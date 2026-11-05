giovedì 5 novembre 2026
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Concerti e festival in programma
Nov06
venerdì 06 Novembre 2026
Il Festival dello Spettacolo - Daily pass
Superstudio Più - Milano
Nov06
venerdì 06 Novembre 2026
Festival dello Spettacolo 2026 - 3-Days Pass
Superstudio Più - Milano
Nov06
venerdì 06 Novembre 2026
Castello Volante - Venerdi
CASTELLO DE' MONTI - Corigliano d'Otranto
Nov06
venerdì 06 Novembre 2026
CODEFENDANTS
Legend Club - Milano
Nov06
venerdì 06 Novembre 2026
Placebo - 30th Anniversary Tour
Unipol Forum - Assago
Nov06
venerdì 06 Novembre 2026
Aiello
Teatro della Concordia di Venaria Reale - Venaria Reale
Nov06
venerdì 06 Novembre 2026
Svaneborg Kardyb | JAZZMI 2026
Teatro dell'Arte - Triennale Milano - Milano
Nov06
venerdì 06 Novembre 2026
FABIO DE LUIGI - BIOL - In Carne e Ossa Tour
Teatro Amintore Galli - Rimini
Nov06
venerdì 06 Novembre 2026
MT Jones | JAZZMI 2026
Santeria Toscana 31 - Milano
Nov07
sabato 07 Novembre 2026
Pro Sesto Giovanili - 7/11/2026
Stadio Ernesto Breda - Sesto San Giovanni
Nov07
sabato 07 Novembre 2026
Castello Volante - Sabato
CASTELLO DE' MONTI - Corigliano d'Otranto
Nov07
sabato 07 Novembre 2026
MARTIN PARR
Spazio Varesina 204 - Milano
Nov07
sabato 07 Novembre 2026
BANKSY - STREET IS THE MUSEUM
Palazzo Barolo - Via delle Orfane, 7/A - Torino
Nov07
sabato 07 Novembre 2026
CAMPIONATI FIGC - ATTIVITÀ DI BASE
Pero Sporting Club - Pero (Milano)
Nov07
sabato 07 Novembre 2026
Il Festival dello Spettacolo - Daily pass
Superstudio Più - Milano
Nov07
sabato 07 Novembre 2026
BukRomance
Salone delle Fontane - Roma
Nov07
sabato 07 Novembre 2026
Il Festival dello Spettacolo 2026 | Bake Off Italia
Superstudio Più - Milano
Nov07
sabato 07 Novembre 2026
Programma gare ore 14:00
Centro Sportivo Accademia I.C. - Milano
Nov07
sabato 07 Novembre 2026
Il Festival dello Spettacolo 2026 | La Domenica Sportiva Experience
Superstudio Più - Milano
Nov07
sabato 07 Novembre 2026
Programma gare ore 15:30
Centro Sportivo Accademia I.C. - Milano
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CONCERTI E FESTIVAL NEL MONDO
The Fray at Fabrique (05 Nov 26)
Fabrique, 9 Via Gaudenzio Fantoli, 20138, Milan, Italy
Bleachers at Alcatraz Milano (05 Nov 26)
Alcatraz Milano, Via Valtellina 25, 20159, Milan, Italy
Nayt at Kioene Arena (05 Nov 26)
Kioene Arena, Via San Marco, 53, 35129, Padua, Italy
Le Vibrazioni at Largo Venue (05 Nov 26)
Largo Venue, Via Biordo Michelotti 2, 00176, Rome, Italy
Placebo at Unipol Forum (06 Nov 26)
Unipol Forum, Via G. di Vittorio, 6, 20090, Assago, Italy
Fly Anakin and Quelle Chris at Biko (06 Nov 26)
Biko, Via Ettore Ponti, 40, 20143, Milan, Italy
Banco del Mutuo Soccorso at Viper Theatre Firenze C/o Tenax (06 Nov
Viper Theatre Firenze C/o Tenax, Via Pratese, 46, 50145, Flore
Takuya Nakamura at Circolo Magnolia (Indoor) (06 Nov 26)
Circolo Magnolia (Indoor), 41 Via Circonvallazione Idroscalo, 20
Le Vibrazioni at Hall (06 Nov 26)
Hall, Via Nona Strada 11b, 35129, Padua, Italy
Yerai Cortés at Arci Bellezza (06 Nov 26)
Arci Bellezza, Via Giovanni Bellezza 16A, 20136, Milan, Italy
coez at Auditorium Giovanni Agnelli Lingotto Musica (07 Nov 26)
Auditorium Giovanni Agnelli, Lingotto Musica, via Nizza 280, 10
Nayt at Unipol Forum (07 Nov 26)
Unipol Forum, Via G. di Vittorio, 6, 20090, Assago, Italy
Willie Peyote at Hall (07 Nov 26)
Hall, Via Nona Strada 11b, 35129, Padua, Italy
Mario Biondi at Teatro Regio (07 Nov 26)
Teatro Regio, via Garibaldi 16, 43100, Parma, Italy
Marco Masini at Kioene Arena (07 Nov 26)
Kioene Arena, Via San Marco, 53, 35129, Padua, Italy
Danilo Rea at Teatro Goldoni (07 Nov 26) with Sakamoto and Me
Teatro Goldoni, San Marco 4650 b, 30124, Venice, Italy
Dee Dee Bridgewater at Teatro Politeama (07 Nov 26)
Teatro Politeama, Via Italia, 88100, Catanzaro, Italy
Massimo Ranieri at Teatro Verdi (07 Nov 26)
Teatro Verdi, Via Santi, 1, 72100, Brindisi, Italy
Enrico Ruggeri at Teatro Vivaldi (07 Nov 26)
Teatro Vivaldi, Jesolo, Italy
JazzMi Milano 2026
Teatro dell'Arte, Triennale Milano, Via Emilio Alemagna 6, 2012
Concerti e festival della settimana e di oggi: gli eventi musicali da non perdere
La scena musicale italiana è sempre in fermento, e tra concerti live, festival estivi e rassegne culturali, ogni giorno offre nuove opportunità per vivere la musica dal vivo. Se ti stai chiedendo quali concerti e festival ci sono oggi o questa settimana, sei nel posto giusto: ecco una guida aggiornata agli eventi musicali più interessanti del momento. 🎸 Clicca qui per il calendario dei concerti
News su concerti, festival, eventi, spettacoli e live dal web
giovedì, 5 novembre 2026
Il calendario dei concerti
Il calendario raccoglie tutte le date degli spettacoli musicali dal vivo, in Italia e all’estero. È uno strumento pratico e semplice da consultare, che mostra in un unico spazio eventi di artisti emergenti e grandi nomi della musica internazionale. Le informazioni vengono aggiornate costantemente per fornire un quadro sempre affidabile e ordinato.
Date divise per settimana
Per rendere la consultazione immediata, le date vengono presentate anche per settimana. Questo formato è pensato per chi desidera pianificare la propria agenda nel breve periodo. La divisione settimanale aiuta a confrontare gli eventi nelle diverse città e a capire subito quali spettacoli sono in programma nei giorni successivi.
Date divise per mese corrente
Chi preferisce una visione più ampia può consultare le date distribuite per mese. Questa suddivisione consente di programmare viaggi, weekend fuori porta e partecipazioni a festival. È particolarmente utile per chi intende assistere a più concerti nello stesso periodo o seguire un tour che attraversa diverse città.
Come usare la ricerca per trovare la tua band preferita
Il calendario integra un motore di ricerca che consente di inserire il nome dell’artista, della band o del genere musicale desiderato. In questo modo si accede subito alle date e alle location disponibili, senza dover scorrere l’intero elenco. Si tratta di una funzione pensata per chi ha già un obiettivo preciso e vuole acquistare i biglietti in modo rapido.
Suggerimenti per organizzarsi
Per vivere al meglio l’esperienza dei concerti e dei festival, conviene seguire alcune semplici regole:
- segnare in agenda le date con anticipo,
- acquistare i biglietti solo su canali ufficiali,
- controllare eventuali cambi di programma,
- valutare spese di viaggio e pernottamento per eventi fuori città,
- monitorare le condizioni meteo per spettacoli all’aperto.
Conclusione
Un calendario aggiornato di concerti e festival è il compagno ideale per chi ama la musica dal vivo. Con la possibilità di consultare le date per settimana o mese e con un motore di ricerca interno, trovare gli eventi desiderati diventa semplice e immediato. In questo modo ogni appassionato può pianificare con sicurezza e non perdere nessuna occasione di vivere la magia dei live. Le date degli eventi sono caricate tramite Songkick e potrebbero subire variazioni. Si consiglia di verificare sempre con l’organizzatore ufficiale. (La redazione)
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