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Fiscal drag, cos’è e come funziona il drenaggio fiscale policymakermag.it (leggi di più)
Che cos’è il fiscal drag e cosa c’entra con la manovra: si rischiano 13 miliardi in più di tasse Agenzia Dire (leggi di più)
Fiscal drag, cos'è la tassa che non appare sul cedolino: il drenaggio fiscale che può costare fino a 13 miliardi a stipendi e pensioni Leggo.it (leggi di più)
Il governo scommette sul Pil all’1%. In arrivo il Dpfp, il documento che precede la manovra la Repubblica (leggi di più)
Drenaggio fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati, cos'è la tassa da 13 miliardi legata all'inflazione Virgilio (leggi di più)
La tassa nascosta nello stipendio che fa sorridere il governo: la soglia "magica" di chi paga di più today.it (leggi di più)
Fiscal drag, quanto pesa la “tassa invisibile” su stipendi e pensioni Sky TG24Cos’è il fiscal drag: la "tassa invisibile" che può pesare fino a 13 miliardi su stipendi e pensioni Tgcom24Fiscal drag, cos'è e quanto costa davvero: fino a 1.138 euro in due anni per chi guadagna 35 mila euro Corriere della SeraTorna la tassa invisibile. Stangata da 13 miliardi su stipendi e pensioni la RepubblicaFiscal drag, cos'è la tassa invisibile e quanto pesa su st... (leggi di più)
Drenaggio fiscale: che cos'è e perché se ne parla La Gazzetta dello Sport (leggi di più)
Inflazione, la tassa invisibile su stipendi e pensioni: fino a 12,7 miliardi in due anni pagati dagli italiani La Nuova Sardegna (leggi di più)
Fiscal drag, stangata fino a 13 miliardi su stipendi e pensioni: chi rischia di pagare più tasse QuiFinanza (leggi di più)
Stipendi e pensioni, il ritorno del fiscal drag: perché un aumento può valere meno civonline.it (leggi di più)
Fiscal drag: tra inflazione e Irpef, la “tassa segreta” può prelevare fino a 12 miliardi in 2 anni Economy Magazine (leggi di più)
M5S - MOVIMENTO 5 STELLE * PARLAMENTO: «FISCO, TURCO (M5S): ALTRO CHE TAGLIO DELLE TASSE, 77 MILIARDI IN PIÙ SU FAMIGLIE E IMPRESE agenziagiornalisticaopinione.it (leggi di più)
La trappola fiscale del ceto medio: molti non pagano niente, tanti pagano poco, pochi pagano tanto Il Foglio (leggi di più)
Manovra: Landini, intervenire su prezzo benzina, salari e fiscal drag Ore12 (leggi di più)
La minaccia della nuova inflazione Appunti - di Stefano Feltri (leggi di più)
Il cetriolo fiscale: quando l’inflazione presenta il conto, ecco chi lo paga TViWeb (leggi di più)
Riecco il fiscal drag. Torna l'inflazione e colpisce i soliti Il Foglio (leggi di più)
Fiscal drag, il Siulm Aeronautica propone l’adeguamento automatico dell’Irpef all’inflazione Buonasera24 (leggi di più)
Anche il governo si accorge del fiscal drag | L. Rizzo e A. Zanardi Lavoce.info (leggi di più)
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