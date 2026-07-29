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📰 Glen Hansard, morto a 56 anni il cantautore irlandese premio Oscar: vittima di un incidente in moto 🛑 Notizie dell’ultim’ora mercoledì 29 luglio 2026

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29 Luglio 2026

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🎸 Morto Glen Hansard a 56 anni in un incidente di moto - OndaRock

Morto Glen Hansard a 56 anni in un incidente di moto  OndaRock (leggi di più)

📰 Glen Hansard morto in un incidente in moto: l'attore e musicista premio Oscar aveva 56 anni. Da Dublino agli Academy, chi era - Leggo.it

Glen Hansard morto in un incidente in moto: l'attore e musicista premio Oscar aveva 56 anni. Da Dublino agli Academy, chi era  Leggo.it (leggi di più)

📰 Morto in un incidente in moto Glen Hansard, il cantautore premio Oscar aveva 56 anni - Italpress

Morto in un incidente in moto Glen Hansard, il cantautore premio Oscar aveva 56 anni  Italpress (leggi di più)

📰 È morto Glen Hansard, il musicista irlandese protagonista di Once - ComingSoon.it

È morto Glen Hansard, il musicista irlandese protagonista di Once  ComingSoon.it (leggi di più)

📣 Muore a 56 anni Glen Hansard, artista irlandese premio Oscar dopo incidente in moto - Euronews.com

Muore a 56 anni Glen Hansard, artista irlandese premio Oscar dopo incidente in moto  Euronews.com (leggi di più)

📰 È morto il cantautore premio Oscar Glen Hansard - Rolling Stone Italia

È morto il cantautore premio Oscar Glen Hansard  Rolling Stone Italia (leggi di più)

📰 Addio a Glen Hansard, il cantautore irlandese è morto in un incidente in moto - Quotidiano Nazionale

Addio a Glen Hansard, il cantautore irlandese è morto in un incidente in moto  Quotidiano Nazionale (leggi di più)

🎸🎤 E' morto Glen Hansard, star internazionale della musica folk-rock e premio Oscar - Ultima ora - Ansa.it - ANSA

E' morto Glen Hansard, star internazionale della musica folk-rock e premio Oscar - Ultima ora - Ansa.it  ANSA (leggi di più)

📰 Morto Glen Hansard, il cantautore premio Oscar aveva 56 anni - bluewin.ch

Morto Glen Hansard, il cantautore premio Oscar aveva 56 anni  bluewin.ch (leggi di più)

🎤 So long, Glen: uomo di musica, di cuore e di infinita generosità - Mescalina.it

So long, Glen: uomo di musica, di cuore e di infinita generosità  Mescalina.it (leggi di più)

📰 Morto Glen Hansard, il cantautore premio Oscar aveva 56 anni - SWI swissinfo.ch

Morto Glen Hansard, il cantautore premio Oscar aveva 56 anni  SWI swissinfo.ch (leggi di più)

📰 Morto a soli 56 anni Glen Hansard, premio Oscar e musicista molto amato anche in Italia - today.it

Morto a soli 56 anni Glen Hansard, premio Oscar e musicista molto amato anche in Italia  today.it (leggi di più)

🎬 Addio a Glen Hansard, vinse l’Oscar per Once - Cinematografo

Addio a Glen Hansard, vinse l’Oscar per Once  Cinematografo (leggi di più)

📰 Morto Glen Hansard, il cantante irlandese si esibì a Ferrara Sotto le Stelle e Comfort Festival - La Nuova Ferrara

Morto Glen Hansard, il cantante irlandese si esibì a Ferrara Sotto le Stelle e Comfort Festival  La Nuova Ferrara (leggi di più)

📰 Glen Hansard è morto: addio alla voce di Once e The Frames - Music Attitude

Glen Hansard è morto: addio alla voce di Once e The Frames  Music Attitude (leggi di più)

📰 Glen Hansard è morto a 50 anni: il cantautore premio Oscar vittima di un incidente in moto - Fanpage

Glen Hansard è morto a 50 anni: il cantautore premio Oscar vittima di un incidente in moto  Fanpage (leggi di più)

📰 Glen Hansard, morto in un incidente in moto il cantautore premio Oscar. Aveva 56 anni - Corriere della Sera

Glen Hansard, morto in un incidente in moto il cantautore premio Oscar. Aveva 56 anni  Corriere della SeraÈ morto Glen Hansard  Il PostGlen Hansard, morto a 56 anni in un incidente di moto il cantautore premio Oscar  la RepubblicaAddio a Glen Hansard, il cantautore Premio Oscar muore in un incidente in moto  Tgcom24È morto Glen Hansard, cantautore irlandese, aveva 56 anni  La Gazzetta dello SportÈ morto Glen Hansard, il cantautore premio Oscar... (leggi di più)

📰 Glen Hansard è morto in un incidente: il cantautore irlandese aveva 56 anni - Musicoff Community

Glen Hansard è morto in un incidente: il cantautore irlandese aveva 56 anni  Musicoff Community (leggi di più)

📰 Ci lascia a 56 anni Glen Hansard per un incidente stradale - Indie For Bunnies

Ci lascia a 56 anni Glen Hansard per un incidente stradale  Indie For Bunnies (leggi di più)

📰 Addio a Glen Hansard, il cantautore premio Oscar morto in un incidente in moto - Adnkronos

Addio a Glen Hansard, il cantautore premio Oscar morto in un incidente in moto  Adnkronos (leggi di più)

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