sabato 29 agosto 2026
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Concerti e festival in programma
Ago29
sabato 29 Agosto 2026
Castello Volante - Sabato
CASTELLO DE' MONTI - Corigliano d'Otranto
Ago29
sabato 29 Agosto 2026
Ferrara Buskers Festival 2026 - Day 4
Ferrara Buskers Festival - Centro Storico - Ferrara
Ago29
sabato 29 Agosto 2026
Pride Village 2026 | Palaconcerti DJ SET: Gabry Ponte
Arena Spettacoli - Fiera di Padova - Padova
Ago29
sabato 29 Agosto 2026
Fulminacci + Mobrici | Trento Live Fest 2026
Trentino Music Arena - Trento
Ago29
sabato 29 Agosto 2026
Tony Boy | Beat Festival
Parco di Serravalle - Empoli
Ago29
sabato 29 Agosto 2026
BULL BRIGADE | QUARTOLATO FESTIVAL
Rocca Malatestiana di Cesena - Cesena
Ago29
sabato 29 Agosto 2026
Joan Thiele | Contaminazioni Musicali – Estate Teatrale Veronese 2026
Teatro Romano di Verona - Verona
Ago29
sabato 29 Agosto 2026
Enrico Nigiotti - Maledetti Innamorati – Summer Tour 2026
Teatro delle Rocce - Gavorrano (Grosseto)
Ago30
domenica 30 Agosto 2026
Castello Volante - Domenica
CASTELLO DE' MONTI - Corigliano d'Otranto
Ago30
domenica 30 Agosto 2026
U.S. FOLGORE CARATESE - U.S. SESTESE (U17)
Sportitalia Village - Verano Brianza (Monza-Brianza)
Ago30
domenica 30 Agosto 2026
U.S. FOLGORE CARATESE - F.C.D. BULGARO (U14)
Sportitalia Village - Verano Brianza (Monza-Brianza)
Ago30
domenica 30 Agosto 2026
Ferrara Buskers Festival 2026 - Day 5
Ferrara Buskers Festival - Centro Storico - Ferrara
Ago30
domenica 30 Agosto 2026
Franz Ferdinand + The Kooks + The Molotovs - Ama Music Festival
Villa Negri - Bassano del Grappa
Ago30
domenica 30 Agosto 2026
U.S. FOLGORE CARATESE - U.C. ALBINOLEFFE (U17)
Sportitalia Village - Verano Brianza (Monza-Brianza)
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CONCERTI E FESTIVAL NEL MONDO
Fabio Concato at Teatro Alessandrino (19 May 27)
Teatro Alessandrino, Via Giuseppe Verdi 12, 15121, Alessandria\
Fabio Concato at Teatro Infinity 1 (02 Apr 27)
Teatro Infinity 1, Piazza Zelioli Lanzini, 1, 26100, Cremona,
Sfera Ebbasta at PalaAlpitour (30 Jan 27)
PalaAlpitour, Corso Sebastopoli 123, 10134, Turin, Italy
Max Pezzali at Unipol Dome (04 Jan 27)
Unipol Dome, Via Romualdo Bonfadini 148, 20138, Milan, Italy
Max Pezzali at Unipol Dome (03 Jan 27)
Unipol Dome, Via Romualdo Bonfadini 148, 20138, Milan, Italy
Morad at Foro Boario (29 Aug 26)
Foro Boario, Via Peppino Orlando snc, 72017, Ostuni, Italy
Mannarino at Esedra di Palazzo Te (29 Aug 26)
Esedra di Palazzo Te, Via Te Palazzo Te 19, 46100, Mantova, It
Fulminacci at Trentino Music Arena (29 Aug 26)
Trentino Music Arena, Via di S. Vincenzo, 38123, Trento, Italy
Motta at Nxt Bergamo (29 Aug 26)
Nxt Bergamo, Piazzale degli Alpini, 24122, Bergamo, Italy
Selton at BASE FESTIVAL (29 Aug 26)
BASE FESTIVAL, Scorzè, Italy
Massimo Ranieri at Teatro al Castello di Milazzo (29 Aug 26)
Teatro al Castello di Milazzo, 98057, Milazzo, Italy
Arisa at Piazza dei Signori (29 Aug 26)
Piazza dei Signori, Piazza dei Signori, 360100, Vicenza, Italy
Sick Tamburo at Vitignanostock (29 Aug 26)
Vitignanostock, Parco Urbano Franco Agosto, 47014, Forlì, Ita
Francesco Tristano at Palazzo dei Congressi (29 Aug 26)
Palazzo dei Congressi, Stresa, Italy
L'officina Della Camomilla Zorah and Gabriele at Slow Park (29
Slow Park, Viale Manfredi, 71121, Foggia, Italy
Bandabardò at Area Spettacoli Istituto Salesiano Don Bosco (29 Aug
Area Spettacoli Istituto Salesiano Don Bosco, Viale Don Giovanni
Gabry Ponte at Pride Village Virgo C/o Fiera Di Padova (29 Aug 26)
Pride Village Virgo C/o Fiera Di Padova, Via N. Tommaseo 59, 351
Suburbiae Festival 2026
Teramo, Italy
Franz Ferdinand at Villa Negri (30 Aug 26)
Villa Negri, Romano D'Ezzelino, Italy
Fulminacci at Esedra di Palazzo Te (30 Aug 26)
Esedra di Palazzo Te, Via Te Palazzo Te 19, 46100, Mantova, It
Concerti e festival della settimana e di oggi: gli eventi musicali da non perdere
La scena musicale italiana è sempre in fermento, e tra concerti live, festival estivi e rassegne culturali, ogni giorno offre nuove opportunità per vivere la musica dal vivo. Se ti stai chiedendo quali concerti e festival ci sono oggi o questa settimana, sei nel posto giusto: ecco una guida aggiornata agli eventi musicali più interessanti del momento.
🎸 Clicca qui per il calendario dei concerti
News su concerti, festival, eventi, spettacoli e live dal web
sabato, 29 agosto 2026
Il calendario dei concerti
Il calendario raccoglie tutte le date degli spettacoli musicali dal vivo, in Italia e all’estero. È uno strumento pratico e semplice da consultare, che mostra in un unico spazio eventi di artisti emergenti e grandi nomi della musica internazionale. Le informazioni vengono aggiornate costantemente per fornire un quadro sempre affidabile e ordinato.
Date divise per settimana
Per rendere la consultazione immediata, le date vengono presentate anche per settimana. Questo formato è pensato per chi desidera pianificare la propria agenda nel breve periodo. La divisione settimanale aiuta a confrontare gli eventi nelle diverse città e a capire subito quali spettacoli sono in programma nei giorni successivi.
Date divise per mese corrente
Chi preferisce una visione più ampia può consultare le date distribuite per mese. Questa suddivisione consente di programmare viaggi, weekend fuori porta e partecipazioni a festival. È particolarmente utile per chi intende assistere a più concerti nello stesso periodo o seguire un tour che attraversa diverse città.
Come usare la ricerca per trovare la tua band preferita
Il calendario integra un motore di ricerca che consente di inserire il nome dell’artista, della band o del genere musicale desiderato. In questo modo si accede subito alle date e alle location disponibili, senza dover scorrere l’intero elenco. Si tratta di una funzione pensata per chi ha già un obiettivo preciso e vuole acquistare i biglietti in modo rapido.
Suggerimenti per organizzarsi
Per vivere al meglio l’esperienza dei concerti e dei festival, conviene seguire alcune semplici regole:
- segnare in agenda le date con anticipo,
- acquistare i biglietti solo su canali ufficiali,
- controllare eventuali cambi di programma,
- valutare spese di viaggio e pernottamento per eventi fuori città,
- monitorare le condizioni meteo per spettacoli all’aperto.
Conclusione
Un calendario aggiornato di concerti e festival è il compagno ideale per chi ama la musica dal vivo. Con la possibilità di consultare le date per settimana o mese e con un motore di ricerca interno, trovare gli eventi desiderati diventa semplice e immediato. In questo modo ogni appassionato può pianificare con sicurezza e non perdere nessuna occasione di vivere la magia dei live. Le date degli eventi sono caricate tramite Songkick e potrebbero subire variazioni. Si consiglia di verificare sempre con l’organizzatore ufficiale. (La redazione)
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