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Benzina a 1,99 e diesel a 2,19: Eni muove il mercato. E ora anche gli altri abbassano i prezzi unionemonregalese.it (leggi di più)
L’effetto Eni si vede anche a Firenze: distributori presi d’assalto, benzina e diesel esauriti La Nazione (leggi di più)
Prezzi carburanti in calo? I gestori non sono d'accordo: prezzi non scontati in almeno due pompe a Como La Provincia di Como (leggi di più)
Benzina a 1,99 euro, corsa al pieno nei distribuitori Eni a Vicenza ilgiornaledivicenza.it (leggi di più)
Carburanti, scatta il tetto al prezzo di benzina e diesel: code nei distributori lapresse.it (leggi di più)
Perché benzina e diesel costano ancora così tanto nonostante gli sconti: in un anno aumento del 40% Geopop (leggi di più)
Benzina e diesel, tetto prezzi Eni da lunedì 28 settembre: quanto costerà il pieno e dove trovare i distributori con gli sconti Il Gazzettino (leggi di più)
Prezzi del carburante bloccati: lunghe code di fronte ai benzinai Eni a Brescia bresciatoday.it (leggi di più)
Caro benzina e diesel, Eni taglia i prezzi scatta la protesta a Siena: «A rischio la sopravvivenza dei distributori corrieredisiena.it (leggi di più)
Caro carburante: scattano i prezzi calmierati alle pompe Eni, anche IP si unirà all'iniziativa Tgcom24 (leggi di più)
Tetto ai prezzi dei carburanti, scatta la corsa al pieno nei distributori Eni: file e caos a Bologna Il Resto del Carlino (leggi di più)
Carburanti, scatta il tetto nei distributori Eni ANSA (leggi di più)
Carburanti, parte il price cap: Meloni tratta anche con Q8 Euronews.com (leggi di più)
Carburanti, il tetto ai prezzi Eni parte oggi, Ip lo segue: la mappa dei distributori convenienti in Italia Fanpage (leggi di più)
Tetto al prezzo del carburante: dove trovare i distributori Eni a Pisa e provincia PisaToday (leggi di più)
Eni ed IP, prezzo fisso sui carburanti: benzina a 1,99 euro e diesel a 2,19 euro Newsauto.it (leggi di più)
Benzina a 1,99 euro in Veneto: la mappa dei distributori Eni dove fare il pieno, provincia per provincia Il Mattino di Padova (leggi di più)
Prime code e benzina esaurita, "effetto Eni" nei distributori: la situazione today.it (leggi di più)
Caro carburanti, la difesa passa dallo smartphone: dall'app del Ministero allo storico "Prezzi Benzina", ecco come salvare fino a 25 euro a pieno Automoto.it (leggi di più)
Carburanti, anche IP abbassa i prezzi: quanto si risparmia con il price cap HDmotori (leggi di più)
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