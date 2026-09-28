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🧑‍⚖️ Cos'è il fiscal drag? 🛑 Notizie dell’ultim’ora 📆 lunedì 28 settembre 2026

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28 Settembre 2026

Attualità

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📰 Fiscal drag, cos’è e come funziona il drenaggio fiscale - policymakermag.it

Fiscal drag, cos’è e come funziona il drenaggio fiscale  policymakermag.it (leggi di più)

📰 Che cos’è il fiscal drag e cosa c’entra con la manovra: si rischiano 13 miliardi in più di tasse - Agenzia Dire

Che cos’è il fiscal drag e cosa c’entra con la manovra: si rischiano 13 miliardi in più di tasse  Agenzia Dire (leggi di più)

📰 Fiscal drag, cos'è la tassa che non appare sul cedolino: il drenaggio fiscale che può costare fino a 13 miliardi a stipendi e pensioni - Leggo.it

Fiscal drag, cos'è la tassa che non appare sul cedolino: il drenaggio fiscale che può costare fino a 13 miliardi a stipendi e pensioni  Leggo.it (leggi di più)

📰 Il governo scommette sul Pil all’1%. In arrivo il Dpfp, il documento che precede la manovra - la Repubblica

Il governo scommette sul Pil all’1%. In arrivo il Dpfp, il documento che precede la manovra  la Repubblica (leggi di più)

📰 Drenaggio fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati, cos'è la tassa da 13 miliardi legata all'inflazione - Virgilio

Drenaggio fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati, cos'è la tassa da 13 miliardi legata all'inflazione  Virgilio (leggi di più)

📰 La tassa nascosta nello stipendio che fa sorridere il governo: la soglia "magica" di chi paga di più - today.it

La tassa nascosta nello stipendio che fa sorridere il governo: la soglia "magica" di chi paga di più  today.it (leggi di più)

📰 Fiscal drag, quanto pesa la “tassa invisibile” su stipendi e pensioni - Sky TG24

Fiscal drag, quanto pesa la “tassa invisibile” su stipendi e pensioni  Sky TG24Cos’è il fiscal drag: la "tassa invisibile" che può pesare fino a 13 miliardi su stipendi e pensioni  Tgcom24Fiscal drag, cos'è e quanto costa davvero: fino a 1.138 euro in due anni per chi guadagna 35 mila euro  Corriere della SeraTorna la tassa invisibile. Stangata da 13 miliardi su stipendi e pensioni  la RepubblicaFiscal drag, cos'è la tassa invisibile e quanto pesa su st... (leggi di più)

🏋️ Drenaggio fiscale: che cos'è e perché se ne parla - La Gazzetta dello Sport

Drenaggio fiscale: che cos'è e perché se ne parla  La Gazzetta dello Sport (leggi di più)

📰 Inflazione, la tassa invisibile su stipendi e pensioni: fino a 12,7 miliardi in due anni pagati dagli italiani - La Nuova Sardegna

Inflazione, la tassa invisibile su stipendi e pensioni: fino a 12,7 miliardi in due anni pagati dagli italiani  La Nuova Sardegna (leggi di più)

📰 Fiscal drag, stangata fino a 13 miliardi su stipendi e pensioni: chi rischia di pagare più tasse - QuiFinanza

Fiscal drag, stangata fino a 13 miliardi su stipendi e pensioni: chi rischia di pagare più tasse  QuiFinanza (leggi di più)

📰 Stipendi e pensioni, il ritorno del fiscal drag: perché un aumento può valere meno - civonline.it

Stipendi e pensioni, il ritorno del fiscal drag: perché un aumento può valere meno  civonline.it (leggi di più)

📰 Fiscal drag: tra inflazione e Irpef, la “tassa segreta” può prelevare fino a 12 miliardi in 2 anni - Economy Magazine

Fiscal drag: tra inflazione e Irpef, la “tassa segreta” può prelevare fino a 12 miliardi in 2 anni  Economy Magazine (leggi di più)

📰 M5S - MOVIMENTO 5 STELLE * PARLAMENTO: «FISCO, TURCO (M5S): ALTRO CHE TAGLIO DELLE TASSE, 77 MILIARDI IN PIÙ SU FAMIGLIE E IMPRESE - agenziagiornalisticaopinione.it

M5S - MOVIMENTO 5 STELLE * PARLAMENTO: «FISCO, TURCO (M5S): ALTRO CHE TAGLIO DELLE TASSE, 77 MILIARDI IN PIÙ SU FAMIGLIE E IMPRESE  agenziagiornalisticaopinione.it (leggi di più)

📰 La trappola fiscale del ceto medio: molti non pagano niente, tanti pagano poco, pochi pagano tanto - Il Foglio

La trappola fiscale del ceto medio: molti non pagano niente, tanti pagano poco, pochi pagano tanto  Il Foglio (leggi di più)

📰 Manovra: Landini, intervenire su prezzo benzina, salari e fiscal drag - Ore12

Manovra: Landini, intervenire su prezzo benzina, salari e fiscal drag  Ore12 (leggi di più)

📰 La minaccia della nuova inflazione - Appunti - di Stefano Feltri

La minaccia della nuova inflazione  Appunti - di Stefano Feltri (leggi di più)

📰 Il cetriolo fiscale: quando l’inflazione presenta il conto, ecco chi lo paga - TViWeb

Il cetriolo fiscale: quando l’inflazione presenta il conto, ecco chi lo paga  TViWeb (leggi di più)

📰 Riecco il fiscal drag. Torna l'inflazione e colpisce i soliti - Il Foglio

Riecco il fiscal drag. Torna l'inflazione e colpisce i soliti  Il Foglio (leggi di più)

📰 Fiscal drag, il Siulm Aeronautica propone l’adeguamento automatico dell’Irpef all’inflazione - Buonasera24

Fiscal drag, il Siulm Aeronautica propone l’adeguamento automatico dell’Irpef all’inflazione  Buonasera24 (leggi di più)

📰 Anche il governo si accorge del fiscal drag | L. Rizzo e A. Zanardi - Lavoce.info

Anche il governo si accorge del fiscal drag | L. Rizzo e A. Zanardi  Lavoce.info (leggi di più)

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