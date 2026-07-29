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Alcaraz salta anche gli Us Open? Rischio stagione finita, come può cambiare il ranking di quanto aumenta per Sinner il vantaggio Il Messaggero (leggi di più)
Wimbledon 2026: nuovi record di affluenza e di pubblico digitale. Ecco il numero di spettatori Ubitennis (leggi di più)
Fabio Fognini e il forfait di Sinner a Montreal: "Ha senso in vista degli US Open" eurosport.it (leggi di più)
Stubbs difende Sinner: “Davvero pensate che gli interessino i 9 Masters 1000? L’obiettivo è un altro” OA Sport (leggi di più)
Lilli Tagger, la storia della nuova stella del tennis mondiale: «Jannik Sinner è un amico, ci siamo conosciuti sulle piste da sci» Corriere Alto Adige (leggi di più)
Sinner, l’America comincia a Montecarlo: allenamento con Vacherot e saluto a Berrettini Ubitennis (leggi di più)
Jannik Sinner e la scelta di vivere a Montecarlo: Ricci Bitti spiega i motivi della residenza nel Principato Il Mattino (leggi di più)
Perché Sinner vive a Montecarlo? La verità del consigliere Fitp: «Non è per le tasse, qui da noi sarebbe assalito» Corriere Adriatico (leggi di più)
IL SOLE 24 ORE * HTSI: «RIMETTERSI IN FORMA CON JANNIK SINNER, NAVIGANDO IN ALTO MARE agenziagiornalisticaopinione.it (leggi di più)
Jannik Sinner, la vita “semplice” a Montecarlo. Ricci Bitti: «È un'esigenza, perché ha scelto il Principato. In Italia sarebbe... Leggo.it (leggi di più)
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Sinner ci aveva visto lungo nel 2020: "Questo Alcaraz è fortissimo" Sky Sport (leggi di più)
Rimettersi in forma con Jannik Sinner, navigando in alto mare Il Sole 24 ORE (leggi di più)
Jannik Sinner a bordo della nuova Explora III: il viaggio segreto prima del debutto a Barcellona Torino Cronaca (leggi di più)
Sinner al Six Kings Slam, quando gioca? Date, partecipanti, montepremi da record e dove vederlo in tv Il Messaggero (leggi di più)
Jannik Sinner cercherà il tris al Six Kings Slam: confermata la presenza a ottobre eurosport.it (leggi di più)
Jannik Sinner gioca a padel in mezzo al mare: cosa è successo a bordo della nuova nave di lusso Explora III Qualitytravel.it (leggi di più)
Jannik Sinner, il “rifugio segreto” prima di tornare sul campo dilei.it (leggi di più)
Sinner pensa al Six Kings 2026, a Riad il super torneo a ottobre OglioPoNews (leggi di più)
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