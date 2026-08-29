Sanremo: i Big che finora non hanno mai partecipato al Festival della Canzone Italiana

Il Festival di Sanremo rappresenta uno degli appuntamenti più importanti della musica italiana, un punto di riferimento per l’industria discografica e per artisti emergenti e affermati. Eppure, nonostante il peso che la manifestazione ha assunto nel corso dei decenni, alcuni tra i nomi più celebri della canzone italiana non hanno mai partecipato al Festival come concorrenti.

Alcuni di loro sono saliti sul palco dell’Ariston in qualità di ospiti, altri hanno avuto rapporti indiretti con la manifestazione attraverso collaborazioni e autori, mentre altri ancora hanno scelto di rimanerne lontani. Ecco alcuni dei principali artisti italiani viventi che, fino al 2026, non hanno mai gareggiato al Festival di Sanremo.

I grandi cantautori che hanno scelto un’altra strada

Tra i casi più significativi c’è Claudio Baglioni, uno dei protagonisti assoluti della musica italiana. Nonostante abbia avuto un rapporto molto stretto con il Festival, prima come ospite e poi come direttore artistico e conduttore delle edizioni 2018 e 2019, non ha mai partecipato alla gara come concorrente. Lo ha confermato lo stesso artista in più occasioni.

Anche Francesco De Gregori non ha mai preso parte al Festival, né come concorrente né come ospite. Nel 2026 il cantautore ha spiegato che, dopo la morte di Luigi Tenco al Festival del 1967, aveva deciso di non andare mai a Sanremo. Una scelta rimasta invariata per tutta la sua carriera.

Nella stessa categoria rientrava Francesco Guccini e rientra Antonello Venditti. Quest’ultimo, pur avendo calcato più volte il palco dell’Ariston come ospite, non è mai stato in gara. Nel 2000 partecipò al Festival condotto da Fabio Fazio e tornò nel 2019, mentre nel 2025 ha ricevuto il Premio alla carriera.

Un altro nome storico è quello di Edoardo Bennato. Il cantautore napoletano ha partecipato più volte alla manifestazione in qualità di ospite, anche nel 2023 insieme a Leo Gassmann e nel 2025, ma non ha mai gareggiato al Festival.

Le grandi voci del pop e del rock

Anche tra gli artisti che hanno dominato le classifiche dagli anni Ottanta in poi non mancano illustri assenti dalla gara. Gianna Nannini non è mai stata concorrente a Sanremo. La cantautrice ha invece partecipato alla manifestazione come ospite, l’ultima volta nel 2024, quando ha duettato con Rose Villain nella serata delle cover. Il suo legame con il Festival passa inoltre dalla scrittura: ha firmato brani presentati in gara da altri artisti e ha scritto Colpo di fulmine, canzone vincitrice nel 2008.

Tra i grandi nomi del rock italiano c’è Luciano Ligabue, che non ha mai partecipato alla competizione. Anche nel 2026, parlando di un’eventuale presenza al Festival, il cantautore ha chiarito che prenderebbe eventualmente in considerazione un invito come ospite, non come concorrente.

Un caso più recente è quello di Cesare Cremonini. L’artista bolognese è arrivato per la prima volta all’Ariston nel 2022 come superospite, dopo oltre vent’anni di carriera, ma non ha mai partecipato alla gara. La sua presenza fu presentata proprio come il debutto sul palco del Festival.

Tra gli artisti che non hanno mai gareggiato rientra anche Tiziano Ferro. Il cantautore ha tentato di accedere al Festival attraverso le selezioni degli anni Novanta, senza riuscirci, e in seguito è diventato più volte ospite della manifestazione, fino alla presenza come superospite nel 2026.

Dal cantautorato alla scena contemporanea

La lista non riguarda soltanto gli artisti delle generazioni precedenti. Tra i nomi più recenti che non hanno mai partecipato alla gara ci sono Calcutta e Sfera Ebbasta, protagonisti di una parte importante della musica italiana degli ultimi anni.

Anche Vinicio Capossela appartiene a quegli artisti che hanno mantenuto una posizione particolare rispetto alla competizione. Il cantautore ha debuttato all’Ariston nel 2022, ma esclusivamente come ospite di Giovanni Truppi nella serata delle cover, interpretando un brano di Fabrizio De André. Non è quindi mai stato un concorrente del Festival.

Tra gli altri nomi storici che continuano a comparire nelle ricostruzioni degli artisti mai passati dalla gara ci sono Paolo Conte, Angelo Branduardi, Teresa De Sio, Cristina Donà e i Baustelle, oltre ad altri protagonisti della musica d’autore e alternativa italiana.

Un elenco destinato a cambiare?

Il rapporto tra Sanremo e i grandi artisti che non hanno mai partecipato alla competizione è una delle curiosità più interessanti della storia del Festival. Negli ultimi anni la manifestazione ha dimostrato di saper attirare anche musicisti che per molto tempo erano rimasti lontani dalla gara.

Il caso di Cesare Cremonini, arrivato all’Ariston nel 2022 come superospite, o quello di Edoardo Bennato, più volte ospite senza mai entrare nella competizione, mostrano come il Festival possa rappresentare un punto d’incontro anche per chi non ha mai considerato Sanremo una tappa necessaria della propria carriera.

Per alcuni artisti, però, la distanza dalla gara sembra destinata a rimanere una scelta precisa. Francesco De Gregori, per esempio, ha ribadito ancora nel 2026 la sua decisione di non partecipare, mentre Ligabue ha manifestato una posizione altrettanto prudente nei confronti di un’eventuale partecipazione come concorrente.

In fondo, la storia del Festival dimostra che una grande carriera non ha necessariamente bisogno del palco di Sanremo. Alcuni dei nomi più importanti della musica italiana hanno costruito il proprio percorso lontano dalla competizione, arrivando comunque a conquistare un posto stabile nell’immaginario musicale del Paese. E, per alcuni di loro, farne a meno non è mai stato un problema.(La redazione)