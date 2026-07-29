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🗞️📰 Rassegna stampa: i quotidiani di oggi mercoledì 29 luglio 2026

Rassegna stampa: una panoramica delle principali testate e agenzie italiane, con le rispettive prime pagine e notizie ottenute con feed/rss. Buona lettura.

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✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT
29 Luglio 2026

Quotidiani

Il panorama informativo italiano è un ecosistema dinamico fatto di quotidiani nazionali, agenzie di stampa e flussi di notizie che raccontano il Paese in tempo reale. Tra analisi, approfondimenti, retroscena e breaking news, le principali testate giornalistiche offrono ogni giorno chiavi di lettura autorevoli per capire cosa accade in Italia e nel mondo. Le agenzie di stampa, invece, alimentano il ritmo dell’attualità con aggiornamenti continui, rapidi e sempre sul pezzo.

ML GIORNALE RADIO

In questa sezione puoi esplorare le principali testate italiane, sfogliare le prime pagine dei quotidiani e seguire le ultime news attraverso feed RSS aggiornati in tempo reale. Un punto d’accesso smart e immediato all’informazione, pensato per chi vuole restare connesso ai fatti, alle idee e alle storie che contano. Buona lettura. (La redazione)

mercoledì 29 luglio 2026

Prime pagine dei quotidiani nazionali italiani

Scopri le prime pagine dei principali quotidiani nazionali. Il servizio, esterno a questo sito, è offerto da Giornalone.it. Per leggere la prima pagina di ciascun giornale, è sufficiente cliccare sul relativo titolo-link.

RASSEGNA STAMPA DI OGGI
mercoledì, 29 luglio 2026

Giornali sportivi

RASSEGNA STAMPA DI OGGI
mercoledì, 29 luglio 2026

RSS dei dei principali siti e quotidiani italiani

DOMANI

Domani è un quotidiano italiano d’informazione con sede a Roma, edito da Carlo De Benedetti, pubblicato dalla società Editoriale Domani S.p.A. e distribuito da RCS MediaGroup.


CORRIERE DELLA SERA

Fondato a Milano il 5 marzo 1876 da Eugenio Torelli Viollier, è storicamente il primo quotidiano italiano per diffusione. Testata di riferimento della borghesia industriale milanese, ha sede in via Solferino e si distingue per l’autorevolezza dei suoi editorialisti e della cronaca.

  • Sgarbi, il quadro e l’inchiesta: «Anche questa finirà in nulla»
    di Giovanna Cavalli
    Il caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euro
  • IL SINDACO DI GENOVA Lo sfogo di Bucci: «Gioco al massacro, non ci sto. Chiedo chiarezza, pronto a parlare con i pm»
    di Marco Imarisio
    Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»
  • Marco Balich: «Ero il dj alle feste di De Michelis. A Torino ho tenuto lontani Peter Gabriel e Yoko Ono»
    di Elvira Serra
    Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»
  • Elio: «Dante e il suo autismo. Lo Stato lascia soli noi genitori. Ridere? Oggi fa paura»
    di Walter Veltroni
    Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»
  • 201. La via del tramonto
    di Alessandro Davenia

LA REPUBBLICA

Fondata a Roma il 14 gennaio 1976 da Eugenio Scalfari, è stata la prima testata italiana a nascere in formato tabloid. Di orientamento progressista, ha rivoluzionato il panorama editoriale nazionale con un linguaggio innovativo e una forte attenzione ai temi civili e politici.

IL SOLE 24 ORE

Fondato a Milano nel 1865 (come Il Sole) e fuso con “24 Ore” nel 1965, è il principale quotidiano economico-finanziario d’Italia. Di proprietà di Confindustria, rappresenta un punto di riferimento per mercati e professionisti grazie alle analisi tecniche e agli inserti normativi.

  • Birra artigianale, a dieci anni dalla legge dedicata sono oltre mille le attività produttive in Italia
    di di <a href="https://argomenti.ilsole24ore.com/redazione-food.html">Redazione Food</a>
      Compie 10 anni la legge che riconosce in Italia la birra artigianale. Con l’articolo 35 della legge 28 luglio 2016, n. 154, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del…
  • Johnson & Johnson, accordo da 5 miliardi contro le accuse di talco all’amianto
    di di <a href="https://argomenti.ilsole24ore.com/livia-caivano.html">Livia Caivano</a>
    Gli investitori sembrano tornare a credere nella solidità di Johnson & Johnson dopo che la società ha accettato di pagare 5,5 miliardi di dollari per porre fine alle controversie legali…
  • Fiera Milano, nel primo semestre ricavi a +38% e utile raddoppiato
    Conti trainati dai Giochi invernali, dalla programmazione e da acquisizioni strategiche
  • Pa, così l’AI rivoluziona gli organici
    di di <a href="https://argomenti.ilsole24ore.com/francesco-verbaro.html">Francesco Verbaro</a>
    Con lo sviluppo dell’intelligenza artificiale alle pubbliche amministrazioni serviranno più informatici e analisti di datie meno personale amministrativo
  • Rosas esalta Bolzano Danza
    di di <a href="https://argomenti.ilsole24ore.com/roberto-giambrone.html">Roberto Giambrone</a>
    Pochi spettacoli di danza contemporanea sono diventati talmente “iconici” da generare pattern di movimento replicabili da chiunque grazie a tutorial facilmente reperibili nel web. Il caso più famoso è quello…

IL FATTO QUOTIDIANO

Fondato a Roma il 23 settembre 2009 da Antonio Padellaro, si caratterizza per l’assenza di finanziamenti pubblici e una linea editoriale focalizzata su inchieste giudiziarie e politica. Ha introdotto un modello di partecipazione attiva dei lettori nel mercato mediatico.

  • La cena di Forza Italia tra porchetta e nostalgia di Silvio. Tajani su Marina Berlusconi: “È un’imprenditrice, non decide sulla legge elettorale”
    di Giacomo Salvini
    Un brivido, poco prima delle 20. La capogruppo al Senato Stefania Craxi entra al circolo del tiro al volo – Roma Nord, Parioli – con Luigi Bisignani. Ma lui, il gran visir andreottiano, l’uomo delle trame romane, si dirige solo nello spazio pubblico del circolo. Entra anche il ministro della Sanità Orazio Schillaci con la […] L'articolo La cena di Forza Italia tra porchetta e nostalgia di Silvio. Tajani su Marina Berlusconi: “È un’imprenditrice, non decide sulla legge elettorale” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Salvini festeggia l’arresto di un 14enne “con il decreto anti maranza”. Che è un ddl e non è ancora in vigore
    di Redazione Politica
    Matteo Salvini festeggia sui social quello che presenta come il primo arresto grazie al cosiddetto “decreto maranza“. Peccato che il provvedimento sull’imputabilità dei minori sia un disegno di legge approvato in consiglio dei ministri solo pochi giorni fa, ben lungi dall’essere in vigore. Il vicepremier ha rilanciato martedì un articolo di Libero dal titolo “Decreto […] L'articolo Salvini festeggia l’arresto di un 14enne “con il decreto anti maranza”. Che è un ddl e non è ancora in vigore proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Patriot, Zelensky: “Ho parlato con Trump di licenze per produrli”. In cambio offre i suoi droni (e raid sulle navi iraniane)
    di Redazione Esteri
    “Abbiamo discusso di licenze” per produrre Patriot e “diverse altre idee che potrebbero aiutare”. Con gli ordigni balistici e ipersonici russi che continuano a colpire città e infrastrutture, i missili intercettori restano sul tavolo tra Washington e Kiev, dove Volodymyr Zelensky non perde occasione per rimetterli. Ed è proprio attorno a quella che il leader […] L'articolo Patriot, Zelensky: “Ho parlato con Trump di licenze per produrli”. In cambio offre i suoi droni (e raid sulle navi iraniane) proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Emendamento intercettazioni di FdI, le opposizioni insorgono: “Grave che la maggioranza si divida, incapaci”
    di Manolo Lanaro
    “Incapacità”; “caos interno”; “è dovuto intervenire il procuratore Nazionale Antimafia con una lettera per lanciare un allarme. Le norme che questa maggioranza ha approvato due anni fa provocano un grave arretramento dell’efficacia investigativa contro le mafie”. Inizia così il suo intervento, nell’Aula di Palazzo Madama, il senatore dem Walter Verini. La vicenda riguarda l’emendamento che […] L'articolo Emendamento intercettazioni di FdI, le opposizioni insorgono: “Grave che la maggioranza si divida, incapaci” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • La Conferenza unificata boccia il federalismo fiscale. Calderoli: “Abbiamo cercato di fare la polenta con la farina a disposizione”
    di Chiara Brusini
    Il federalismo fiscale, una delle bandiere storiche della Lega, arriva al traguardo senza l’accordo degli enti territoriali. Martedì la Conferenza Unificata non ha raggiunto, causa parere contrario di Campania, Emilia-Romagna, Puglia, Toscana e Sardegna, l’intesa sul decreto legislativo ad hoc che dovrebbe completare la delega fiscale. Il no era atteso ma resta imbarazzante per il […] L'articolo La Conferenza unificata boccia il federalismo fiscale. Calderoli: “Abbiamo cercato di fare la polenta con la farina a disposizione” proviene da Il Fatto Quotidiano.

LA STAMPA

Fondata a Torino il 9 febbraio 1867 con il nome di Gazzetta Piemontese, assunse l’attuale denominazione nel 1895. Storico quotidiano legato alla famiglia Agnelli e al gruppo FIAT, ha una forte radice territoriale sabauda ma una diffusione e un prestigio di livello internazionale.

IL MESSAGGERO

Fondato a Roma il 16 dicembre 1878 da Luigi Cesana e Francesco Adriani, è lo storico quotidiano della Capitale. Con una forte vocazione locale unita alla copertura dei fatti nazionali, rappresenta una delle testate più radicate e diffuse nell’area dell’Italia centrale e del Lazio.

IL GIORNALE

Fondato a Milano il 25 giugno 1974 da Indro Montanelli come alternativa conservatrice e liberale al Corriere della Sera. Dagli anni Novanta è legato alla famiglia Berlusconi, mantenendo una linea editoriale di centro-destra e un’identità battagliera su temi di politica e attualità.

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LIBERO

Fondato a Milano il 18 luglio 2000 da Vittorio Feltri, è un quotidiano di orientamento liberale e conservatore. Noto per i suoi titoli provocatori e uno stile comunicativo diretto e graffiante, si occupa principalmente di politica italiana, rivolgendosi a un elettorato di area destra.

IL MANIFESTO

Fondato a Roma il 28 aprile 1971 da un gruppo di intellettuali fuoriusciti dal PCI, si definisce “quotidiano comunista”. Gestito come cooperativa giornalistica, è celebre per le sue prime pagine iconiche, i titoli creativi e l’attenzione ai movimenti sociali e internazionali.

  • Netanyahu ci riprova con Trump: sull’Iran bombe, non dialogo
    di Valeria Marzano
    Benyamin Netanyahu è apparso molto soddisfatto, anzi, pericolosamente soddisfatto, al termine del primo faccia a faccia con Donald Trump dall’inizio dell’attacco israelo-americano all’Iran, svoltosi ieri alla Casa bianca. «È stato […] The post Netanyahu ci riprova con Trump: sull’Iran bombe, non dialogo first appeared on il manifesto.
  • Zelensky, pressing sugli Usa. «Sanzioni infernali» a Mosca
    di Aurora Mocci
    L’incontro tra Volodymyr Zelensky e Donald Trump alla Casa bianca stavolta non ha avuto il clamore consueto. Anzi, la stranezza è che è stato molto più istituzionale rispetto ai vertici […] The post Zelensky, pressing sugli Usa. «Sanzioni infernali» a Mosca first appeared on il manifesto.
  • Aiuti allo sviluppo, gli Stati nazionali sono monadi
    di Andrea Spinelli Barrile
    Una delle dichiarazioni rilasciate dopo il recente vertice del G7 a Evian, in Francia, sollecitava una “risposta globale coordinata” all’epidemia di Ebola in corso in Repubblica Democratica del Congo (Rdc). […] The post Aiuti allo sviluppo, gli Stati nazionali sono monadi first appeared on il manifesto.
  • Hormuz, l’Iran ignora Trump e tratta con l’Oman
    di Chiara Cruciati
    Sullo stato dei negoziati tra Washington e Teheran, le due capitali raccontano storie opposte. Trump insiste: i colloqui sono in corso. Il ministero degli esteri iraniano smentisce: nessun confronto diplomatico […] The post Hormuz, l’Iran ignora Trump e tratta con l’Oman first appeared on il manifesto.
  • Ex Ilva, governo nel pallone e sindacati in sciopero
    di Eleonora Martini
    Il governo non ha la più pallida idea di come uscire dal pantano e cerca «proposte concrete» dalle organizzazioni sindacali. Ma la «situazione gravissima» che si prospetta con il blocco […] The post Ex Ilva, governo nel pallone e sindacati in sciopero first appeared on il manifesto.

Agenzie di stampa

ANSA

Fondata a Roma il 15 gennaio 1945, l’Agenzia Nazionale Stampa Associata è la principale agenzia d’informazione in Italia. Organizzata come cooperativa tra gli editori dei maggiori quotidiani, garantisce una copertura capillare dei fatti nazionali e mondiali attraverso i suoi dispacci.

ADNKRONOS

Fondata a Roma nel 1963 dalla fusione delle agenzie Adn e Kronos, è un’importante agenzia di stampa privata. Parte del Gruppo GMC, offre notizie in tempo reale su politica, esteri e cronaca, producendo inoltre rassegne stampa e contenuti multimediali per diversi settori editoriali.

Rassegna stampa

Questa rassegna stampa racchiude le prime pagine e le principali notizie di quotidiani e agenzie stampa nazionali. Le agenzie stampa italiane producono un flusso continuo di notizie utilizzato da giornali, radio, televisioni e piattaforme digitali, mentre le testate nazionali selezionano, verificano e approfondiscono i temi di maggiore interesse pubblico. (La redazione)

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