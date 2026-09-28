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⛽ Prezzi carburanti: dove conviene fare rifornimento di benzina e diesel? 🛑 Notizie dell’ultim’ora 📆 lunedì 28 settembre 2026

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28 Settembre 2026

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📰 Benzina a 1,99 e diesel a 2,19: Eni muove il mercato. E ora anche gli altri abbassano i prezzi - unionemonregalese.it

Benzina a 1,99 e diesel a 2,19: Eni muove il mercato. E ora anche gli altri abbassano i prezzi  unionemonregalese.it (leggi di più)

📰 L’effetto Eni si vede anche a Firenze: distributori presi d’assalto, benzina e diesel esauriti - La Nazione

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📰 Prezzi carburanti in calo? I gestori non sono d'accordo: prezzi non scontati in almeno due pompe a Como - La Provincia di Como

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📰 Benzina a 1,99 euro, corsa al pieno nei distribuitori Eni a Vicenza - ilgiornaledivicenza.it

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📰 Carburanti, scatta il tetto al prezzo di benzina e diesel: code nei distributori - lapresse.it

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🎤 Perché benzina e diesel costano ancora così tanto nonostante gli sconti: in un anno aumento del 40% - Geopop

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📰 Benzina e diesel, tetto prezzi Eni da lunedì 28 settembre: quanto costerà il pieno e dove trovare i distributori con gli sconti - Il Gazzettino

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📰 Prezzi del carburante bloccati: lunghe code di fronte ai benzinai Eni a Brescia - bresciatoday.it

Prezzi del carburante bloccati: lunghe code di fronte ai benzinai Eni a Brescia  bresciatoday.it (leggi di più)

🪧 Caro benzina e diesel, Eni taglia i prezzi scatta la protesta a Siena: «A rischio la sopravvivenza dei distributori - corrieredisiena.it

Caro benzina e diesel, Eni taglia i prezzi scatta la protesta a Siena: «A rischio la sopravvivenza dei distributori  corrieredisiena.it (leggi di più)

📰 Caro carburante: scattano i prezzi calmierati alle pompe Eni, anche IP si unirà all'iniziativa - Tgcom24

Caro carburante: scattano i prezzi calmierati alle pompe Eni, anche IP si unirà all'iniziativa  Tgcom24 (leggi di più)

📰 Tetto ai prezzi dei carburanti, scatta la corsa al pieno nei distributori Eni: file e caos a Bologna - Il Resto del Carlino

Tetto ai prezzi dei carburanti, scatta la corsa al pieno nei distributori Eni: file e caos a Bologna  Il Resto del Carlino (leggi di più)

📰 Carburanti, scatta il tetto nei distributori Eni - ANSA

Carburanti, scatta il tetto nei distributori Eni  ANSA (leggi di più)

📣 Carburanti, parte il price cap: Meloni tratta anche con Q8 - Euronews.com

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📰 Carburanti, il tetto ai prezzi Eni parte oggi, Ip lo segue: la mappa dei distributori convenienti in Italia - Fanpage

Carburanti, il tetto ai prezzi Eni parte oggi, Ip lo segue: la mappa dei distributori convenienti in Italia  Fanpage (leggi di più)

📰 Tetto al prezzo del carburante: dove trovare i distributori Eni a Pisa e provincia - PisaToday

Tetto al prezzo del carburante: dove trovare i distributori Eni a Pisa e provincia  PisaToday (leggi di più)

📣 Eni ed IP, prezzo fisso sui carburanti: benzina a 1,99 euro e diesel a 2,19 euro - Newsauto.it

Eni ed IP, prezzo fisso sui carburanti: benzina a 1,99 euro e diesel a 2,19 euro  Newsauto.it (leggi di più)

📰 Benzina a 1,99 euro in Veneto: la mappa dei distributori Eni dove fare il pieno, provincia per provincia - Il Mattino di Padova

Benzina a 1,99 euro in Veneto: la mappa dei distributori Eni dove fare il pieno, provincia per provincia  Il Mattino di Padova (leggi di più)

📰 Prime code e benzina esaurita, "effetto Eni" nei distributori: la situazione - today.it

Prime code e benzina esaurita, "effetto Eni" nei distributori: la situazione  today.it (leggi di più)

📰 Caro carburanti, la difesa passa dallo smartphone: dall'app del Ministero allo storico "Prezzi Benzina", ecco come salvare fino a 25 euro a pieno - Automoto.it

Caro carburanti, la difesa passa dallo smartphone: dall'app del Ministero allo storico "Prezzi Benzina", ecco come salvare fino a 25 euro a pieno  Automoto.it (leggi di più)

📰 Carburanti, anche IP abbassa i prezzi: quanto si risparmia con il price cap - HDmotori

Carburanti, anche IP abbassa i prezzi: quanto si risparmia con il price cap  HDmotori (leggi di più)

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