Era l’11 agosto 1973 quando a New York il dj di origini giamaicane Clive Campbell, alias dj Kool Herc, munito di due giradischi e un mixer dà il via – a suon di breakbeat – a quella che di lì a poco sarebbe diventata musica hip hop.

Il genere musicale prende forma da un anonimo appartamento del Bronx, dove si tiene la festa della sorella di Clive, e rapidamente si diffonde in tutto il mondo attraverso composizioni caratterizzate da una base ritmica e testi rappati dalla forte componente sociale.

Da quel giorno di agosto del 1973 però di passi in avanti ne ha fatti la musica rap e la cultura hip hop, così come tanti sono stati tanti gli album pubblicati. Di seguito ve ne elenchiamo appena ventuno, evitando di mettere più album di uno stesso artista.

21 album di hip hop da ascoltare assolutamente

Ventuno album che vanno dall’Old School Rap all’Hip Hop contemporaneo e tutte le sue contaminazioni. Dischi in qualche modo fondamentali per la storia dell’hip hop e che hanno avuto un impatto significativo sulla cultura musicale popolare.

Se sei un appassionato di hip hop o se stai semplicemente cercando nuovi album da ascoltare, questi sono 21 album che non dovresti assolutamente perdere. (La redazione)

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