIE A: «SUGGESTIONE RAFA LEAO PER LA ROMA: I RUMORS DI MERCATO DALLA GERMANIA agenziagiornalisticaopinione.it (leggi di più)
BREAKING - Comunicato Fenerbahce: "Le voci su un'offerta da 100 milioni per Leao sono false! La verità" SOS Fanta (leggi di più)
Il Fenerbahce smentisce: "Nessuna offerta al Milan per Leao da 100 milioni" Radio Sportiva (leggi di più)
Il Fenerbahce: "Mai presentata offerta da 100 mln per Leao" Sportmediaset (leggi di più)
Calcio: Leao, ho parlato con il Milan della cessione ma studierò opzioni ANSA (leggi di più)
LA RASSEGNA STAMPA DI MERCOLEDÌ 22 LUGLIO AC Milan (leggi di più)
Il paradosso Rafael Leão: vuole lasciare il Milan, ma nessun top club europeo si fa avanti Calcio.com (leggi di più)
La strana estate di Leao: ha chiesto di andare via ma non lo vuole nessuno. Se parte, il Milan va su Karetsas La Gazzetta dello Sport (leggi di più)
Milan, sondaggio del Chelsea per Leao: la posizione del calciatore Sportmediaset (leggi di più)
Milan, ecco cosa risulta su Leao e il Tottenham: la verità e le novità sul futuro di Rabiot SOS Fanta (leggi di più)
Calciomercato Milan, quanti nomi in bilico: da Loftus-Cheek a Leao, il punto sulle cessioni Tuttosport (leggi di più)
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