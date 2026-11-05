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🏟️​👥🎸Concerti e festival in programma a partire da oggi 📆 giovedì 5 novembre 2026

Scopri il calendario completo dei concerti e festival in Italia nel 2026: tutte le date aggiornate degli eventi musicali più attesi, dai grandi live ai festival estivi. Rimani aggiornato su artisti, tour e appuntamenti imperdibili in tutta Italia.

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✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT
5 Novembre 2026

Concerti e Festival

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giovedì 5 novembre 2026

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Concerti e festival in programma

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  • Nov06
    venerdì 06 Novembre 2026
    Il Festival dello Spettacolo - Daily pass
    Superstudio Più - Milano
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  • Nov06
    venerdì 06 Novembre 2026
    Festival dello Spettacolo 2026 - 3-Days Pass
    Superstudio Più - Milano
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  • Nov06
    venerdì 06 Novembre 2026
    Castello Volante - Venerdi
    CASTELLO DE' MONTI - Corigliano d'Otranto
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  • Nov06
    venerdì 06 Novembre 2026
    CODEFENDANTS
    Legend Club - Milano
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  • Nov06
    venerdì 06 Novembre 2026
    Placebo - 30th Anniversary Tour
    Unipol Forum - Assago
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  • Nov06
    venerdì 06 Novembre 2026
    Aiello
    Teatro della Concordia di Venaria Reale - Venaria Reale
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  • Nov06
    venerdì 06 Novembre 2026
    Svaneborg Kardyb | JAZZMI 2026
    Teatro dell'Arte - Triennale Milano - Milano
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  • Nov06
    venerdì 06 Novembre 2026
    FABIO DE LUIGI - BIOL - In Carne e Ossa Tour
    Teatro Amintore Galli - Rimini
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  • Nov06
    venerdì 06 Novembre 2026
    MT Jones | JAZZMI 2026
    Santeria Toscana 31 - Milano
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  • Nov07
    sabato 07 Novembre 2026
    Pro Sesto Giovanili - 7/11/2026
    Stadio Ernesto Breda - Sesto San Giovanni
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  • Nov07
    sabato 07 Novembre 2026
    Castello Volante - Sabato
    CASTELLO DE' MONTI - Corigliano d'Otranto
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  • Nov07
    sabato 07 Novembre 2026
    MARTIN PARR
    Spazio Varesina 204 - Milano
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  • Nov07
    sabato 07 Novembre 2026
    BANKSY - STREET IS THE MUSEUM
    Palazzo Barolo - Via delle Orfane, 7/A - Torino
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  • Nov07
    sabato 07 Novembre 2026
    CAMPIONATI FIGC - ATTIVITÀ DI BASE
    Pero Sporting Club - Pero (Milano)
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  • Nov07
    sabato 07 Novembre 2026
    Il Festival dello Spettacolo - Daily pass
    Superstudio Più - Milano
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  • Nov07
    sabato 07 Novembre 2026
    BukRomance
    Salone delle Fontane - Roma
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  • Nov07
    sabato 07 Novembre 2026
    Il Festival dello Spettacolo 2026 | Bake Off Italia
    Superstudio Più - Milano
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  • Nov07
    sabato 07 Novembre 2026
    Programma gare ore 14:00
    Centro Sportivo Accademia I.C. - Milano
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  • Nov07
    sabato 07 Novembre 2026
    Il Festival dello Spettacolo 2026 | La Domenica Sportiva Experience
    Superstudio Più - Milano
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  • Nov07
    sabato 07 Novembre 2026
    Programma gare ore 15:30
    Centro Sportivo Accademia I.C. - Milano
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CONCERTI E FESTIVAL NEL MONDO

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Nov
05
The Fray at Fabrique (05 Nov 26)
Fabrique, 9 Via Gaudenzio Fantoli, 20138, Milan, Italy
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Nov
05
Bleachers at Alcatraz Milano (05 Nov 26)
Alcatraz Milano, Via Valtellina 25, 20159, Milan, Italy
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Nov
05
Nayt at Kioene Arena (05 Nov 26)
Kioene Arena, Via San Marco, 53, 35129, Padua, Italy
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Nov
05
Le Vibrazioni at Largo Venue (05 Nov 26)
Largo Venue, Via Biordo Michelotti 2, 00176, Rome, Italy
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Nov
06
Placebo at Unipol Forum (06 Nov 26)
Unipol Forum, Via G. di Vittorio, 6, 20090, Assago, Italy
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Nov
06
Fly Anakin and Quelle Chris at Biko (06 Nov 26)
Biko, Via Ettore Ponti, 40, 20143, Milan, Italy
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Nov
06
Banco del Mutuo Soccorso at Viper Theatre Firenze C/o Tenax (06 Nov
Viper Theatre Firenze C/o Tenax, Via Pratese, 46, 50145, Flore
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Nov
06
Takuya Nakamura at Circolo Magnolia (Indoor) (06 Nov 26)
Circolo Magnolia (Indoor), 41 Via Circonvallazione Idroscalo, 20
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Nov
06
Le Vibrazioni at Hall (06 Nov 26)
Hall, Via Nona Strada 11b, 35129, Padua, Italy
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Nov
06
Yerai Cortés at Arci Bellezza (06 Nov 26)
Arci Bellezza, Via Giovanni Bellezza 16A, 20136, Milan, Italy
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Nov
07
coez at Auditorium Giovanni Agnelli Lingotto Musica (07 Nov 26)
Auditorium Giovanni Agnelli, Lingotto Musica, via Nizza 280, 10
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Nov
07
Nayt at Unipol Forum (07 Nov 26)
Unipol Forum, Via G. di Vittorio, 6, 20090, Assago, Italy
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Nov
07
Willie Peyote at Hall (07 Nov 26)
Hall, Via Nona Strada 11b, 35129, Padua, Italy
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Nov
07
Mario Biondi at Teatro Regio (07 Nov 26)
Teatro Regio, via Garibaldi 16, 43100, Parma, Italy
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Nov
07
Marco Masini at Kioene Arena (07 Nov 26)
Kioene Arena, Via San Marco, 53, 35129, Padua, Italy
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Nov
07
Danilo Rea at Teatro Goldoni (07 Nov 26) with Sakamoto and Me
Teatro Goldoni, San Marco 4650 b, 30124, Venice, Italy
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Nov
07
Dee Dee Bridgewater at Teatro Politeama (07 Nov 26)
Teatro Politeama, Via Italia, 88100, Catanzaro, Italy
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Nov
07
Massimo Ranieri at Teatro Verdi (07 Nov 26)
Teatro Verdi, Via Santi, 1, 72100, Brindisi, Italy
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Nov
07
Enrico Ruggeri at Teatro Vivaldi (07 Nov 26)
Teatro Vivaldi, Jesolo, Italy
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Nov
07
JazzMi Milano 2026
Teatro dell'Arte, Triennale Milano, Via Emilio Alemagna 6, 2012
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Concerti e festival della settimana e di oggi: gli eventi musicali da non perdere

La scena musicale italiana è sempre in fermento, e tra concerti live, festival estivi e rassegne culturali, ogni giorno offre nuove opportunità per vivere la musica dal vivo. Se ti stai chiedendo quali concerti e festival ci sono oggi o questa settimana, sei nel posto giusto: ecco una guida aggiornata agli eventi musicali più interessanti del momento.

🎸 Clicca qui per il calendario dei concerti

News su concerti, festival, eventi, spettacoli e live dal web

giovedì, 5 novembre 2026

Il calendario dei concerti

Il calendario raccoglie tutte le date degli spettacoli musicali dal vivo, in Italia e all’estero. È uno strumento pratico e semplice da consultare, che mostra in un unico spazio eventi di artisti emergenti e grandi nomi della musica internazionale. Le informazioni vengono aggiornate costantemente per fornire un quadro sempre affidabile e ordinato.

Date divise per settimana

Per rendere la consultazione immediata, le date vengono presentate anche per settimana. Questo formato è pensato per chi desidera pianificare la propria agenda nel breve periodo. La divisione settimanale aiuta a confrontare gli eventi nelle diverse città e a capire subito quali spettacoli sono in programma nei giorni successivi.

Date divise per mese corrente

Chi preferisce una visione più ampia può consultare le date distribuite per mese. Questa suddivisione consente di programmare viaggi, weekend fuori porta e partecipazioni a festival. È particolarmente utile per chi intende assistere a più concerti nello stesso periodo o seguire un tour che attraversa diverse città.

Come usare la ricerca per trovare la tua band preferita

Il calendario integra un motore di ricerca che consente di inserire il nome dell’artista, della band o del genere musicale desiderato. In questo modo si accede subito alle date e alle location disponibili, senza dover scorrere l’intero elenco. Si tratta di una funzione pensata per chi ha già un obiettivo preciso e vuole acquistare i biglietti in modo rapido.

Suggerimenti per organizzarsi

Per vivere al meglio l’esperienza dei concerti e dei festival, conviene seguire alcune semplici regole:

  • segnare in agenda le date con anticipo,
  • acquistare i biglietti solo su canali ufficiali,
  • controllare eventuali cambi di programma,
  • valutare spese di viaggio e pernottamento per eventi fuori città,
  • monitorare le condizioni meteo per spettacoli all’aperto.

Conclusione

Un calendario aggiornato di concerti e festival è il compagno ideale per chi ama la musica dal vivo. Con la possibilità di consultare le date per settimana o mese e con un motore di ricerca interno, trovare gli eventi desiderati diventa semplice e immediato. In questo modo ogni appassionato può pianificare con sicurezza e non perdere nessuna occasione di vivere la magia dei live. Le date degli eventi sono caricate tramite Songkick e potrebbero subire variazioni. Si consiglia di verificare sempre con l’organizzatore ufficiale. (La redazione)

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5 Novembre 2026

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