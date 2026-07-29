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Caldo, quando finisce la quarta ondata? «Temperature record almeno fino a Ferragosto». Ma c'è la data della tregua Il Messaggero (leggi di più)
Caldo africano, arriva la quarta ondata: escalation termica fino a 41°C e +8 gradi oltre la media. Le città dove si rischiano nuovi record Leggo.it (leggi di più)
Caldo record, arrivata la quarta ondata: «Sarà molto lunga». Picchi di 41 gradi e notti tropicali, quanto dura e perché è la peggiore... Leggo.it (leggi di più)
Ondata di caldo in arrivo, picchi di 41 gradi (ma non ovunque): ecco quanto durerà e perché sarà la peggiore dell'estate Il Messaggero (leggi di più)
Estate torrida: arriva oggi l’ondata di caldo più lunga, afa sino al 10 agosto La Nuova Sardegna (leggi di più)
Quei 4 gradi in più che cambiano tutto: la quarta ondata di caldo spaventa l’Italia Quotidiano Nazionale (leggi di più)
RAINEWS * CRONACA: «METEO, L'ANTICICLONE AFRICANO È ARRIVATO: ONDATA DI CALDO E 7 GRADI OLTRE LA MEDIA agenziagiornalisticaopinione.it (leggi di più)
Quarta ondata di caldo, l'anticiclone africano infiamma l'Italia: fino a 41 gradi e afa almeno fino a Ferragosto L'Espresso (leggi di più)
Caldo intenso in Sardegna, da domani nuova ondata di calore: weekend rovente Cagliaripad.it (leggi di più)
Caldo in Emilia Romagna, nuova ondata: «Masse calde dall'Africa. Si arriva a 38 gradi, durerà una decina di giorni e non calerà nemmeno di notte» Corriere di Bologna (leggi di più)
Al via un'intensa ondata di caldo africano. Verso picchi di oltre 40°C 3BMeteoCaldo record, al via quarta ondata con punte di 40 gradi. Quando finisce l'incubo? C'è una data (più o meno) AdnkronosNuova ondata di calore, ecco fino a quando durerà il caldo e quando sarà il picco Sky TG24Meteo, l'anticiclone africano è arrivato: ondata di caldo e 7 gradi oltre la media RaiNewsLa quarta ondata di caldo africano durerà almeno due settimane: fino a 41 gra... (leggi di più)
Meteo, ecco l'anticiclone africano: parte la quarta ondata di caldo: ecco quanto durerà Il Mattino (leggi di più)
TG5: Caldo: arriva la quarta ondata Video Mediaset Infinity (leggi di più)
Da domani scatta l'ondata di caldo: punte di 38 gradi fino al 6 agosto L'Adige (leggi di più)
L’estate 2026 non dà tregua: in arrivo la quarta ondata di caldo africano, nel weekend picchi fino a 40 gradi CagliariToday (leggi di più)
Quanto dura la nuova ondata di caldo africano e le previsioni fino al weekend 1-2 agosto SassariToday (leggi di più)
In arrivo la quarta ondata di caldo africano, bollino arancione a Roma - Quotidiano La Voce Quotidiano la Voce (leggi di più)
Ondata di caldo africano in arrivo: attese punte di 35 gradi giornaledilecco.it (leggi di più)
Meteo, l'anticiclone africano è arrivato: ondata di caldo e 7 gradi oltre la media RaiNews (leggi di più)
MeteoGiuliacci: "Difficile anche dormire". Quando sarà insopportabile Il Tempo (leggi di più)
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