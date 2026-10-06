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🎤☀️🌦️ Meteo concerti: controlla le previsioni del tempo prima di andare a un concerto all’aperto

Le previsioni meteo sono essenziali per i concerti all’aperto: permettono agli organizzatori di gestire sicurezza e logistica, mentre gli spettatori possono pianificare abbigliamento e spostamenti. Un’informazione semplice che migliora la sicurezza e l’esperienza di tutti.

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✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT
6 Ottobre 2026

Meteo concerti

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Le previsioni meteorologiche svolgono un ruolo fondamentale nell’organizzazione di eventi all’aperto, come i concerti. Conoscere le condizioni atmosferiche permette sia agli organizzatori sia al pubblico di pianificare in modo più sicuro e consapevole la partecipazione agli spettacoli.

martedì, 6 ottobre 2026

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martedì 06 Ottobre 2026 - 11:16
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Concerti e festival in programma

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  • Ott09
    venerdì 09 Ottobre 2026
    Milano Hockey Club - Season Pass 2026/2027
    Fiera Ice Arena - Rho
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  • Ott09
    venerdì 09 Ottobre 2026
    Christian Gate$
    Slaughter Club - Paderno Dugnano (Milano)
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  • Ott09
    venerdì 09 Ottobre 2026
    FABIO DE LUIGI - BIOL - In Carne e Ossa Tour
    Teatro Colosseo di Torino - Torino
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  • Ott09
    venerdì 09 Ottobre 2026
    Marco Tiraboschi Trio - “In a New World”
    Sala delle Muse - Aulla
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  • Ott10
    sabato 10 Ottobre 2026
    Pro Sesto Giovanili - 10/10/2026
    Stadio Ernesto Breda - Sesto San Giovanni
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  • Ott10
    sabato 10 Ottobre 2026
    Visita della Poesia
    Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)
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  • Ott10
    sabato 10 Ottobre 2026
    Programma gare ore 14:00
    Centro Sportivo Accademia I.C. - Milano
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  • Ott10
    sabato 10 Ottobre 2026
    Visita Collezione Arte Ambientale e Giardini Storici
    Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)
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  • Ott10
    sabato 10 Ottobre 2026
    Programma gare ore 15:30
    Centro Sportivo Accademia I.C. - Milano
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  • Ott10
    sabato 10 Ottobre 2026
    Visita con Degustazione
    Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)
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  • Ott10
    sabato 10 Ottobre 2026
    LIVE LOUNGE | Emozioni Senza Tempo
    Inalpi Arena - Torino
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  • Ott10
    sabato 10 Ottobre 2026
    Fabo Herons Montecatini - Dany Basket Quarrata
    PalaTerme - Montecatini Terme
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  • Ott10
    sabato 10 Ottobre 2026
    KID YUGI - Anche gli Eroi Muoiono Tour - Palasport 2026
    Unipol Forum - Assago
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  • Ott10
    sabato 10 Ottobre 2026
    Abbonamento Stagione 2026/27 - Robur Basket Saronno (13 partite)
    PalaRonchi - Saronno
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  • Ott10
    sabato 10 Ottobre 2026
    GUY DAVIS - MATT PASCALE BAND
    Circolo ADMR Chiari - Chiari (Brescia)
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  • Ott10
    sabato 10 Ottobre 2026
    Willie Peyote - Club Tour 2026
    VOX Club - Nonantola
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  • Ott10
    sabato 10 Ottobre 2026
    MONDO MARCIO - Solo Un Uomo XX Anniversary
    Vidia Club - Cesena
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  • Ott10
    sabato 10 Ottobre 2026
    Amii Stewart
    Gran Teatro GEOX - Padova
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  • Ott10
    sabato 10 Ottobre 2026
    Valentina Nibid, Alessia Martegiani e Massimiliano Coclite - “E così rimpolpò"
    Cinema Teatro Città di Villafranca - Villafranca in Lunigiana
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  • Ott11
    domenica 11 Ottobre 2026
    Pro Sesto Giovanili - 11/10/2026
    Stadio Ernesto Breda - Sesto San Giovanni
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CONCERTI E FESTIVAL NEL MONDO

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Oct
10
Modena City Ramblers at Vibra (10 Oct 26)
Vibra, Via IV Novembre, 40/A, 41100, Modena, Italy
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Oct
10
Gazebo Penguins and Asino at der MAST (10 Oct 26)
der MAST, Via Giosuè Carducci1 17/E, 25126, Brescia, Italy
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Oct
11
Jax at Fabrique (11 Oct 26)
Fabrique, 9 Via Gaudenzio Fantoli, 20138, Milan, Italy
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Oct
14
Astro (Chile) at Off Topic (14 Oct 26)
Off Topic, 35 Via Giorgio Pallavicino, 10153, Turin, Italy
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Oct
15
Leo Middea at Monk (15 Oct 26)
Monk, Via Giuseppe Mirri 35, 00159, Rome, Italy
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Oct
15
Emis Killa at Magazzini Generali (15 Oct 26)
Magazzini Generali, 16 Via Pietrasanta, 20141, Milan, Italy
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Oct
16
Benji & Fede at Teatro dal Verme (16 Oct 26)
Teatro dal Verme, Via San Giovanni Sul Muro, 2, 20121, Milan,
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Oct
16
Immanuel Casto at Alcatraz Milano (16 Oct 26)
Alcatraz Milano, Via Valtellina 25, 20159, Milan, Italy
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Oct
16
Astro (Chile) at Largo Venue (16 Oct 26)
Largo Venue, Via Biordo Michelotti 2, 00176, Rome, Italy
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Oct
17
Deep Purple at Unipol Forum (17 Oct 26) with JAYLER
Unipol Forum, Via G. di Vittorio, 6, 20090, Assago, Italy
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Oct
17
Alex Cameron and Fat White Family at Unipol Arena (17 Oct 26)
Unipol Arena, Via Gino Cervi, 2, 40033, Casalecchio di Reno,
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Oct
17
JMSN at Monk Club (17 Oct 26)
Monk Club, Via Giuseppe Mirri, 35, 00159 Roma RM, Italy, Rome
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Oct
17
Marcin Wasilewski Trio at Gran Teatro La Fenice - Sale Apollinee (1
Gran Teatro La Fenice - Sale Apollinee, Campo San Fantin 1965, 3
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Oct
17
The Asteroid No. 4 and Kodaclips at Arci Bellezza (17 Oct 26)
Arci Bellezza, Via Giovanni Bellezza 16A, 20136, Milan, Italy
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Oct
17
Massimo Ranieri at Teatro Politeama (17 Oct 26)
Teatro Politeama, Via Italia, 88100, Catanzaro, Italy
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Oct
18
Massimo Ranieri at Teatro Cilea (18 Oct 26)
Teatro Cilea, Corso Garibaldi, 89125, Reggio Calabria, Italy
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Oct
19
Mr.Rain at Teatro Colosseo (19 Oct 26)
Teatro Colosseo, Via Madama Cristina, 71, 10135, Turin, Italy
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Oct
19
Leo Middea at Sale Apollinee Del Teatro La Fenice (19 Oct 26)
Sale Apollinee Del Teatro La Fenice, 30124, Venice, Italy
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Oct
19
Astro (Chile) at Duel Club (19 Oct 26)
Duel Club, 2a Via Antiniana, 80078, Pozzuoli, Italy
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Oct
19
Erykah Badu IMEHO - An Intimate Experience with Erykah Badu 2026
Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni, Piazza Piemonte 12, 201
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Il meteo di una città

Attraverso questo link puoi consultare le previsioni meteo di una località, secondo il sito OpenWeahaterMap.

Pianificazione e sicurezza

Per gli organizzatori, le previsioni meteo rappresentano uno strumento essenziale per gestire la logistica dell’evento. Sapere in anticipo se sono previste piogge, vento o temperature estreme consente di predisporre strutture protettive, pianificare percorsi sicuri e informare il personale addetto alla sicurezza. In caso di condizioni meteorologiche avverse, gli organizzatori possono inoltre valutare modifiche agli orari o persino posticipare il concerto per tutelare la salute degli spettatori e degli artisti.

L’utilità delle previsioni meteo

Anche per il pubblico le previsioni meteo hanno grande utilità. Conoscere le condizioni del tempo consente di vestirsi adeguatamente, portare con sé attrezzature come impermeabili o cappelli, e pianificare spostamenti più sicuri. Questo accorgimento contribuisce a rendere l’esperienza del concerto più piacevole, evitando sorprese spiacevoli legate al maltempo e migliorando la fruizione dello spettacolo.

Conclusione

In sintesi, le previsioni meteorologiche non sono semplicemente un’informazione curiosa, ma uno strumento concreto di prevenzione e organizzazione per i concerti. Esse aiutano a garantire la sicurezza, ottimizzare la logistica e migliorare l’esperienza degli spettatori, dimostrando quanto la conoscenza del tempo possa influire positivamente sulla buona riuscita di un evento. (La redazione)

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