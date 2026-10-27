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21 album di hip hop da ascoltare assolutamente

Ventuno album che vanno dall'Old School Rap all'Hip Hop contemporaneo e tutte le sue contaminazioni. Se sei un appassionato di questo genere musicale, non puoi fare a meno di ascoltarli.

Pubblicato da
✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT
27 Ottobre 2026

20 album di hip hop (pixabay)

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Era l’11 agosto 1973 quando a New York il dj di origini giamaicane Clive Campbell, alias dj Kool Herc, munito di due giradischi e un mixer dà il via – a suon di breakbeat – a quella che di lì a poco sarebbe diventata musica hip hop.

Il genere musicale prende forma da un anonimo appartamento del Bronx, dove si tiene la festa della sorella di Clive, e rapidamente si diffonde in tutto il mondo attraverso composizioni caratterizzate da una base ritmica e testi rappati dalla forte componente sociale.

Da quel giorno di agosto del 1973 però di passi in avanti ne ha fatti la musica rap e la cultura hip hop, così come tanti sono stati tanti gli album pubblicati. Di seguito ve ne elenchiamo appena ventuno, evitando di mettere più album di uno stesso artista.

21 album di hip hop da ascoltare assolutamente

  1. Sugarhill GangThe Sugarhill Gang (1979)
  2. Kurtis BlowKurtis Blow (1980)
  3. The MessageGrandmaster Flash and the Furious Five (1982)
  4. RadioLL Cool J (1985)
  5. Licensed to IllBeastie Boys (1986)
  6. Yo! Bum Rush the ShowPublic Enemy (1987)
  7. Straight Outta ComptonN.W.A. (1988)
  8. Critical BeatdownUltramagnetic MCs (1988)
  9. The Low End TheoryA Tribe Called Quest (1991)
  10. The ChronicDr. Dre (1992)
  11. Enter the Wu-Tang (36 Chambers)Wu-Tang Clan (1993)
  12. Illmatic Nas (1994)
  13. Ready to DieThe Notorious B.I.G. (1994)
  14. The ScoreFugees (1996)
  15. AqueminiOutkast (1998)
  16. The Miseducation of Lauryn HillLauryn Hill (1998)
  17. The Marshall Mathers LPEminem (2000)
  18. Late RegistrationKanye West (2005)
  19. RTJ2Run The Jewels (2014)
  20. To Pimp a Butterfly Kendrick Lamar (2015)
  21. IgorTyler, the Creator (2019)

Ventuno album che vanno dall’Old School Rap all’Hip Hop contemporaneo e tutte le sue contaminazioni. Dischi in qualche modo fondamentali per la storia dell’hip hop e che hanno avuto un impatto significativo sulla cultura musicale popolare.

Se sei un appassionato di hip hop o se stai semplicemente cercando nuovi album da ascoltare, questi sono 21 album che non dovresti assolutamente perdere. (La redazione)

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