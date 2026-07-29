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☀️ Meteo, ondata di caldo africano in arrivo 🛑 Notizie dell’ultim’ora mercoledì 29 luglio 2026

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29 Luglio 2026

Attualità

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📰 Caldo, quando finisce la quarta ondata? «Temperature record almeno fino a Ferragosto». Ma c'è la data della tregua - Il Messaggero

Caldo, quando finisce la quarta ondata? «Temperature record almeno fino a Ferragosto». Ma c'è la data della tregua  Il Messaggero (leggi di più)

📰 Caldo africano, arriva la quarta ondata: escalation termica fino a 41°C e +8 gradi oltre la media. Le città dove si rischiano nuovi record - Leggo.it

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📰 Caldo record, arrivata la quarta ondata: «Sarà molto lunga». Picchi di 41 gradi e notti tropicali, quanto dura e perché è la peggiore... - Leggo.it

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📰 Ondata di caldo in arrivo, picchi di 41 gradi (ma non ovunque): ecco quanto durerà e perché sarà la peggiore dell'estate - Il Messaggero

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📰 Estate torrida: arriva oggi l’ondata di caldo più lunga, afa sino al 10 agosto - La Nuova Sardegna

Estate torrida: arriva oggi l’ondata di caldo più lunga, afa sino al 10 agosto  La Nuova Sardegna (leggi di più)

📰 Quei 4 gradi in più che cambiano tutto: la quarta ondata di caldo spaventa l’Italia - Quotidiano Nazionale

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📣🌦️ RAINEWS * CRONACA: «METEO, L'ANTICICLONE AFRICANO È ARRIVATO: ONDATA DI CALDO E 7 GRADI OLTRE LA MEDIA - agenziagiornalisticaopinione.it

RAINEWS * CRONACA: «METEO, L'ANTICICLONE AFRICANO È ARRIVATO: ONDATA DI CALDO E 7 GRADI OLTRE LA MEDIA  agenziagiornalisticaopinione.it (leggi di più)

📰 Quarta ondata di caldo, l'anticiclone africano infiamma l'Italia: fino a 41 gradi e afa almeno fino a Ferragosto - L'Espresso

Quarta ondata di caldo, l'anticiclone africano infiamma l'Italia: fino a 41 gradi e afa almeno fino a Ferragosto  L'Espresso (leggi di più)

📰 Caldo intenso in Sardegna, da domani nuova ondata di calore: weekend rovente - Cagliaripad.it

Caldo intenso in Sardegna, da domani nuova ondata di calore: weekend rovente  Cagliaripad.it (leggi di più)

📰 Caldo in Emilia Romagna, nuova ondata: «Masse calde dall'Africa. Si arriva a 38 gradi, durerà una decina di giorni e non calerà nemmeno di notte» - Corriere di Bologna

Caldo in Emilia Romagna, nuova ondata: «Masse calde dall'Africa. Si arriva a 38 gradi, durerà una decina di giorni e non calerà nemmeno di notte»  Corriere di Bologna (leggi di più)

🌦️ Al via un'intensa ondata di caldo africano. Verso picchi di oltre 40°C - 3BMeteo

Al via un'intensa ondata di caldo africano. Verso picchi di oltre 40°C  3BMeteoCaldo record, al via quarta ondata con punte di 40 gradi. Quando finisce l'incubo? C'è una data (più o meno)  AdnkronosNuova ondata di calore, ecco fino a quando durerà il caldo e quando sarà il picco  Sky TG24Meteo, l'anticiclone africano è arrivato: ondata di caldo e 7 gradi oltre la media  RaiNewsLa quarta ondata di caldo africano durerà almeno due settimane: fino a 41 gra... (leggi di più)

🌦️ Meteo, ecco l'anticiclone africano: parte la quarta ondata di caldo: ecco quanto durerà - Il Mattino

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📰 Da domani scatta l'ondata di caldo: punte di 38 gradi fino al 6 agosto - L'Adige

Da domani scatta l'ondata di caldo: punte di 38 gradi fino al 6 agosto  L'Adige (leggi di più)

📰 L’estate 2026 non dà tregua: in arrivo la quarta ondata di caldo africano, nel weekend picchi fino a 40 gradi - CagliariToday

L’estate 2026 non dà tregua: in arrivo la quarta ondata di caldo africano, nel weekend picchi fino a 40 gradi  CagliariToday (leggi di più)

📰 Quanto dura la nuova ondata di caldo africano e le previsioni fino al weekend 1-2 agosto - SassariToday

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📰 In arrivo la quarta ondata di caldo africano, bollino arancione a Roma - Quotidiano La Voce - Quotidiano la Voce

In arrivo la quarta ondata di caldo africano, bollino arancione a Roma - Quotidiano La Voce  Quotidiano la Voce (leggi di più)

📰 Ondata di caldo africano in arrivo: attese punte di 35 gradi - giornaledilecco.it

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📣🌦️ Meteo, l'anticiclone africano è arrivato: ondata di caldo e 7 gradi oltre la media - RaiNews

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🌦️ MeteoGiuliacci: "Difficile anche dormire". Quando sarà insopportabile - Il Tempo

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