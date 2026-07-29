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Diretta Juventus-Nizza: quando si gioca, orario, formazioni e dove vederla in streaming | DAZN News Italia DAZN (leggi di più)
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27/07/2025 - 12:18 PERUGIA CALCIO, DOPO IL RIENTRO, IN PROGRAMMA DUE AMICHEVOLI AC-PERUGIA.com (leggi di più)
Calcio Lecco. I blucelesti stravincono l’amichevole con il Porfido Albiano per 7-0 Lecco Notizie (leggi di più)
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Karlsruher-Inter 1-2, gol e highlights dell'amichevole. Decide Diouf: due gol nel recupero! Sky Sport (leggi di più)
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L'Atalanta ribalta il doppio vantaggio amaranto: Arezzo battuto 3-2 nel test a Zingonia ArezzoNotizie (leggi di più)
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