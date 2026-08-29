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🏟️​👥🎸 Concerti e festival settembre 2026 • Calendario aggiornato a oggi sabato 29 agosto 2026

Scopri il calendario completo dei concerti e festival in Italia nel 2026: tutte le date aggiornate degli eventi musicali più attesi, dai grandi live ai festival estivi. Rimani aggiornato su artisti, tour e appuntamenti imperdibili in tutta Italia.

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29 Agosto 2026

Concerti e Festival

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Concerti e festival in programma

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  • Ago29
    sabato 29 Agosto 2026
    Castello Volante - Sabato
    CASTELLO DE' MONTI - Corigliano d'Otranto
    MapVerifica evento
  • Ago29
    sabato 29 Agosto 2026
    Ferrara Buskers Festival 2026 - Day 4
    Ferrara Buskers Festival - Centro Storico - Ferrara
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  • Ago29
    sabato 29 Agosto 2026
    Pride Village 2026 | Palaconcerti DJ SET: Gabry Ponte
    Arena Spettacoli - Fiera di Padova - Padova
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  • Ago29
    sabato 29 Agosto 2026
    Fulminacci + Mobrici | Trento Live Fest 2026
    Trentino Music Arena - Trento
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  • Ago29
    sabato 29 Agosto 2026
    Tony Boy | Beat Festival
    Parco di Serravalle - Empoli
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  • Ago29
    sabato 29 Agosto 2026
    BULL BRIGADE | QUARTOLATO FESTIVAL
    Rocca Malatestiana di Cesena - Cesena
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  • Ago29
    sabato 29 Agosto 2026
    Joan Thiele | Contaminazioni Musicali – Estate Teatrale Veronese 2026
    Teatro Romano di Verona - Verona
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  • Ago29
    sabato 29 Agosto 2026
    Enrico Nigiotti - Maledetti Innamorati – Summer Tour 2026
    Teatro delle Rocce - Gavorrano (Grosseto)
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  • Ago30
    domenica 30 Agosto 2026
    Castello Volante - Domenica
    CASTELLO DE' MONTI - Corigliano d'Otranto
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  • Ago30
    domenica 30 Agosto 2026
    U.S. FOLGORE CARATESE - U.S. SESTESE (U17)
    Sportitalia Village - Verano Brianza (Monza-Brianza)
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  • Ago30
    domenica 30 Agosto 2026
    U.S. FOLGORE CARATESE - F.C.D. BULGARO (U14)
    Sportitalia Village - Verano Brianza (Monza-Brianza)
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  • Ago30
    domenica 30 Agosto 2026
    Ferrara Buskers Festival 2026 - Day 5
    Ferrara Buskers Festival - Centro Storico - Ferrara
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  • Ago30
    domenica 30 Agosto 2026
    Franz Ferdinand + The Kooks + The Molotovs - Ama Music Festival
    Villa Negri - Bassano del Grappa
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  • Ago30
    domenica 30 Agosto 2026
    U.S. FOLGORE CARATESE - U.C. ALBINOLEFFE (U17)
    Sportitalia Village - Verano Brianza (Monza-Brianza)
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CONCERTI E FESTIVAL NEL MONDO

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May
19
Fabio Concato at Teatro Alessandrino (19 May 27)
Teatro Alessandrino, Via Giuseppe Verdi 12, 15121, Alessandria\
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Apr
02
Fabio Concato at Teatro Infinity 1 (02 Apr 27)
Teatro Infinity 1, Piazza Zelioli Lanzini, 1, 26100, Cremona,
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Jan
30
Sfera Ebbasta at PalaAlpitour (30 Jan 27)
PalaAlpitour, Corso Sebastopoli 123, 10134, Turin, Italy
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Jan
04
Max Pezzali at Unipol Dome (04 Jan 27)
Unipol Dome, Via Romualdo Bonfadini 148, 20138, Milan, Italy
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Jan
03
Max Pezzali at Unipol Dome (03 Jan 27)
Unipol Dome, Via Romualdo Bonfadini 148, 20138, Milan, Italy
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Aug
29
Morad at Foro Boario (29 Aug 26)
Foro Boario, Via Peppino Orlando snc, 72017, Ostuni, Italy
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Aug
29
Mannarino at Esedra di Palazzo Te (29 Aug 26)
Esedra di Palazzo Te, Via Te Palazzo Te 19, 46100, Mantova, It
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Aug
29
Fulminacci at Trentino Music Arena (29 Aug 26)
Trentino Music Arena, Via di S. Vincenzo, 38123, Trento, Italy
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Aug
29
Motta at Nxt Bergamo (29 Aug 26)
Nxt Bergamo, Piazzale degli Alpini, 24122, Bergamo, Italy
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Aug
29
Selton at BASE FESTIVAL (29 Aug 26)
BASE FESTIVAL, Scorzè, Italy
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Aug
29
Massimo Ranieri at Teatro al Castello di Milazzo (29 Aug 26)
Teatro al Castello di Milazzo, 98057, Milazzo, Italy
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Aug
29
Arisa at Piazza dei Signori (29 Aug 26)
Piazza dei Signori, Piazza dei Signori, 360100, Vicenza, Italy
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Aug
29
Sick Tamburo at Vitignanostock (29 Aug 26)
Vitignanostock, Parco Urbano Franco Agosto, 47014, Forlì, Ita
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Aug
29
Francesco Tristano at Palazzo dei Congressi (29 Aug 26)
Palazzo dei Congressi, Stresa, Italy
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Aug
29
L'officina Della Camomilla Zorah and Gabriele at Slow Park (29
Slow Park, Viale Manfredi, 71121, Foggia, Italy
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Aug
29
Bandabardò at Area Spettacoli Istituto Salesiano Don Bosco (29 Aug
Area Spettacoli Istituto Salesiano Don Bosco, Viale Don Giovanni
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Aug
29
Gabry Ponte at Pride Village Virgo C/o Fiera Di Padova (29 Aug 26)
Pride Village Virgo C/o Fiera Di Padova, Via N. Tommaseo 59, 351
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Aug
29
Suburbiae Festival 2026
Teramo, Italy
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Aug
30
Franz Ferdinand at Villa Negri (30 Aug 26)
Villa Negri, Romano D'Ezzelino, Italy
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Aug
30
Fulminacci at Esedra di Palazzo Te (30 Aug 26)
Esedra di Palazzo Te, Via Te Palazzo Te 19, 46100, Mantova, It
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Concerti e festival della settimana e di oggi: gli eventi musicali da non perdere

La scena musicale italiana è sempre in fermento, e tra concerti live, festival estivi e rassegne culturali, ogni giorno offre nuove opportunità per vivere la musica dal vivo. Se ti stai chiedendo quali concerti e festival ci sono oggi o questa settimana, sei nel posto giusto: ecco una guida aggiornata agli eventi musicali più interessanti del momento.

🎸 Clicca qui per il calendario dei concerti

News su concerti, festival, eventi, spettacoli e live dal web

sabato, 29 agosto 2026

Il calendario dei concerti

Il calendario raccoglie tutte le date degli spettacoli musicali dal vivo, in Italia e all’estero. È uno strumento pratico e semplice da consultare, che mostra in un unico spazio eventi di artisti emergenti e grandi nomi della musica internazionale. Le informazioni vengono aggiornate costantemente per fornire un quadro sempre affidabile e ordinato.

Date divise per settimana

Per rendere la consultazione immediata, le date vengono presentate anche per settimana. Questo formato è pensato per chi desidera pianificare la propria agenda nel breve periodo. La divisione settimanale aiuta a confrontare gli eventi nelle diverse città e a capire subito quali spettacoli sono in programma nei giorni successivi.

Date divise per mese corrente

Chi preferisce una visione più ampia può consultare le date distribuite per mese. Questa suddivisione consente di programmare viaggi, weekend fuori porta e partecipazioni a festival. È particolarmente utile per chi intende assistere a più concerti nello stesso periodo o seguire un tour che attraversa diverse città.

Come usare la ricerca per trovare la tua band preferita

Il calendario integra un motore di ricerca che consente di inserire il nome dell’artista, della band o del genere musicale desiderato. In questo modo si accede subito alle date e alle location disponibili, senza dover scorrere l’intero elenco. Si tratta di una funzione pensata per chi ha già un obiettivo preciso e vuole acquistare i biglietti in modo rapido.

Suggerimenti per organizzarsi

Per vivere al meglio l’esperienza dei concerti e dei festival, conviene seguire alcune semplici regole:

  • segnare in agenda le date con anticipo,
  • acquistare i biglietti solo su canali ufficiali,
  • controllare eventuali cambi di programma,
  • valutare spese di viaggio e pernottamento per eventi fuori città,
  • monitorare le condizioni meteo per spettacoli all’aperto.

Conclusione

Un calendario aggiornato di concerti e festival è il compagno ideale per chi ama la musica dal vivo. Con la possibilità di consultare le date per settimana o mese e con un motore di ricerca interno, trovare gli eventi desiderati diventa semplice e immediato. In questo modo ogni appassionato può pianificare con sicurezza e non perdere nessuna occasione di vivere la magia dei live. Le date degli eventi sono caricate tramite Songkick e potrebbero subire variazioni. Si consiglia di verificare sempre con l’organizzatore ufficiale. (La redazione)

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29 Agosto 2026

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